++ Long Covid-Beratung ++ Brand in Bad Hönningen ++ Wiederaufbau im Ahrtal ++

6:33 Uhr Die Nacht in RLP - Brand in Bad Hönningen In Bad Hönningen (Landkreis Neuwied) haben in der Nacht zwei Carports gebrannt. Das führte zu einem kurzzeitigem Ausfall des Bahnverkehrs. Wie die Polizei mitteilte, brannte zunächst ein Carport und von dort aus griffen die Flammen auf eine Wellblechgarage sowie das Carport eines Nachbarhauses über. Durch den Brand kam es zur Explosion einer Gasflasche. Neben den Carports wurde auch ein Motoroller zerstört. Zusätzlich sei ein Oberleitungsschaden entstanden, so die Polizei. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude konnte von der Feuerwehr verhindert werden. Für die Dauer der Löscharbeiten war der Bahnverkehr zwischen Koblenz und Bonn-Beuel wegen Rauchentwicklungen kurzzeitig voll gesperrt. Nach Angaben der Polizei könnte ein Glutnest von einem privaten Feuer am Vortag den Brand ausgelöst haben. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen einen Verantwortlichen eingeleitet. 6:23 Uhr Der Blick auf Deutschland und die Welt In Berlin geht es heute um die Cannabis-Legalisierung in Deutschland. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) stellen die überarbeiteten Pläne dazu vor. Voraussichtlich sind diese weniger weitreichend als ursprünglich von der Ampel-Koalition geplant. Demnach wird der Besitz von 25 Gramm Cannabis und der Anbau von drei Pflanzen zum Eigenkonsum erlaubt. Einen freien Verkauf in lizensierten Geschäften, wie ursprünglich geplant, werde es zunächst aber nicht geben. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. US-Präsident Joe Biden ist zu Gast in der britischen Provinz Nordirland. Biden, dessen Familie irische Wurzeln hat, will den 25. Jahrestag des Karfreitagsabkommens würdigen. Der Friedensvertrag vom 10. April 1998 beendete den jahrzehntelangen Bürgerkrieg zwischen katholischen Befürwortern einer Vereinigung mit dem Nachbarland Irland und protestantischen Anhängern der Union mit Großbritannien. Bei der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank in Washington wird heute auch Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) erwartet. Die Bankenkrise in den USA und der Schweiz hat viele Menschen weltweit verunsichert. Aus Lindners Sicht sind die Banken in Deutschland aber stabil. 6:11 Uhr 🌦️ Das Wetter am Mittwoch: Schauer, Wind, Sonne April, April...Am Mittwoch gibt es in Rheinland-Pfalz "typisches April-Schauerwetter", sagt SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert. Auch einzelne Gewitter kann es geben. Die Höchsttemperaturen liegen laut Vorhersage zwischen 8 und 13 Grad. Erneut wird es windig. Wechselhaft bleibt es dann auch an den folgenden Tagen. Video herunterladen (29,2 MB | MP4) 6:01 Uhr Das wird heute wichtig Wiederaufbau im Flutgebiet: Im Ahrtal werden heute die ersten zehn Kilometer der neuen Infrastrukturtrasse von Ahrbrück bis Schuld eröffnet. Oberhalb verläuft der Ahrtalradweg, darunter liegen Leitungen für Trinkwasser, Abwasser, die Gasversorgung und Rohre für Glasfaserkabel. Zur Feier wird unter anderem die rheinland-pfälzische Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) erwartet. Die Trasse ist neben der Ahrtalbahn das längste Wiederaufbauprojekt an der Ahr. Hilfe für Long Covid-Betroffene: Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium lädt heute zu einem "Runden Tisch Post-Covid" ein. Gemeinsam mit Akteuren aus dem Gesundheitsbereich sollen dort Herausforderungen, Bedürfnisse und Versorgungsangebote für Long Covid-Betroffene diskutiert werden. Eingeladen zu dem Treffen hatte Ministerialdirektor Daniel Stich. An der Mainzer Universitätsmedizin findet die zweite Runde der Tarifgespräche für die etwa 7.400 nicht-ärztlichen Beschäftigten statt. Es geht um das Gehalt von allen Beschäftigten, die nicht zur Ärzteschaft gehören, also zum Beispiel Hebammen, Krankenpfleger und OP-Assistenten. Die Gewerkschaft ver.di fordert für alle Vollzeitbeschäftigten 550 Euro mehr im Monat. Fortsetzung von Prozess in Koblenz: Am Oberlandesgericht Koblenz wird heute der Prozess gegen ein mutmaßliches Mitglied der terroristischen Vereinigung Islamischer Staat (IS) fortgesetzt. Die 37 Jahre alte Deutsche soll mit ihrem Ehemann unter anderem eine jesidische Frau als Sklavin gehalten haben. Die Anklage lautet auf Beihilfe zum Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit sowie Beihilfe dazu, Kriegsverbrechen und Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. 