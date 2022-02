per Mail teilen

Die Polizei sucht einen unbekannten Täter, der am Bahnhof von Bad Bergzabern einen 11-jährigen Jungen ins Gleisbett geschubst haben soll. Lebensgefahr bestand offenbar für den Jungen nicht, da kein Zug in der Nähe war. Laut Polizei gab der 11-Jährige an, dass er auf dem Bahnsteig gewartet habe, ebenso wie andere Fahrgäste, als er von hinten geschubst worden sei. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.