Rheinland-Pfalz zahlt mehr als 16 Millionen Euro Quarantäne-Lohnersatz

Rheinland-Pfalz hat seit Beginn der Corona-Pandemie rund 16,6 Millionen Euro an Lohnersatz im Quarantäne-Fall gezahlt. Das teilte das Landesamt für Soziales auf SWR-Anfrage mit.

Dass der Staat für den Lohn aufkommt, wenn ein Arbeitnehmer in Corona-Quarantäne ist, wird gerade bundesweit diskutiert. Mehrere Länder haben angekündigt, Ungeimpften keinen Lohnersatz mehr zu zahlen, weil diese mit einer Impfung die Quarantäne hätten vermeiden können.

Rheinland-Pfalz will das ab dem 1. Oktober umsetzen. Daran ändere auch die Ankündigung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nichts, eine ländereinheitliche Regelung finden zu wollen, heißt es aus dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium.

Mit einer Impfung könne man die Quarantäne vermeiden, so das Ministerium. Deshalb falle der Anspruch auf Entschädigung in Rheinland-Pfalz ab Oktober weg. Die neue Regel gilt nicht für Menschen, die eine Schutzimpfung etwa aus medizinischen Gründen nicht in Anspruch nehmen können.

Bis zu 1.000 Anträge pro Woche

Das Landesamt für Soziales hat mit der Lohnfortzahlung im Quarantänefall viel zusätzliche Arbeit. Zuletzt seien pro Woche 900 bis 1.000 Anträge eingegangen, teilte das Amt mit. Aktuell seien etwa 60 Vollzeitkräfte mit der Bearbeitung beschäftigt.

Vor der Pandemie hatte laut Landesamt eine einzige Person ausgereicht, um die damals vergleichsweise wenigen Anträge zu bearbeiten - zum Beispiel bei einer Quarantäne wegen Tuberkulose.