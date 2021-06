Die Inzidenzen in Rheinland-Pfalz sind in den letzten Tagen deutlich gesunken. Die Landesregierung will die Corona-Maßnahmen deshalb erneut lockern. Einzelheiten will Ministerpräsidentin Dreyer heute mitteilen.

Da in den vergangenen Tagen die Inzidenzen signifikant gesunken seien, könne die dritte Stufe im Konzept des Landes ab Mittwoch "umfangreicher gestaltet werden als bisher angekündigt", teilte die Staatskanzlei mit. Wie dies genau aussehen soll, wollen Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Gesundheitsminister Clemens Hoch (beide SPD) heute Vormittag mitteilen - im Anschluss an die wöchentliche Kabinettssitzung. Live ab Dienstag, 11:30 Uhr: Dreyer informiert über Verordnung Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) stellen nach der Ministerratssitzung am Dienstag die neue Corona-Verordnung vor. Der SWR überträgt live ab 11:30 Uhr. Thema soll auch das Aktionsprogramm des Bundes mit der Überschrift "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" sein. Das Programm des Bundesfamilien- und des Bundesbildungsministeriums sieht für dieses und das kommende Jahr insgesamt zwei Milliarden Euro vor - jeweils zur Hälfte für das Aufholen von Lernrückständen sowie unter anderem für Freizeit-, Ferien- und Sportaktivitäten. Lockerungen sollen am Mittwoch in Kraft treten Die Lockerungen sollen bereits am Mittwoch in Kraft treten - und zwar in allen Städten und Kreisen, die mit der Inzidenz stabil unter 100 liegen, was inzwischen fast überall der Fall ist. Vorgesehen ist, dass die Freibäder wieder öffnen können und dass in der Außengastronomie die Testpflicht wegfällt. Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog. Auch die Kontaktbeschränkungen sollen gelockert werden. So sollen sich wieder fünf Menschen treffen können - egal aus wie vielen Haushalten sie kommen. Lockerungen sind zudem vorgesehen für Hotels, die Innengastronomie und Kulturveranstaltungen. Es sind die letzten Lockerungsschritte des Drei-Stufen-Plans, den die Landesregierung Mitte Mai vorgestellt hatte.