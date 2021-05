In Alten- und Pflegeheimen in Rheinland-Pfalz gelten ab heute weniger Beschränkungen. Wo viele Bewohner geimpft sind, können sie wieder mehr Besuch haben, auch Gruppenveranstaltungen sind möglich.

Welche Beschränkungen konkret zurückgenommen werden, hängt davon ab, wie viele Bewohner im Heim geimpft sind. Die meisten Erleichterungen gibt es in Altenheimen mit einer Impfquote von mehr als 90 Prozent. Dort können Bewohner wieder ohne Abstand und ohne Maske an Gruppenveranstaltungen teilnehmen, etwa gemeinsames Gedächtnistraining oder Sitzgymnastik.

Grafik: Impfquote in den Bundesländern

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sei auch das gemeinsame Singen und Musizieren wieder möglich. Ebenso das gemeinsame Essen und Trinken in der Cafeteria.

Auch für Besucher gelten Erleichterungen. Angehörige sollten sich vor dem Besuch bei der Heimleitung erkundigen.

Stufenweise sind wieder mehr Aktivitäten und Besuch möglich

Die Lockerungen treten stufenweise in Kraft - abhängig von der Impfquote in der jeweiligen Einrichtung.

Stufe 1: Quote unter 75 Prozent

Stufe 2: Quote zwischen 75 und 90 Prozent

Stufe 3: Quote von mehr als 90 Prozent.

Je höher die Quote, desto mehr wird wieder möglich sein. In Stufe 1 können Bewohner untereinander wieder an Gemeinschaftsaktivitäten teilnehmen. Zudem dürfen in diesem Fall pro Tag maximal zwei Besucher aus zwei Haushalten einen Bewohner besuchen.

In der Stufe 2 werden auch Angehörige und nahestehende Personen in die Öffnungen einbezogen. Sie dürfen dann an Gemeinschaftsaktivitäten teilnehmen. In dieser Stufe ist das Besuchsrecht noch weiter gefasst: Es dürfen pro Tag vier Personen zu Besuch kommen.

In Stufe 3 können die Bewohner mit Besuchern an allen Aktivitäten teilnehmen, die Bewohner müssen dann auch keine Maske tragen. Es gibt dann für die Besuchsrechte nur noch eine Einschränkung: Es dürfen sich nicht mehr als fünf Personen gleichzeitig im Zimmer eines Bewohners oder einer Bewohnerin aufhalten.