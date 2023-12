In Ludwigshafen ist am Donnerstagmorgen ein Häftling nach einem Arztbesuch im Klinikum entflohen. Der 25-Jährige saß zuvor in der Justizvollzugsanstalt Mannheim in Haft. Wie die Polizei mitteilte, hatte offenbar ein vermummter Komplize oder eine Komplizin "auf einem Roller am Krankenhaus gewartet, drohte mit einer Pistole den Justizbeamten und schoss in die Luft." Der an den Händen gefesselte Flüchtige sei auf den Roller aufgesprungen und beide seien weggefahren.