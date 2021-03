per Mail teilen

Nach Ansicht der Anti-Korruptions-Organisation Transparency International gehen die Lobbyregeln im Bund nicht weit genug; in den Ländern sei es noch schlechter geregelt. Rheinland-Pfalz bewege sich im Mittelfeld.

Die Organisation hat zum ersten Mal eine Rangliste der Länder in Sachen Lobbykontrolle vorgelegt. Dabei landet Rheinland-Pfalz mit 25 von 100 Prozent in Sachen Transparenz auf dem neunten Platz der 16 Bundesländer. Transparency International hatte die Länder auf verschiedene Kriterien hin untersucht - etwa Transparenz und Interessenskonflikte.

Lobbyregister des Landes eine "Mogelpackung"

Das Land steht ganz gut da bei den Verhaltensregeln für Abgeordnete (60 Prozent werden hier erreicht). Es gebe etwa eine Anzeigepflicht für berufliche Nebeneinkünfte. Gravierend sei allerdings die Ausnahme, dass erhaltene Spenden keiner Veröffentlichungspflicht unterlägen, teilte Transparency am Donnerstag mit. Das Lobbyregister des Landes sei eine Mogelpackung, weil wesentliche Punkte nicht erfüllt seien. So gebe es etwa keine verpflichtende Registrierung von Lobbyisten. 38 Prozent gab es im Ranking "Lobbyregister".

Karenzzeit für Wechsel in die Wirtschaft nicht vorhanden

Keine Punkte erhielt das Land in den Kategorien Legislativer Fußabdruck und Karenzzeit. Dafür gebe es jeweils keine Regelungen, kritisiert die Organisation. Rheinland-Pfalz schreibe – wie die meisten anderen Bundesländer auch - keine Karenzzeit fest. Damit wird geregelt, wann Regierungsmitglieder nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt in die Wirtschaft wechseln dürfen. Einen sogenannten legislativen Fußabdruck gibt es bislang nur in Thüringen – er dokumentiert, wie Lobbyisten auf ein Gesetz Einfluss nehmen.

Länder schlechter als der Bund

Auf dem ersten Platz des Lobbyrankings liegt Thüringen mit 53 Prozent. Es ist damit auch das einzige Bundesland, das einen besseren Wert als der Bund (46 Prozent) erzielt. Schlusslichter sind Mecklenburg-Vorpommern und Bremen mit jeweils 13 Prozent.

Transparency Deutschland fordert auch von den Bundesländern mehr Transparenz und mehr Sanktionen bei Verstößen gegen die Regelungen. Eine Selbstverpflichtung wie sie etwa die Unions-Bundestagsfraktion nach dem Maskenskandal in einem Verhaltenscodex anstrebe, sei gut gemeint, gehe aber nicht weit genug.

Wolfgang Jäckle, Leiter der Arbeitsgruppe Politik von Transparency Deutschland, sprach insgesamt von einem "Armutszeugnis" für die Bundesländer. Während die Lobbyregeln im Bund noch längst nicht weit genug gingen, seien die Regeln der Länder zumeist noch schlechter.

Vor einer Woche hatte sich die Große Koalition in Berlin darauf geeinigt, ein zentrales Lobbyregister einzuführen. Über das Thema hatten SPD und Unionsparteien lange gestritten.