Die Bundesländer wollen heute über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) stimmt die Bürger bereits auf Einschränkungen auch über Weihnachten und Silvester ein.

Die Bundesländer wollen die derzeit geltenden Beschränkungen bis mindestens 20. Dezember verlängern und teils noch verschärfen. Das geht aus einer Beschlussvorlage hervor, die am Sonntagabend bekannt wurde.

So sollen etwa Kontaktbeschränkungen strenger werden. Zudem soll es eine Maskenpflicht in allen öffentlichen Gebäuden, auf noch zu definierenden Plätzen sowie in Arbeits- und Betriebsstätten geben. Für Schüler ab der 7. Klasse könnte künftig eine Maskenpflicht auch im Unterricht gelten.

Dreyer: "Regelung, die Perspektive bietet"

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer sagte der "Süddeutschen Zeitung", sie wolle eine Regelung, die Perspektiven biete. Weihnachten und Silvester sollten die Menschen Angehörige treffen dürfen. Aber: ""Dass wir auch dabei Kontakte beschränken müssen, ist auch klar."

Auch für Silvester soll es Vorgaben geben. Dreyer sagte: "Das neue Jahr im kleinen Kreis zu begrüßen wird möglich sein, aber große Silvester-Partys oder große Menschenansammlungen an beliebten Plätzen sind definitiv ein zu großes Risiko. Das müssen wir vermeiden."

Die SPD schlägt laut der Vorlage auch vor, den Verkauf, Kauf und das Zünden von Feuerwerk zum Jahreswechsel zu verbieten. Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) hatte sich jüngst noch gegen ein generelles "Böller"-Verbot ausgesprochen und an die Eigenverantwortung der Bürger appelliert.