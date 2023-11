19-Jähriger in Frankenthal bewusstlos geschlagen

In der Nacht ist ein 19-Jähriger in Frankenthal bis zur Bewusstlosigkeit geschlagen worden. Auch ein 18-Jähriger wurde verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 2 Uhr berichteten der Polizei Zeugen von einer Schlägerei in der Nähe des Wormser Tors in Frankenthal. Die Einsatzkräfte trafen dort einen 19-Jährigen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis und einen 18-jährigen Frankenthaler verletzt an. Nach Angaben der Polizei wurde der 19-Jährige bis zur Bewusstlosigkeit geschlagen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Täter nicht mehr vor Ort in Frankenthal

Zahlreiche Zeugen und auch Beteiligte seien von der Polizei befragt worden. Der Täter sei jedoch nicht mehr vor Ort gewesen. Nun ermittelt die Polizei. Dafür ist sie auf der Suche nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Frankenthal unter Telefon 06233 313-0, der Polizeiwache Maxdorf unter 06237 934-1100 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.

"Unruhige Nacht" im Gebiet des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Rheinpfalz berichtete am Mittwochvormittag von einer "unruhigen Nacht" im Einsatzgebiet des Präsidiums. So habe es auch mehrere Ruhestörungen und ein "paar kleinere Auseinandersetzungen" gegeben.