Lotto Rheinland-Pfalz kann auf ein erfolgreiches Jahr 2020 zurückblicken. Die Umsätze aller Lotterien und der Sportwette Oddset stiegen insgesamt um über 12,7 Prozent auf rund 423,2 Millionen Euro. Das sei das beste Ergebnis seit 2008 und das trotz corona-bedingter Schließung vieler Annahmestellen, teilte die Lottogesellschaft weiter mit. Viele Menschen hätten online gespielt. So konnte das Unternehmen insgesamt 69 Gewinne in Höhe von 100.000 Euro und mehr ausschütten, darunter auch neun Beträge im Millionenbereich. Insgesamt wurden über 196 Millionen Euro an Gewinnen ausgeschüttet. Den höchsten Einzel-Gewinn sicherte sich dabei ein Spielteilnehmer aus Koblenz mit 8,1 Millionen Euro bei 6 aus 49, gefolgt von einem Tipper aus Rheinhessen, der in der Lotterie Eurojackpot 6,1 Millionen Euro gewann.