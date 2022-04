14-Jähriger raubt anderen Jugendlichen aus

per Mail teilen

Ein 14-jähriger Jugendlicher hat in Ludwigshafen einen anderen 14-Jährigen ausgeraubt und ihn und dessen Vater mit Faustschlägen verletzt. Eigentlich hatten sich die Jugendlichen am Donnerstagnachmittag zu einem Fußballprobetraining verabredet, als der eine vom anderen Geld forderte. Als dieser sich weigerte habe der Jugendliche ihn mit der Faust ins Gesicht geschlagen und auf den am Boden Liegenden getreten. Das Opfer und dessen Vater verfolgten den flüchtenden Täter aber auch den Vater habe der 14-Jährige ins Gesicht geschlagen. Das Geld war laut Polizei offenbar für Drogengeschäfte.