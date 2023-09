per Mail teilen

Auf der A643 ist am Freitagmorgen zwischen Wiesbaden und Mainz ein Lastwagen umgekippt. Der Unfall passierte gegen 4 Uhr in Höhe der Autobahnausfahrt Mainz-Mombach. Dort kam der Lastwagenfahrer mit seinem Sattelzug in einer Abfahrt nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach Angaben der Polizei prallte der Lkw anschließend gegen eine Fahrbahnbegrenzung aus Beton, kippte um und blieb auf der Fahrerseite liegen.