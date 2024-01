Streik der Lokführer - Zugausfälle in Rheinland-Pfalz

Am Abend soll der Streik der Lokführer beginnen: erst beim Güterverkehr, in der Nacht beim Personenverkehr. Bahnkunden brauchen starke Nerven, weil viele Züge ausfallen.

Egal ob Reisende oder Pendler: Sie alle brauchen in dieser Woche wieder starke Nerven. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat Mitarbeitende der DB Cargo aufgerufen, ab 18 Uhr ihre Arbeit niederzulegen. In der Nacht auf Mittwoch sollen um 2 Uhr sämtliche Unternehmen der Deutschen Bahn folgen. Der Streik soll laut GDL erst am Montag, 29. Januar, um 18 Uhr enden.

Vlexx und Trans Regio in RLP nicht direkt vom Streik betroffen

Die Deutsche Bahn (DB) hat zwar einen Notfahrplan angekündigt - er sichere aber nur ein sehr begrenztes Zugangebot. Ziel sei, dass ab morgen früh im Fernverkehr 20 Prozent der Züge fahren, so ein Bahnsprecher zum SWR.

Wie sich die Situation im Regionalverkehr entwickelt, sei noch offen. Das Beispiel Rheinland-Pfalz: Hier sind sowohl der Nah- als auch der Fernverkehr betroffen. Ausfälle erwartet die Deutsche Bahn auf vielen S- und Regionalbahnlinien. Und auch bei Fernzügen käme es zu erheblichen Einschränkungen. Schon bei vorherigen Streiks ist lediglich ein Fünftel der Fernverkehrszüge gefahren. Bahnkunden bleibt nur, sich vor einer Fahrt über Zugausfälle und Verspätungen zu informieren, beispielsweise im Internet oder über die Bahn-App.

Informationen der Bahn zu bereits gekauften Tickets Alle Fahrgäste, die ihre für Mittwoch, 24. Januar, bis Montag, 29.Januar, geplante Reise aufgrund des Streiks der GDL verschieben möchten, können ihr Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Die Zugbindung ist aufgehoben. Das Ticket gilt dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort, auch mit einer geänderten Streckenführung. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden. Zudem haben Fahrgäste im Rahmen einer Sonderkulanz auch die Möglichkeit, ihre Reise vorzuverlegen und bereits am Montag, 22. Januar, und Dienstag, 23. Januar, früher zu fahren. Ausführlichere Informationen zum Streik und den Rechten der Kunden fasst die Bahn hier zusammen. Auf dieser Seite gibt es Informationen zu Zugausfällen.

In Rheinland-Pfalz sind Züge von Bahnunternehmen wie Vlexx oder Trans Regio nicht direkt vom Streik betroffen. Vlexx bedient unter anderem Strecken von Frankfurt via Rheinland-Pfalz nach Saarbrücken, Linien in der Pfalz und entlang des Mittelrheins. Trans Regio betreibt die die Mittelrheinbahn zwischen Köln und Mainz. Aber: Sollten Fahrdienstleiter in Stellwerken die Arbeit niederlegen, können auch dort keine Züge mehr fahren.

Neue Streiks trotz eines neuen Angebots der Deutschen Bahn

Erst am Freitag hatte die Deutsche Bahn der GDL ein Angebot vorgelegt: Es sieht unter anderem vor, dass die Lokführer zwischen mehreren Arbeitszeitmodellen wählen. Personalvorstand Martin Seiler erklärte, Beschäftigte könnten ab dem 1. Januar 2026 eine Stunde weniger Arbeit bei gleichem Lohn wählen. Wer sich gegen die Absenkung auf 37 Stunden entscheide, bekomme 2,7 Prozent mehr Geld. GDL-Chef Claus Weselsky beharrt hingegen auf ein Angebot, in dem eine Arbeitszeitverkürzung auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich enthalten ist.

GDL: Deutsche Bahn "verfolgt unverdrossen Konfrontationskurs"

Die GDL hat das Angebot abgelehnt. "Mit dem dritten und angeblich verbesserten Angebot hat die Deutsche Bahn AG erneut gezeigt, dass sie ihren bisherige Verweigerungs- und Konfrontationskurs unverdrossen weiter verfolgt - von Einigungswillen kein Spur", heißt es in einer Mitteilung der GDL.

Der Streik, der heute beginnen soll, ist der vierte im laufenden Tarifkonflikt. Schon vor dem Jahreswechsel legte die GDL bei zwei Warnstreiks große Teile des Personenverkehrs lahm, im Januar folgte dann ein dreitägiger Streik. Auch in Rheinland-Pfalz sind viele Züge ausgefallen, lediglich einige private Anbieter hielten Verbindungen aufrecht.

Auch unbefristete Bahnstreiks möglich

Im Gegensatz zum vergangenen Streik will die Bahn dieses Mal keine Rechtsmittel gegen den Ausstand einlegen, teilte das Unternehmen mit. Die DB hält die Forderung der GDL, dass Schichtarbeiter bei 35 Stunden pro Woche einen vollen Lohnausgleich erhalten, allerdings für unerfüllbar: Dafür würde unter anderem zu viel neues Personal gebraucht.

Der Tarifkonflikt zwischen der Bahn und der GDL läuft seit Anfang November. Die GDL erklärte die Gespräche bereits nach der zweiten Verhandlungsrunde für gescheitert. Seit dem 24. November wird daher nicht mehr verhandelt. Nach einer Urabstimmung unter den GDL-Mitgliedern sind auch unbefristete Streiks möglich.