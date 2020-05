Landesregierung, Lehrer, Eltern: Sie mühten sich, bei geschlossenen Schulen den Unterricht aufrecht zu erhalten. Wie ist das "Homeschooling" bei den Schülern angekommen? Schülervertreter sehen Licht und Schatten.

Eines wird Lucia Wagner aus ihrer Corona-Schulzeit auf jeden Fall mitnehmen: "Zeitmanagement, Selbstdisziplin, sich selbst organisieren - es war eine große Chance das zu lernen", sagt die Zwölftklässlerin.

Wagner findet, dass im "Homeschooling" eniges ganz gut gelaufen ist. "Wir hatten eine App unseres Schulleiters, die kann eigentlich alles", berichtet die Mainzer Gymnasiastin. "Da ist eine Lernumgebung drin, die Aufgaben werden eingestellt, und wir können uns die Lösungen hochladen." Für alle Kurse gebe es Chatgruppen mit den Lehrkräften. Als Aktive in der rheinland-pfälzischen Landesschülervertretung (LSV) hat sie aber auch gehört, dass es nicht an allen Schulen so einfach war. "Da mussten sie versuchen, über irgendwelche Mailverteiler einen Kurs zusammen zu bekommen."

Lucia Wagner, Mainz: "Wieder in der Schule zu sein fühlt sich nach einem Stück Normalität an. Obwohl es ein bisschen anders ist. Aber es ist gut so. Superätzend ist es mit diesen Masken, vor allem, mit denen in den dritten Stock zu laufen. Und mit der Maskenpflicht auf dem Schulhof - da muss man sich erstmal von den Leuten ordentlich entfernen, damit man sein Pausenbrot essen kann." privat

Schülerin sieht Chancen für Digitalisierung auch nach Corona

Lucia Wagner glaubt, dass die Schulen in Sachen Digitalisierung einiges in die "Nach-Corona-Zeit" hinüberretten könnten. "Lehrkräfte können nachträglich Arbeitsblätter in die App einstellen, über die Chatgruppen kann man auch von zu Hause aus mal eine Frage stellen." Viel hänge dabei von den einzelnen Personen ab. So habe es in den vergangenen Wochen sehr engagierte Lehrer gegeben. Diese hätten Video-Sprechstunden angeboten, Skripte zusammengestellt und ihre Aufgaben am regulären Stundenplan orientiert. Von anderen habe man weniger gehört.

"Umsetzung ist in Teilen gescheitert"

Diese Erfahrung hat auch Max Schmitt gemacht. "Es kommt auf die Schule und die Lehrkräfte an", sagt der Elftklässler aus Bad Kreuznach. Als LSV-Vorstand erhält er auch Rückmeldungen aus anderen Schulen und von Elternvertretern. "Zum großen Teil waren Lehrer und Schulleitungen super engagiert. Der Unterricht während der Schulschließungen habe ein Riesenaufwand für die Schulen bedeutet. Deshalb sieht er die Umsetzung trotz aller Bemühungen auch teilweise als gescheitert an: "Wenn man bedenkt, dass es bis zu vier Plattformen gab, wo wir uns Anfang der Woche die Aufgaben zusammensuchen mussten." Auch das Pensum sei teils zu groß gewesen, schildert er einige Reaktionen. "Es ist einfacher, sich mit anderen im Unterricht abzusprechen, als sich alles selbst beibringen zu müssen, womöglich noch mit YouTube-Videos."

Max Schmitt, Bad Kreuznach: "Manche Schulen bekommen das Hygienekonzept super umgesetzt. Aber ich habe auch von chaotischen Szenen gehört. Wenn Stoßzeit ist zur ersten Stunde, da sind auch die Lehrkräfte überfordert. Wie will man 50 Schüler davon abhalten, ins Schulgebäude zu gehen? Die meisten achten auf Abstand, aber teilweise ist es gar nicht möglich." privat

"Homeschooling" als Luxusgut?

Die Probleme hätten vor allem Familien getroffen, in denen jüngere Schüler noch nicht so technikaffin sind, und sich auch die Eltern erst einmal in die Technik einarbeiten müssten. "Also auch Eltern, die gleichzeitig ihr eigenes Homeoffice bewältigen oder draußen in ihren Berufen arbeiten mussten." Finanzstarke Familien hätten auch eher die Ausrüstung zu Hause, um die nötigen Plattformen ans Laufen zu bekommen. Zwar habe das Land erklärt, wo Computer fehlen, werde es welche bereitstellen. "Ich habe aber erfahren, dass das von den Schulträgern ausrangierte Geräte waren", so Schmitt. "Geräte, die seit 15 Jahren im Schulgebäude vergammeln, weil sie auch keine Lehrkraft mehr benutzen will, wurden an Schüler verteilt, die damit Homeschooling machen sollten. Das ist in meinen Augen keine richtige Unterstützung, sondern erhöht womöglich noch den Aufwand."

Deshalb seien vor allem in sozial schwächeren Familien Schüler auf sich alleine gestellt gewesen. Dies sei auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Schmitt: "Gutes Homeschooling darf nicht zum Luxusgut werden."