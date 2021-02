Weil wegen des Corona-Lockdowns auch das Pfalztheater zu hat, haben sich Schauspielerin Hannelore Bähr und ihre Kollegen in Kaiserslautern eine Aktion ausgedacht: "Bei Anruf Wort" - drei Mal in der Woche gibt es Balladen, Gedichte und andere Texte per Telefon.Kunst, Kultur, Pfalztheater mehr...