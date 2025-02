Urteil im Fall Ranschbach: Totschlag

Das Landgericht sagt, dass der 28-Jährige voll schuldfähig ist. Dabei ging es im Prozess in Landau häufig um die Frage, ob der Verurteilte psychisch krank ist bzw wie heftig seine psychische Erkrankung sein könnte. Doch das Gericht geht nicht davon aus, dass er - wie zwischenzeitlich vermutet - an einer paranoiden Schizophrenie leidet. Für das Gericht steht fest: der 28-Jährige ist im Februar ins südpfälzische Ranschbach gefahren - und hat dort seinen Bekannten mit fünf Schüssen aus einem Revolver getötet. Die beiden Männer kannten sich durch gemeinsame Drogengeschäfte. Die beiden Verteidiger hatten gefordert, dass ihr Mandant in die Psychiatrie kommt. Sie wollen Revision gegen das Urteil einlegen.

