Als erstes Bundesland hat Rheinland-Pfalz Corona-Beschränkungen für vollständig Geimpfte zurückgenommen. Darüber wird heftig diskutiert.

"Willkommen in der Zwei-Klassen-Gesellschaft", schreibt ein User auf der SWR Aktuell-Facebookseite unter einem Post zu diesem Thema. "Ungerecht" kommentiert ein anderer, solange nicht alle Zugang zu einem Impfstoff gegen das Coronavirus hätten. "Es geht doch nur um die Rückkehr zu den Grundrechten", schreibt ein dritter.

Nicht nur bei Facebook ist eine Diskussion über die Lockerungen der Corona-Maßnahmen für Geimpfte entbrannt, genauso auch in Politik und Wissenschaft. Was ist Ihre Meinung zum Thema? Stimmen Sie ab!

Lockerungen für Geimpfte in Rheinland-Pfalz In Rheinland-Pfalz brauchen vollständig Geimpfte für bestimmte Dienstleistungen keinen negativen Schnelltest mehr. Sie können beispielsweise in den Biergarten gehen oder einen Frisör besuchen. Dafür müsse den Betreibern - also etwa den Anbietern körpernaher Dienstleistungen oder der Außengastronomie - die Schutzimpfung schriftlich oder digital nachgewiesen werden, so das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium. Außerdem entfällt in bestimmten Fällen die Quarantänepflicht, unter anderem bei der Einreise aus Risikogebieten. Als vollständig geimpft gilt laut Gesundheitsministerium, wer vor 14 Tagen die abschließende Impfung bekommen hat und keine typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus aufweist.

Das spricht für Lockerungen

Einschätzung des Robert Koch-Instituts

Das Robert Koch-Institut hat vor knapp anderthalb Wochen in einem Bericht an das Bundesgesundheitsministerium erklärt, dass das Risiko, dass vollständig Geimpfte das Virus weitergeben, geringer sei als bei negativ getesteten Personen. Vollständig Geimpfte spielten für die Corona-Pandemie "wahrscheinlich keine wesentliche Rolle" mehr. Der Bericht des RKI soll auch an die Bundesländer gesendet worden sein.

Dennoch ist nicht ausgeschlossen, dass geimpfte Personen sich mit dem Coronavirus infizieren und das Virus weitergeben können. Die Chance sei aber deutlich geringer, sagt Franziska Ehrenfeld aus der SWR-Wissenschaftsredaktion: "Die Viruslast ist bei einer Infektion nach einer Impfung wohl deutlich niedriger als ohne. Und wenn Geimpfte infektiös sind, sind sie das kürzer." Ein Schnelltest zeige eine Infektion nur bei einer relativ hohen Viruslast an, erklärt die Redakteurin. Die haben Geimpfte wohl in den meisten Fällen nicht mehr, ein Test würde eine Infektion vermutlich ohnehin nicht anzeigen. Deshalb gehe es bei den Lockerungen um Situationen, in denen ein negativer Schnelltest vorgelegt werden müsse.

Die Rechtslage

Aus rechtlicher Sicht dürfen Grundrechte nur eingeschränkt werden, wenn es dafür einen besonderen Grund gibt, erklärt Klaus Hempel aus der SWR-Rechtsredaktion. Die Corona-Einschränkungen erfolgen in der Regel nach dem Infektionsschutzgesetz und den sich darauf stützenden Rechtsverordnungen der Länder. Ziel ist es dabei, die Weiterverbreitung von Infektionen zu verhindern und die Bevölkerung zu schützen.

"Bis vor kurzem war noch nicht klar, ob von Geimpften noch eine Gefahr für andere ausgeht oder nicht. Kürzlich hatte das Robert Koch-Institut allerdings bekanntgegeben, dass von Geimpften keine höhere Gefahr ausgehe, als von negativ getesteten Personen", so Hempel. Damit habe sich die Lage verändert. Die entsprechenden Lockerungen für Geimpfte in Rheinland-Pfalz seien rechtlich sogar geboten. Es gebe eigentlich keinen Grund mehr, die Grundrechtseinschränkungen ihnen gegenüber aufrechtzuerhalten, erklärt der Rechtsexperte. Auch die Solidarität mit Nicht-Geimpften sei kein legitimer Grund für den Staat, Grundrechte einschränken zu dürfen.

Warum es falsch ist, von Privilegien zu sprechen Nach dem Grundgesetz ist jeder Mensch mit denselben Rechten ausgestattet. Sonderrechte sind damit ausgeschlossen. Die Einschränkungen während der Pandemie sind also eine Ausnahme und nicht der Normalfall. "Die Rücknahme der Einschränkungen stellt den normalen, ursprünglichen Rechtszustand wieder her", erklärt SWR-Rechtsexperte Klaus Hempel. Deshalb sei es falsch, von "Sonderrechten" oder "Privilegien" zu sprechen.

Rückkehr zum normalen Leben

Seit Monaten müssen viele Menschen mit weitestgehenden Einschränkungen leben: Sie bleiben zu Hause, treffen nur selten Freunde und Familie, es gibt kein Sport, Kultur- oder Freizeitangebot. Gerade in dieser schwierigen Zeit könnte man es den bereits Geimpften gönnen, dass ihr Leben durch den Wegfall der Testpflicht etwas leichter wird, so ein weiteres Argument aus der Diskussion.

Die Lockerungen ermöglichen zudem nicht nur allen Geimpften eine erste Rückkehr in die Normalität, sondern auch denen, die unter den aktuellen Maßnahmen leiden. Gastronomie und Reisebranche zum Beispiel haben wieder eine Perspektive und könnten auch von den Erleichterungen profitieren. Unternehmen werden unterstützt und bleiben möglicherweise auch für diejenigen erhalten, die sich erst später impfen lassen können.

Das spricht gegen Lockerungen

Vieles noch ungeklärt: Ansteckungsgefahr, Virusvarianten

Das Virus bleibt unberechenbar, vieles ist noch nicht abschließend geklärt. "Das Risiko, dass ein Geimpfter das Virus weitergibt, ist sicherlich sehr viel geringer als bei Menschen, die noch nicht geimpft sind", erklärt der Mainzer Virologe Bodo Plachter. "Trotzdem würde ich nicht davon ausgehen, dass überhaupt kein Risiko mehr besteht, wenn sich jemand trotz Impfung infiziert." Es gebe zwar Studien aus Israel, die darauf hindeuten, dass Geimpfte das Virus in der Regel nicht mehr weitergeben. "Wie lange dies nach Impfung der Fall ist, kann man aufgrund der Kürze der Beobachtungszeit natürlich noch nicht abschließend beurteilen", so Plachter.

Zudem ist bei den Impfstoffen noch nicht final geklärt, wie lange die damit erreichte Immunität anhält. Auch lässt sich noch nicht abschätzen, wie gut die Impfstoffe vor zukünftigen Virusvarianten schützen. Eine regelmäßige Auffrischung des Impfschutzes könnte nötig werden. In Deutschland ist gerade vor allem die britische Mutante verbreitet. "Der Impfschutz dagegen ist etwas vermindert, aber immer noch gut", sagt SWR-Wissenschaftsredakteurin Franziska Ehrenfeld. Vor der Mutante, die in Südafrika entdeckt wurde, schützten die Impfungen aber nur noch eingeschränkt. Bisher macht diese Variante in Deutschland etwa ein Prozent der Infektionen aus.

Falsche Sicherheit

Durch die Lockerungen der Corona-Beschränkungen für Geimpfte könnte eine falsche Sicherheit suggeriert werden. Das verleitet möglicherweise dazu, dass die persönliche Vorsicht als Geimpfter, aber auch im Umgang mit Geimpften nachlässt. Zwar ist das Risiko gering, dass ein Geimpfter das Coronavirus weitergibt. Vollständig ausgeschlossen ist es aber nicht.

Deshalb bleibe weiter Vorsicht geboten, sagt Virologe Plachter. Es sei nach wie vor sehr wichtig, die Hygiene-Regeln einzuhalten, Abstand zu halten, Maske zu tragen. Das empfehlen auch das Robert Koch-Institut und das Bundesgesundheitsministerium.

Eine gesellschaftliche Schieflage

Immer wieder wird in der Diskussion auf eine "Zwei-Klassen-Gesellschaft" aus Geimpften und Nicht-Geimpften hingewiesen. Viele finden die Lockerungen ungerecht, weil noch lange nicht alle Menschen in Rheinland-Pfalz ein Impfangebot bekommen haben. Laut Robert Koch-Institut sind etwa fünf Prozent der Rheinland-Pfälzer bisher vollständig geimpft. Im Februar hatte der Deutsche Ethikrat darauf hingewiesen, dass dieses Ungerechtigkeitsempfinden die Solidarität und Bereitschaft zur Regelbefolgung in der Pandemie mindern könnte.

Inzwischen hat sich der Ethikrat nach dem RKI-Bericht auch für eine Debatte über Lockerungen für Geimpfte ausgesprochen. Es werde schwer sein, die Freiheitsbeschränkungen aufrechtzuerhalten, wenn der Sachgrund entfalle. Allerdings warnt die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Buyx, im Gespräch mit dem Deutschlandfunk vor einer Schieflage in der Gesellschaft.

"Diejenigen, die zurücktreten für die, die jetzt priorisiert werden beim Impfen, haben einen doppelten Nachteil," erklärt Buyx. Sie seien nicht geschützt und könnten weniger machen. "Und diejenigen, die schon geimpft sind, haben einen doppelten Vorteil. Sie haben früher den Schutz und können mehr machen." Diese Schieflage ließe sich durch ein flächendeckendes Testangebot für Nicht-Geimpfte vermeiden. Bisher können sich Bürgerinnen und Bürger in Deutschland einmal pro Woche kostenlos testen lassen, sofern es Termin- und Testkapazitäten zulassen.