12-Jähriger aus Germersheim vermisst

In Germersheim wird ein 12-jähriger Junge vermisst. Laut Polizei wurde er am 3. März zuletzt gesehen. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Wie die Polizei mitteilte, trug der 12-Jährige zuletzt einen schwarzen Jogginganzug und schwarze Schuhe.

Er lebt eigentlich in der Wohnung seiner Eltern in Germersheim und war in der Vergangenheit wohl schon einmal alleine unterwegs. Dass er aber so lange von Zuhause wegbleibe, mehr als zwei Wochen, sei ungewöhnlich.

Vermisster Junge: Personenspürhunde bislang erfolglos

Die Polizei hat in der vergangenen Woche bereits erfolglos Personenspürhunde eingesetzt, um den Jungen zu finden. Deswegen bittet sie jetzt die Bürger um Mithilfe: Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei in Germersheim melden.

Wer diesen Jungen gesehen hat, soll sich bei der Polizei in Germersheim melden. Polizeiinspektion Germersheim

Außerdem werden Bewohner aus dem Kreis Germersheim gebeten, Gebäude wie zum Beispiel ein Gartenhäuschen auf dem eigenen Grundstück zu überprüfen, die als mögliches Versteck für den Jungen dienen könnten.