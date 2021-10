Long Covid: Nur ein Drittel der Betroffenen geht zum Arzt

Müdigkeit, Gedächtnisprobleme, Kurzatmigkeit: Die Symptome von Long Covid sind vielfältig. Doch zu wenige Menschen gehen mit diesen Problemen zum Arzt, wie eine Studie der IKK Südwest jetzt zeigt.

Nur ein Drittel der befragten Long Covid Betroffenen hat überhaupt den Weg in eine Praxis auf sich genommen. Obwohl viel mehr der Langzeitpatienten auch nach mehreren Monaten teils starke Krankheitssymptome zeigen. Das spiegelt sich auch in den Zahlen der Krankschreibungen wider: Nur 30 Prozent der Betroffenen ließen sich krankschreiben, 70 Prozent nicht.

Unzufriedenheit mit Behandlung

Der Großteil der Personen, welche einen Facharzt aufsuchten, gaben an, mit der Behandlung nicht zufrieden gewesen zu sein. Bei rund 30 Prozent der Patienten habe sich die gesundheitliche Situation nach dem Arztbesuch nicht gebessert. Weitere 20 Prozent gaben an, dass die behandelnden Ärzte nicht richtig auf ihre gesundheitlichen Beschwerden eingegangen wären.

Doch für eine effektive und gute Behandlung durch einen Arzt ist die Datenlage zu Langzeitsymptomen einer Corona-Erkrankung immer noch gering. Aus diesem Grund sei es, laut Prof. Dr. Jörg Loth, dem Vorstand der IKK Südwest, wichtig, sich behandeln zu lassen und genaue Symptome anzugeben.

"Im Ergebnis lässt sich darauf schließen, dass neben den Patienten auch Ärzte Leidtragende einer schlechten Datenlage sind"

Betroffene sollten sich auf ein Gespräch mit ihrem Arzt vorbereiten. Der Arzt müsse genau über die Symptome informiert werden. Das Krankheitsbild sollte von der Patientin oder dem Patienten möglichst exakt beschrieben werden.

Was ist Long Covid? Von Long Covid spricht man, wenn nach einer überstandenen Infektion neue Symptome hinzukommen oder diese länger als vier Wochen bestehen. Den Experten zufolge tritt das Syndrom häufiger unter stationär Behandelten auf. Zunächst dominierten körperliche Gebrechen wie Luftnot und Herzbeschwerden, sagt Doktor Matthias Rudolph, Ärztlicher Direktor der Mittelrhein-Klinik in Bad Salzig. Die Betroffenen kämen dann häufig in eine Lungenfachklinik. Rudolph zufolge kann Long Covid von einem Abbau der Muskulatur und chronischer Müdigkeit bis hin zu Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen oder psychischen Beschwerden wie Depressionen und Angststörungen führen.

Welche Medikamente nimmt eine Person gerade zu sich? Welche Vorerkrankungen hat der oder die Betroffene? Diese Fragen sind wichtig, um ein Gesamtbild über die momentane gesundheitliche Situation der Patientin oder des Patienten zu bekommen.

Hohe Long-Covid Quote

In der Studie der IKK wurden 656 Personen aus Rheinland-Pfalz befragt. 77 Prozent der Befragten waren in der Vergangenheit an Corona erkrankt. Bei 478 Erkrankten war die Covid-19-Diagnose länger als sechs Monate her. 65 Prozent der befragten Erkrankten aus Rheinland-Pfalz klagten über Spätfolgen. Sogar Patienten aus der ersten Corona-Welle 2020 sind noch nicht von Long Covid genesen.

"Vieles in der Umfrage deutet darauf hin, dass zahlreiche Covid-19-Patienten aus der Region zwar als genesen gelten, aber auch nach langer Zeit trotzdem nicht gesund sind. Ganz unabhängig davon, ob sie einen leichten oder schweren Krankheitsverlauf hatten."

Die Studie umfasst außerdem Daten von 813 Personen aus Hessen und dem Saarland. Auch hier gleichen sich die prozentualen Verhältnisse.

Langzeitfolgen: Großer Unterschied zur Grippe

Müdigkeit und Erschöpfung wird von insgesamt 80 Prozent der Long Covid Erkrankten als Hauptsymptom angegeben, 57 Prozent leiden unter Konzentrations- und Gedächtnisproblemen. 41 Prozent geben Kurzatmigkeit als Symptom an. Psychische Probleme durch eines oder mehrere dieser Long-Covid-Symptome empfinden ein Drittel der Befragten.

97 Prozent der Studienteilnehmerinnen und Studienteilnehmer gaben an, in der Vergangenheit, bei einer Influenza und ähnlichen Erkrankungen, keine derartigen Langzeit-Symptome gehabt zu haben.

Unspezifische und vielfältige Langzeitfolgen: Hier gibt es Hilfe

Ehrenamtlich betriebene Seiten wie longcoviddeutschland.org geben Hilfestellungen zu verschiedenen Themen und Nutzen das Internet zum Vernetzen von Betroffenen. In Rheinland-Pfalz gibt es außerdem Hilfe bei sogenannten Long Covid Ambulanzen, an die sich Patienten mit Folgebeschwerden wenden können.

Der Gang zum Hausarzt sollte trotzdem die erste Wahl sein. Dadurch verbessert sich die Datenlage zu den Langzeitfolgen und damit die Basis für alle an Long Covid erkrankten Personen.