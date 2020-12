per Mail teilen

Bundesweiter Lockdown, um die Corona-Zahlen zu senken: Auch Rheinland-Pfalz hat das öffentliche Leben weitgehend heruntergefahren, vorerst bis zum 10. Januar.

Wegen der Corona-Pandemie müssen zahlreiche Geschäfte geschlossen bleiben. Was sich auch gleich am ersten Tag bemerkbar machte: Sonst dicht belebte Straßen etwa in der Landeshauptstadt Mainz blieben fast menschenleer. Um ihre Kunden nicht ganz zu verlieren, versuchen viele Einzelhändler sich derweil mit Online-Angeboten und schnellen Lieferdiensten über Wasser zu halten.

Auch Friseure oder Kosmetikstudios dürfen seit Mittwoch ihre Dienstleistungen nicht mehr länger anbieten. Entgegen erster Ankündigungen müssen auch Reisebüros und Sonnenstudios schließen. Die Landesregierung teilte am Dienstagabend mit, das habe das Gesundheitsministerium nach einer juristischen Prüfung entschieden.

Auch viele Behörden arbeiten auf Sparflamme, beziehungsweise nur online oder nach Terminabsprache.

Auch viele Behörden in Rheinland-Pfalz im Shutdown

Die harten Beschränkungen sollen dazu beitragen, dass die derzeit hohen Infektionszahlen wieder sinken. Bis zum 10. Januar dürfen nur noch Läden geöffnet bleiben, die Dinge des täglichen Bedarfs anbieten. Dazu zählen beispielsweise Supermärkte, Tankstellen, Drogerien, Banken oder auch Wochenmärkte. Der Weihnachtsbaumverkauf bleibt ebenfalls erlaubt.

Außerdem ist das Trinken von Alkohol im öffentlichen Raum verboten. Kinder und Jugendliche müssen nicht mehr zur Schule gehen, sondern sollen den Unterrichtsstoff zu Hause lernen. An den Schulen selbst wird für Schülerinnen und Schüler bis zur siebten Klasse eine Notbetreuung eingerichtet.

Shutdown oder Lockdown: Was ist der Unterschied? Der englische Begriff Shutdown kommt eigentlich aus der IT-Branche und steht für das Zusammenbrechen digitaler Prozesse. In Zusammenhang mit der Corona-Pandemie meint der Begriff meist die Stilllegung des öffentlichen Lebens, also die Schließung von verschiedenen Einrichtungen wie Restaurants und Sporteinrichtungen. Das Wort Lockdown steht ursprünglich für einen Zustand der Isolation. Unter den deutschen Übersetzungen für den Begriff findet man das Wort "Ausgangssperre" oder "Abriegelung". Trotz des Unterschieds werden Shutdown und Lockdown derzeit oft als Synonym für die in Deutschland geltenden Corona-Regeln genutzt. Es gibt noch mehr Begriffe, die sich durch die Corona-Pandemie in unseren Wortschatz eingeschlichen haben. Hier finden Sie alles Wichtige von A wie "Aerosole" bis Z wie "Zweite Welle".

Am Freitag ist dann ohnehin der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien. Die Kindergärten bleiben im Prinzip geöffnet, die Eltern sind aber aufgefordert, ihre Kinder nach Möglichkeit zuhause zulassen.

Am Dienstag hatte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in einer Regierungserklärung die landesweiten Einschränkungen nochmals verteidigt. Es gebe nichts zu beschönigen, die Lage sei ernst. "Die Ansteckungszahlen steigen und der Shutdown ist deshalb so bitter wie notwendig."