150 Millionen Euro für Laborgebäude in Ludwigshafen

Die Landesregierung sei sehr froh über die 150-Millionen-Euro-Investition von Abbvie in Ludwigshafen, sagte die Ministerpräsidentin. Rheinland-Pfalz werde immer mehr zu einem der führenden Biotechnologie- und Pharma-Standorte in Deutschland. Es sei die dritte riesige Investition im Land binnen eines Monats, nach „Lily“ in Alzey und dem „Institut Tron“ in Mainz. Mehr als 1.000 Forscher sollen am Standort Ludwigshafen Medikamente gegen schwere Krankheiten wie Krebs und Alzheimer entwickeln. Abbvie-Vorstand Tom Hudson, der aus den USA zum Spatenstich in der Pfalz gekommen war, bezeichnete die Wissenschaftler in Ludwigshafen als „die besten der Welt“. Das sechsstöckige Laborgebäude soll 2027 fertig sein. Abbvie hat nach eigenen Angaben seit 2020 bereits 250 Millionen Euro am Standort Ludwigshafen investiert, jetzt kommen mit dem neuen Haus nochmal 150 Millionen Euro hinzu.