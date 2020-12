Den höchsten Lottogewinn 2020 in Rheinland-Pfalz hat im April ein Tipper in Koblenz kassiert. Er gewann fast 8,1 Millionen Euro, wie die Lottogesellschaft RP mitteilte. Der Glückspilz hatte bei 6 aus 49 mit einem Einsatz von 64,50 Euro alleine den Jackpot geknackt. Den zweiten Platz belegte ein Tipper in Rheinhessen, der am 1. Mai in der Lotterie Eurojackpot rund 6,1 Millionen Euro ergatterte. Auf Platz drei landete ein Glückspilz im Eifelkreis Bitburg-Prüm, der im Februar mehr als 4,3 Millionen Euro im Lotto 6 aus 49 einstrich. 2020 gewannen in Rheinland-Pfalz bis zum 21. Dezember 64 Tipper je 100.000 Euro oder mehr. Das waren laut Lotto Rheinland-Pfalz zwölf mehr als im Vorjahr bis zum 20. Dezember.