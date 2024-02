per Mail teilen

Nach einem Unfall mit mehreren Lkw auf der A3 bei Montabaur gestalten sich die Bergungs- und Reinigungsarbeiten schwierig. In der Nacht war ein Lkw mit einem technischen Defekt liegengeblieben. Um ihm zu helfen, hielt der Fahrer eines anderen Lastwagens an. Ein nachfolgender dritter Lkw krachte dann auf den in der Mitte stehenden Laster und schob ihn auf den Pannen-Lkw. Der Unfallverursacher verletzte sich schwer.