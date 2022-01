Generalstaatsanwaltschaft bewertet Nutzung der Luca-App durch Mainzer Polizei als unzulässig

per Mail teilen

Um die Geschehnisse rund um einen tödlichen Sturz in Mainz aufzuklären, hatte die Polizei Daten aus der Luca-App benutzt - zu Unrecht, sagt die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz.

Ende November 2021: Ein Mann stürzt vor einer Kneipe in Mainz, zieht sich schwere Verletzungen zu, an denen er später verstirbt. Zeugen sagen aus, der Mann sei zuvor mit einem anderen in Streit geraten und von diesem geschlagen worden. Hat der Schlag letztlich zum Tod des Mannes geführt? Um den Fall aufzuklären, sucht die Polizei weitere Zeugen - und benutzt dabei auch Daten aus der Luca-App.

Der Fall hat hohe Welle geschlagen und nun auch Justizminister Herbert Mertin (FDP) auf den Plan gerufen. Durften die Daten aus der Luca-App von den Ermittlern verwendet werden? Nein, sagte Mertin im Rechtsausschuss des Landtags unter Verweis auf die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz. Diese stufe die Nutzung der Luca-App-Daten in dem Mainzer Fall nach derzeitigem Stand als unzulässig ein. Grund: Es habe kein Anfangsverdacht für ein Kapitalverbrechen vorgelegen, sondern es werde wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt, so Mertin.

Nutzung der Luca-App bei Kapitalverbrechen?

Allerdings schließt Mertin die Nutzung der Luca-App-Daten durch Ermittlungsbehörden nicht gänzlich aus. Zur Aufklärung erheblicher Straftaten wie Mord oder einem geplanten Terroranschlag dürften solche Daten nach neuester Einschätzung im Einzelfall offenbar doch genutzt werden. Mertin räumte ein, dass im Infektionsschutzgesetz des Bundes nicht eindeutig formuliert ist, ob und wann Daten aus der Luca-App für die Strafverfolgung verwendet werden dürfen. Er kündigte an, dass Rheinland-Pfalz eine Bundesratsinitiative erwäge, um in diesem Punkt für Klarheit zu sorgen.

Staatsanwaltschaft Mainz entschuldigt sich

In dem Mainzer Fall wurde jedoch nicht wegen Mordes ermittelt, und so bezeichnet Mertin die Nutzung der Luca-App als Fehler der Ermittler. Die Mainzer Staatsanwaltschaft hat sich inzwischen dafür entschuldigt.

Weitere Zugriffsversuche auf die Luca-App

Nach Recherchen des SWR waren die Ermittler in Mainz jedoch nicht die einzigen, die Interesse an Daten aus der Luca-App gezeigt haben. Auch anderswo im Land haben Ermittlungsbehörden versucht, an Daten aus der Luca-App zu kommen.

Anweisung an die Staatsanwaltschaften

Die beiden rheinland-pfälzischen Generalstaatsanwaltschaften greifen jetzt durch: Sie haben die Staatsanwaltschaften angewiesen, Daten von der Luca-App nicht ohne richterlichen Beschluss anzufordern.

Die Luca-App soll Restaurantbesitzern und Event-Veranstaltern helfen, die Erfassung der Kontaktdaten der Besucher ohne Zettelwirtschaft zu erledigen. Sie kann direkt mit den Gesundheitsämtern verbunden werden. Viele Datenschützer betrachten die App jedoch mit Skepsis und weisen auf Risiken durch die zentrale Speicherung von Daten hin.

Wegen des Falls in Mainz ist die App zusätzlich in die Kritik geraten. Zwar haben auch die Macher der Luca-App die Nutzung der Daten durch die Polizei scharf kritisiert. Einzelne Politiker haben aber den Fall zum Anlass genommen, um die Länder aufzufordern, ihre Verträge mit dem App-Anbieter auslaufen zu lassen.