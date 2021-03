Rheinland-Pfalz drängt darauf, dass es schnell eine bundesweit einheitliche digitale Lösung für die Kontaktnachverfolgung von Corona-Infektionen gibt - etwa mit der neuen App "Luca". Und einige Kommunen sind bereits soweit.

Auf Initiative von Rheinland-Pfalz wollen sich die Gesundheitsminister der Länder in ihrer heutigen Sitzung damit befassen. Die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin hatten beschlossen, dass sich die Länder bei der Kontaktnachverfolgung in elektronischer Form auf ein gemeinsames Vorgehen einigen.

Die rheinland-pfälzische Landesregierung will eine möglichst schnelle Lösung. Dies sei notwendig, "um Öffnungsschritte in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens zu begleiten und sicherzustellen, dass der Datenaustausch schnell abläuft", sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) bereits in der vergangenen Woche.

Speyer und Kreis Bad Kreuznach wären startklar

In Rheinland-Pfalz setzt nach Angaben des Landkreistags derzeit noch kein Kreis die Nachverfolgungsapp ein. Einige Kommunen wären aber startklar. So will die Stadt Speyer ihren Bürgern die Luca-App so schnell wie möglich zur Verfügung stellen. Sollten die Inzidenzzahlen weiter steigen, wolle man die App auch beim Termin-Shopping nutzen, hieß es. Nach Angaben einer Sprecherin wartet die Stadt nur noch auf Grünes Licht des Rhein-Pfalz-Kreises. Dann wolle man sofort starten.

Auch die Kreisverwaltung von Bad Kreuznach hat schon angekündigt, die Kontaktnachverfolgung von Corona-Infektionen zu vereinfachen und dafür die Stabsstelle Corona im Gesundheitsamt mit der Smartphone App Luca zu verbinden. Mit der App könnten sich die Bürger in Geschäften, Restaurants oder Friseursalons per Klick anmelden. Das Ausfüllen von Formularen würde entfallen. Die Gesundheitsämter könnten so wesentlich leichter die Kontakte nachverfolgen, wenn jemand sich mit dem Corona-Virus angesteckt hat, hieß es.

In Baden-Württemberg wird "Luca" bereits getestet. Der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald ist offiziell Pilotlandkreis für die Nachverfolgungs-App.

Corona-Pandemie: Mit "Luca" aus dem Lockdown?

Der Chef des Bundeskanzleramtes, Helge Braun (CDU), hatte sich ebenfalls für eine schnelle Entscheidung zur Corona-Kontaktnachverfolgung etwa mit der Luca-App stark gemacht. Ein möglicher Start der zusätzlichen App könnte beispielsweise zum 22. März erfolgen, wenn in manchen Regionen die Außengastronomie wieder geöffnet werde, so Braun.

Wie funktioniert "Luca"?

Hinter "Luca" stecken ein Berliner Startup-Unternehmen und eine Gruppe von Kulturschaffenden, darunter auch die "Fanta Vier"-Musiker. Beteiligt sind auch das Hasso-Plattner-Institut und die Bundesdruckerei.

Die Idee dahinter: Besucher von Restaurants, einer Kulturveranstaltung, eines Fußballspiels oder sonstiger Events checken sich ein und hinterlassen für den Fall einer Corona-Warnung ihre Kontaktdaten. Dazu trägt der Gast einmalig seine Daten in die App ein, die dann einen sich permanent ändernden QR-Code generiert. Auch der "Gastgeber" braucht "Luca" auf einem mobilen Endgerät. Beim Betreten einer Einrichtung werden über die Codes Daten anonymisiert erfasst. Im Falle einer bestätigten Infektion werden die Daten mit einem Gesundheitsamt ausgetauscht - es ist laut der Selbstbeschreibung der App die einzige Stelle, die die Daten dann auslesen kann, für alle anderen Akteure seien diese unzugänglich.

Mit Luca gegen die Zettelwirtschaft Statt in jedem Restaurant seinen Namen und seine Adresse auf einen Zettel zu schreiben, den der Wirt dann für eine mögliche Kontaktnachverfolgung aufheben und im Infektionsfall an das Gesundheitsamt übergeben muss, können die Nutzer der App mit wenigen Klicks ihren Besuch im Restaurant dokumentieren. Dazu scannen sie am Eingang einen QR-Code ein. Wenn sie das Restaurant wieder verlassen, checken sie aktiv oder - über die Ortungsfunktion ihres Handys - automatisch wieder aus.

Auch private Treffen können mit der Luca-App dokumentiert werden. Dazu können in der App QR-Codes generiert und mit denen von Freunden und Familie verknüpft werden.

Erst wenn ein Infektionsfall auftritt, kann das Gesundheitsamt die Nutzer um eine Freigabe ihrer Daten bitten. Anhand der Aufenthaltsorte der letzten 14 Tage kann das Gesundheitsamt dann die Veranstaltungsorte kontaktieren und auch sie um eine Freigabe der verknüpften Datensätze bitten. So kann das Gesundheitsamt dann alle anderen Nutzer warnen, die etwa zusammen mit dem Infizierten im Restaurant waren. Nach vier Wochen werden die Daten automatisch gelöscht.

Die App ist für iOS und Android verfügbar und für die Nutzer kostenlos. Die Daten werden nach Angaben der Entwickler anonym und verschlüsselt gespeichert. Von Betreibern und Veranstaltern können sie nicht eingesehen werden.

Mecklenburg-Vorpommern setzt Luca bereits ein

Die Gesundheitsämter in Mecklenburg-Vorpommern sind seit dem 12. März an das System der Luca-App angeschlossen. Das Bundesland ist damit das erste, das die App flächendeckend nutzt. Das Land hat für die Lizenzierung des Systems und die technische Anbindung an die Gesundheitsämter 440.000 Euro in die Hand genommen. Für die Nutzerinnen und Nutzer der App sowie die Gastgeber ist die App kostenlos. 3.000 Betriebe haben sich schon bei Luca angemeldet.

Diese schnelle Möglichkeit zur Nachverfolgung von Kontakten sei eine wichtige Voraussetzung, um öffentliche Einrichtungen Schritt für Schritt wieder für den Publikumsverkehr zu öffnen. "Zugleich entlasten wir die Gesundheitsämter, die schnell und sicher Infektionsketten nachverfolgen und unterbrechen können", sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). "Wir schaffen damit die Zettelwirtschaft ab."

Kritik an der App - Quellcode soll veröffentlicht werden.

Wettbewerber von Luca und Open-Source-Aktivisten haben die App kritisiert, unter anderem weil sie nicht quelloffen entwickelt wurde.

Inzwischen hat Sänger Smudo, Mitglied der Band "Die Fantastischen Vier", eine baldige Veröffentlichung des Quellcodes der von ihm unterstützten Kontaktverfolgungs-App Luca angekündigt. "Wir haben uns ein bisschen davon überholen lassen, dass wir anfangen, öffentliche Struktur zu werden, und müssen den Quellcode noch offenlegen - da sind wir jetzt gerade dran. Wir hoffen, dass wir den Code in den nächsten zwei Wochen veröffentlichen können", so Smudo.