Kontakte digital nachverfolgen und so Öffnungen im Lockdown behutsam ermöglichen. Dafür ist die Luca-App Voraussetzung in Rheinland-Pfalz. Erste Erfahrungen gibt es inzwischen.

Anders als in den meisten Bundesländern gibt es die mit Steuergeld finanzierte Handy-Anwendung, für die unter anderem Hip-Hop-Sänger Smudo von den "Fantastischen Vier" geworben hat, in Rheinland-Pfalz noch nicht flächendeckend. Bisher machen die Gesundheitsämter in neun von 24 Kreisen mit - viele von ihnen stehen dabei noch ganz am Anfang.

900 Betriebe im Kreis Ahrweiler machen bei Luca mit

Vorreiter ist der Kreis Ahrweiler. Rund 900 Betriebe, Geschäfte und andere Einrichtungen hätten sich hier bis vergangenen Freitag (23. April) gemeldet und es habe etwa 10.000 Check-ins gegeben, teilt Kreissprecherin Carolina Wicher auf Basis der Daten der Betreiber in Berlin mit. Nach deren Auskunft sind bisher gut 3.500 Einrichtungen in Rheinland-Pfalz bei Luca registriert.

Demnach ist keine Region im Land schon so weit wie der Kreis Ahrweiler. Koordiniert vom Gesundheitsministerium würden derzeit alle Gesundheitsämter an das Luca-System angebunden, heißt es in der Staatskanzlei. "Der Verfahrensstand ist dabei in den einzelnen Landkreisen noch unterschiedlich."

Außer Ahrweiler machten die Gesundheitsämter in den Kreisen Alzey-Worms, Bad Dürkheim, Bad Kreuznach, Mainz-Bingen, Mayen-Koblenz, Rhein-Hunsrück, Trier-Saarburg und der Westerwaldkreis mit - das schließt Städte wie Koblenz oder Mainz mit ein. Patrick Hennig von den Luca-Betreibern beschreibt den Stand so: "Diese Landkreise haben einen Schlüssel, mit dem die Daten der Nutzer verschlüsselt werden."

Der Sprecher der Kreisverwaltung Mainz-Bingen, Bardo Faust, sagt, die technischen Voraussetzungen seien erfüllt. Damit könne das Gesundheitsamt Infektionsketten in Mainz und im Landkreis Mainz-Bingen fortan schneller identifizieren und übermittelte Daten unkomplizierter auswerten. Die Schulungen für die Mitarbeitenden seien in vollem Gange.

Warten auf Freigabe des Datenschutzbeauftragten

Thomas Müller von der Kreisverwaltung Trier-Saarburg erklärt: "Sobald der Landesdatenschutzbeauftragte die Nutzung freigibt und die datenschutzrechtlichen Fragen geklärt sind, kann die Luca-App durch das Gesundheitsamt eingesetzt werden."

Auch der Kreis Südwestpfalz hat nach eigenen Angaben ernstes Interesse. Im Westerwaldkreis läuft das System seit etwa einer Woche, zu kurz für Erfahrungswerte, heißt es in der Pressestelle.

Wie funktioniert die Kontaktnachverfolgung mit Luca?

Bei Infektionen mit dem Coronavirus soll Luca den Gesundheitsämtern verschlüsselt Kontaktpersonen melden, damit diese in Quarantäne geschickt werden können. Wer Luca hat, braucht seine Adresse etwa beim Friseur, im Geschäft oder der Gastronomie nicht mehr mit der Hand aufzuschreiben.

Friseur in Bad Breisig: "Tolle Sache"

Karl-Heinz Schlösser schneidet schon seit gut einem halben Jahrhundert Haare. Doch der Seniorchef eines Friseursalons in Bad Breisig im Kreis Ahrweiler bleibt für technische Neuerungen aufgeschlossen: Die Luca-App zur digitalen Kontaktnachverfolgung in Corona-Zeiten nennt der 67-Jährige "eine tolle Sache". Rund zehn Prozent seiner Kunden nutzten sie schon. In den nächsten Wochen werde das wohl rapide ansteigen. Auch Kunde Thomas Giese bezeichnet Luca als sehr praktisch. Man brauche nichts mehr aufzuschreiben.

Friseurmeister Karl-Heinz Schlösser demonstriert die Luca-App in seinem Geschäft in Bad Breisig picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Aber niemand wird zu der kontaktlosen Datenerfassung gezwungen. Friseurmeister Schlösser in Bad Breisig sagt:"Wir haben auch ältere Kunden, die nicht damit umgehen können." Bei Interesse werde ihnen natürlich bei der Installation der App gerne geholfen.

Nicht alle Betriebe begeistert - Furcht vor Hackern

Aber nicht alle Betriebe und Geschäfte sind begeistert. Die Verkaufsleiterin einer Bäckerei in Simmern im Rhein-Hunsrück-Kreis, die anonym bleiben will, sagt: "So lange es mit Corona drunter und drüber geht, weiß ich nicht, ob wir Luca wollen." Sie frage sich auch, was passiere, wenn manche Kunden ihre Daten nicht herausrücken wollten. Heute könnten schon 13-Jährige sich irgendwo hinein hacken.

Kritik vom Chaos Computer Club an der Luca-App

Tatsächlich haben die Macher von Luca kürzlich mehrere Kritikpunkte der Hackervereinigung Chaos Computer Club (CCC) zurückgewiesen, die gefordert hatte, kein Steuergeld mehr für die App auszugeben. Club-Sprecher Linus Neumann hatte von einer "nicht abreißenden Serie von Sicherheitsproblemen" gesprochen.

