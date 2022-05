per Mail teilen

In der 2. Handballbundesliga setzen die Eulen Ludwigshafen ihre Negativserie fort. Die Eulen verloren am Sonntag daheim gegen Eintracht Hagen mit 24:31. Es war bereits die fünfte Niederlage in Folge. Das Team steht aktuell auf dem 15. Tabellenplatz. Nur noch drei Punkte trennen die Eulen von einem Abstiegsrang.