per Mail teilen

Für Fahrgäste der Deutschen Bahn soll es nach Ende des Streiks in der Nacht keine großen Einschränkungen mehr geben. Das hat die Bahn mitgeteilt.

Im Fern- und Nahverkehr sowie bei den S-Bahnen werde wieder das volle Fahrplanangebot gefahren, hieß es bei der Bahn. Trotzdem könne es auf einzelnen Strecken noch zu Beeinträchtigungen kommen. Reisende sollten sich deswegen online oder telefonisch informieren, ob ihr Zug pünktlich fährt.

Alle Fahrkarten für Züge, die von dem Streik betroffen waren, behalten nach Angaben der Bahn bis zum 4. September ihre Gültigkeit.

Die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) hatte am Mittwoch um 2:00 Uhr ihren Streik beendet. Er hatte im Güterverkehr am Samstagnachmittag und im Personenverkehr am Montagmorgen begonnen.

Der Bahn zufolge sind etwa 70 Prozent der Fernverkehrs- und 60 Prozent der Nahverkehrszüge ausgefallen.

GDL fordert Corona-Prämie und Lohnerhöhungen

Die GDL kämpft unter anderem für eine bessere Bezahlung und fordert Lohnerhöhungen wie im öffentlichen Dienst von rund 3,2 Prozent sowie eine Corona-Prämie von 600 Euro im laufenden Jahr.

Anders als die größere Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) will sie in diesem Jahr keine Nullrunde bei den Gehältern akzeptieren. Die Bahn hatte der GDL zwar 3,2 Prozent angeboten, die Erhöhung soll aber später greifen als von der Gewerkschaft gefordert. Auch bei der Laufzeit des Tarifvertrags liegen die Vorstellungen beider Seiten noch deutlich auseinander.

Die GDL hat mit weiteren Streiks gedroht, sollte die Bahn kein neues, konkretes Tarifangebot vorlegen.