Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder haben in Anbetracht steigender Infektionszahlen weitere Einschränkungen beschlossen. Die Gastronomie in Rheinland-Pfalz ist alarmiert.

So sollen unter anderem ab 2. November alle Bars, Hotels, Restaurants, Diskotheken, Opern- und Konzerthäuser, Kinos und Theater bundesweit vollständig schließen - für den gesamten Monat.

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband in Rheinland-Pfalz (Dehoga) hatte zuvor vor einem Kollaps des Gastgewerbes gewarnt, sollte es zu einer erneuten Schließung wegen der Pandemie kommen. Etwa einem Drittel der Betriebe drohe in einem solchen Fall das Aus.

Gaststätten und Hotels seien weder Pandemietreiber noch Infektionsherd, sagte Dehoga-Präsident Gereon Haumann. Beschränkungen für die Betriebe im Gastgewerbe seien nicht erforderlich und ungeeignet, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. Notfalls werde man solche Eingriffe gerichtlich überprüfen lassen, kündigte er an.

Bund der Selbständigen warnt vor Schließungen

Auch der Bund der Selbständigen Rheinland-Pfalz und Saarland warnte vor einer Schließung von Gastronomie- und Kultureinrichtungen. Das würde ein "Sterben auf Zeit" bedeuten, teilte der Landesverband in Neustadt an der Weinstraße am Mittwoch mit. Die bevorstehenden Maßnahmen würden zu einem massiven Kollaps in den Branchen führen, die der Staat nicht mehr finanziell abfedern könne. Die Folgen des letzten Lockdowns seien noch nicht überwunden, so der Bund. Insolvenzen und Geschäftsaufgaben seien die Konsequenz. Stattdessen sollten private Feiern und Veranstaltungen beschränkt werden, da dort die meisten Neuinfektionen zustande kämen. Die Selbstständigen, etwa in Gastronomie, Hotelgewerbe, Theatern oder Massagepraxen, verhielten sich verantwortungsvoll.

Dehoga: Bereits Umsatzverlust von mehr als 50 Prozent

Landesweit habe man einen Umsatzverlust von mehr als 50 Prozent in den letzten Monaten erlitten, der die Betriebe jetzt schon an die Kante des Absturzes gebracht habe. "Jede weitere Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr führt wirklich zu existenzieller Not", so Dehogapräsident Haumann.

Anders als bei privaten Feiern würden in der Branche die AHA-Regeln streng eingehalten. Da in Restaurants und Hotels keine Infektionsgefahr bestehe, sei eine erneute Schließung weder erforderlich noch geeignet.

Baldauf bittet Dreyer um moderate Regelung

Auch der rheinland-pfälzische CDU-Fraktionschef Christian Baldauf hatte sich gegen drastische Einschränkungen für Gaststätten und Hotels ausgesprochen. Er sei der Überzeugung, dass niemandem damit gedient sei, wenn die Nutzung gastronomischer Angebote unverhältnismäßig eingeschränkt werde. Wenn Menschen "aus dem mit klar strukturierten, professionellen Hygiene- und Abstandsregeln versehenen gastronomischen Bereich in den nicht kontrollierbaren privaten Bereich" gedrängt würden, steige hingegen die Infektionsgefahr, so Baldauf.