Mehrere Städte und Kreise in Rheinland-Pfalz müssen in der kommenden Woche voraussichtlich Corona-Lockerungen zurücknehmen. Wie ein Sprecher des Landkreistags dem SWR sagte, hat der Impfkoordinator von Rheinland-Pfalz am Freitag in einer Schaltkonferenz darauf hingewiesen.

Nach Angaben vom Landes-Impfkoordinator Alexander Wilhelm (SPD) sind steigende Infektionszahlen durch Corona-Mutanten hierfür verantwortlich.

In Rheinland-Pfalz gilt: Wenn die landesweite Sieben-Tages-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 50 liegt, müssen Städte und Kreise, die diesen Wert ebenfalls aufweisen, handeln. Dieser Punkt wäre erreicht, wenn Rheinland-Pfalz am Samstag ebenfalls über dem Wert von 50 liegt.

Derzeit müssten dann mehr als zehn Städte und Kreise die Lockerungen, die vor einer Woche in Kraft getreten waren, wieder zurücknehmen. So könnte es etwa wieder Terminshopping oder Fernunterricht geben. Wie ein Sprecher des Landkreistags dem SWR sagte, würden die Lockerungen in einigen Kommunen schon am Montag zurückgenommen werden, in den meisten Fällen aber erst ab Dienstag.

Landesweite Inzidenz laut SWR-Recherche schon länger über 50

In Rheinland-Pfalz ist nach einer SWR-Datenrecherche bereits in den vergangenen Tagen landesweit der definierte Schwellenwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten worden. Deshalb müssten eigentlich landesweit beschlossene Lockerungen schon jetzt in zahlreichen Städten und Kreisen wieder zurückgenommen werden. Das veranschaulicht auch die Grafik unten.

Die Landesregierung geht dagegen davon aus, dass der Schwellenwert von 50 erst den zweiten Tag in Folge überschritten wurde. In der Praxis werden dem zuständigen Robert Koch-Institut (RKI) jedoch täglich nachträglich neue Fälle gemeldet, weil beispielsweise einzelne Gesundheitsämter erst verspätet melden oder sich Laborauswertungen verzögern. Eine SWR-Datenrecherche auf der Basis dieser Nachmeldungen kommt zu dem Ergebnis, dass der landesweite Wert von 50 Neuinfektionen bereits am 9. März überschritten wurde und seitdem kontinuierlich über dem Schwellenwert liegt. Das Sozialministerium in Mainz hat sich zu den SWR-Recherchen bislang noch nicht geäußert.

Frankenthal hat bereits Konsequenzen ergriffen

Wegen der hohen Corona-Inzidenzwerte wird die Stadt Frankenthal in der Vorderpfalz die Schutzmaßnahmen schon ab Samstag verschärfen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wurde dazu eine neue Allgemeinverfügung veröffentlicht. Nach Angaben von Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) muss der Einzelhandel ab Samstag wieder schließen. Außerdem gelte eine nächtliche Ausgangssperre.

Fest steht auch, dass die Schülerinnen und Schüler ab Montag wieder von zu Hause aus unterrichtet werden. Ausgenommen hiervon sind Grund- und Förderschulen. Allerdings werde eine Notbetreuung angeboten für Eltern, die ihre Kinder nicht selbst betreuen können. Diese Maßnahmen sollen zunächst für eine Woche gelten. Auch Schüler*innen, die nicht verschiebbare Prüfungen absolvieren müssen, wie etwa Abiturprüfungen, dürfen in die Schule gehen.

Aktuell hat Frankenthal den höchsten Wert in ganz Rheinland-Pfalz. Am Freitag lag er bei 139,5. Der Landesdurchschnitt liegt bei 53 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner.

Auch Pirmasens kündigt wieder Verschärfungen an

Auch in Pirmasens könnte es schon bald wieder neue Corona-Einschränkungen geben - nur wenige Tage, nachdem die Geschäfte wieder geöffnet haben. Grund ist nach Angaben der Stadt, dass die Sieben-Tages-Inzidenz in der südwestpfälzischen Stadt wieder über 100 liegt.