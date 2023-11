Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

10:00 Uhr Tschüss 🙂 Das war's auch schon wieder für heute mit dem RLP-Newsticker. Schön, dass ihr dabei wart! Ich hoffe, ihr fühlt euch gut informiert - auf unserer Website, in der App und auf unseren Social-Media-Kanälen halten wir euch natürlich rund um die Uhr auf dem Laufenden. Morgen früh erwartet euch hier mein Kollege Oliver Nieder. Habt einen schönen Tag!

9:48 Uhr Entflohener Mörder: Weiterhin viele Hinweise, aber noch keine Spur Der aus einem Gefängnis in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) geflohene verurteilte Mörder ist nach wie vor nicht gefasst. Nach dem 43-Jährigen werde weiterhin gefahndet, sagte eine Sprecherin des Landeskriminalamtes am Dienstagmorgen. Es gebe mehr als 50 Spuren und Hinweise, denen nachgegangen werde. Der Deutsch-Kasache war am Montag vor einer Woche bei einem bewachten Ausflug an einen Baggersee in Germersheim (Rheinland-Pfalz) entkommen. An dem See sollte er seine Frau und Kinder treffen. Seitdem sucht die Polizei umfangreich nach dem Mann. Er war 2012 vom Landgericht Karlsruhe zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden, weil er einen 44-Jährigen erwürgt hatte. Germersheim Nach Flucht in Germersheim Polizei fahndet weiter nach verurteiltem Mörder Trotz einer großen Suchaktion hat die Polizei den in Germersheim entflohenen Häftling aus Bruchsal, Aleksandr Perepelenko, noch immer nicht gefasst. Es werde in alle Richtungen ermittelt, so eine Sprecherin des Landeskriminalamts am Montag. 10:00 Uhr SWR4 BW am Montag SWR4 Baden-Württemberg

9:34 Uhr Polizeikontrollen - Überprüfung von Licht Autofahrer müssen sich ab heute Nachmittag vermehrt auf Polizeikontrollen einstellen, vor allem im Norden des Landes: Das Landeskriminalamt will nach eigenen Angaben gemeinsam mit den ortsansässigen Polizeiinspektionen das Fahrlicht von Autos überprüfen. Die größte Kontrollstelle wird laut dem Landeskriminalamt an der Moselstraße in Cochem aufgebaut. Dort will die Polizei überprüfen, ob die Leuchten der Autos defekt oder nicht korrekt ausgerichtet sind. Darüber berichtete SWR4 RLP am 7. November 2023 um 8:30 Uhr

9:23 Uhr Mainz 05: Defensivspieler Josuha Guilavogui fällt aus Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss für längere Zeit auf Defensivspieler Josuha Guilavogui verzichten. Der 33 Jahre alte Franzose zog sich beim 2:0 gegen RB Leipzig am Samstag eine Muskelsehnenverletzung im linken Oberschenkel zu, teilten die Mainzer mit. Darüber berichtete SWR4 RLP am 7. November 2023 um 07:30 Uhr

9:19 Uhr ...und sonst so am 7. November?... ...1957: Im VEB Automobilwerk Zwickau beginnt die serielle Herstellung des Kleinwagens P50, der unter dem Namen Trabant oder kurz "Trabi" verkauft wird. Von Beginn an beträgt die Höchstgeschwindigkeit pro Stunde 90 km. Doch der Trabant ("Begleiter") wird Jahr für Jahr weiterentwickelt; so werden später z.B. auch Kombis oder Lieferwagen produziert. Trabis auf dem früheren Gelände des Automobilwerks Sachsenring, Zwickau © SWR SWR ...1946: John Fords Western My Darling Clementine (Faustrecht der Prärie) mit Henry Fonda in der Hauptrolle hat in den Vereinigten Staaten Premiere. ...1938: Nach dem Mord an einem Taxifahrer gibt es in Berlin die erste Öffentlichkeitsfahndung mit Hilfe des Fernsehens. Sie wird vom Kriminalbeamten Ernst Gennat gemeinsam mit Theo Saevecke organisiert. Die vielen Hinweise führen tatsächlich zur Ergreifung des Täters.

9:13 Uhr Keine Züge derzeit zwischen Saarburg und Merzig Achtung! Auf der Zugstrecke zwischen Saarburg und Merzig fahren derzeit keine Züge. Grund ist nach Angaben der Deutschen Bahn ein umgestürzter Baum. Die Züge enden und beginnen vorzeitig in Merzig, Trier und Saarburg. Ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Saarburg und Merzig sei eingerichtet. Fahrgäste müssen mehr Zeit auf der Strecke einplanen, so die Bahn. Darüber berichtete SWR4 RLP am 7. November 2023 um 8:30 Uhr

8:20 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entscheidet an Vormittag, ob zwei schwer kranke Männer das Betäubungsmittel Natrium-Pentobarbital kaufen dürfen, um ihrem Leben selbst ein Ende zu setzen. Einer der Kläger, Harald Mayer, kommt aus Ramstein-Miesenbach in Rheinland-Pfalz. Die Vorinstanz hatte die Klagen abgewiesen, die sich gegen das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte richteten. Dort hatten die todkranken Kläger 2017 den Antrag auf die Genehmigung zum Erwerb des tödlichen Mittels gestellt. In Tokio treffen sich die Außenminister und Außenministerinnen der G7-Staaten. Japan hat in diesem Jahr die Präsidentschaft inne. Auf der Tagesordnung dürften die Lage in Israel und dem Nahen Osten sowie der russische Krieg gegen die Ukraine stehen. In London stellt in der "King's Speech" die britische Regierung ihre Gesetzesvorhaben für das kommende Jahr vor. Erstmals verliest Charles III. als König beim "State Opening of Parliament" die Pläne von Premierminister Rishi Sunak.

8:09 Uhr Eure Fotos So, es ist nach 8 Uhr und Zeit für ein weiteres Highlight für unsere Augen: Ein Foto von Lars Rehmet aus Bad Breisig. Es ist vorgestern aufgenommen worden - wow und vielen Dank! Aurora Borealis über RLP SWR Lars Rehmet

8:01 Uhr Eisbahn Mainz-Hechtsheim soll in etwa einer Woche öffnen Ein bisschen kälter ist es ja draußen schon geworden und über Weihnachtsmärke haben wir auch schon kürzlich "gesprochen" - also warum nicht auch über Eisbahnen! Seit dem Wochenende wird nämlich eine solche auf dem Hechtsheimer Messegelände bei Mainz aufgebaut. In gut einer Woche soll sie eröffnet werden. Bis dahin soll mit sogenannten Kaltschläuchen die 3-4 cm dicke Eisschicht aufgetragen werden. Die Bahn soll dann mindestens bis Mitte Januar stehen bleiben, wenn sie gut angenommen wird, auch noch bis zum April, heißt es. Darüber berichtete SWR4 RLP am 7. November 2023 um 07:30 Uhr

7:39 Uhr Prozess in Koblenz wegen Angriffs auf Polizisten Wir blicken jetzt nach Koblenz: Vor dem Landgericht muss sich ab heute ein Mann verantworten, der Vollstreckungsbeamte und Polizisten in Koblenz und Boppard mehrfach angegriffen haben soll. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat er die Beamten beleidigt und körperlich attackiert. In einem Fall soll er einem Polizisten mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Darüber berichtete SWR4 RLP am 7. November 2023 um 06:30 Uhr

7:28 Uhr Faszinierende Fotos der "Vulkanfrau" Eine Filmempfehlung hätte ich noch für euch (ist auch seit vergangener Woche in der Mediathek): Es geht um Ulla Lohmann, Fotografin aus der Pfalz. Sie hat eine große Leidenschaft: Vulkane. Seit Jahren reist sie um die Welt wo immer ein Vulkan ausbricht. Wo andere eher das Weite suchen, geht sie nah ran und macht spektakuläre Bilder. Einen Eindruck von Lohmanns Arbeit könnt ihr euch hier verschaffen. Und wer sich die ganze Dokumentation anschauen möchte, kann das in der ARD Mediathek tun.

7:25 Uhr Wie geht es weiter mit dem Deutschland-Ticket? Für alle, die das Deutschland-Ticket nutzen: Eine Entscheidung über die Zukunft des 49-Euro-Tickets haben Bund und Länder ins kommende Jahr vertagt. Bis dahin sollen die Verkehrsminister einen Vorschlag machen, wie es mit der Finanzierung weitergeht. Nicht ausgegebene Zuschüsse für das Ticket aus diesem Jahr sollen auch im kommenden Jahr verwendet werden können. Beide Seiten wollen zumindest auch im kommenden Jahr wieder insgesamt drei Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Darüber berichtete SWR1/4 RP am 7. November 2023 um 7:00 Uhr

7:15 Uhr Voting: E-Scooter Häufig werden in Mainz die E-Scooter einfach irgendwo geparkt oder hingeworfen. SWR Marco Schüler Man hat den Eindruck, sie liegen überall - auf Gehwegen, im Gebüsch oder vor Eingängen: E-Scooter. Immer wieder gibt es Ärger wegen ihnen, weil die Roller oft so abgestellt werden, dass sie stören. Die Stadt Mainz will jetzt strengere Regeln beschließen. Was meint ihr dazu? Stimmt gerne ab! Findet ihr gut, dass es jetzt strengere Regeln geben soll? Ja, das finde ich gut. Nein, ich finde das nicht gut. Das ist mir egal. Abschicken

7:11 Uhr So ist der Stand bei dem "neuen" Rhein in Flammen Die Vorbereitungen für das "neue" Rhein in Flammen zwischen Koblenz und Spay laufen planmäßig. Nach Angaben der "Romantischer Rhein Tourismus GmbH" wird gerade die Gründung der neuen Veranstalter-Gemeinschaft vorbereitet. SWR-Reporter Christian Giese-Kessler sagte, dabei solle es sich um eine GmbH handeln. Gesellschafter würden alle Kommunen: Koblenz, Lahnstein, Rhens, Spay und Braubach. Koblenz werde den Angaben zufolge dabei als größte Stadt auch mehr Anteile haben. Geplant sei die Gründung der GmbH für Anfang 2024. Bislang hatte die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH Rhein in Flammen zwischen Koblenz und Spay veranstaltet, dann aber den Rückzug angekündigt. Darüber berichtete SWR4 RLP am 7. November 2023 um 06:30 Uhr

7:06 Uhr Sicherheit am Flughafen Hahn Nach der Geiselnahme am Flughafen Hamburg am Wochenende wird wieder über die Sicherheit an Flughäfen diskutiert. (Am Samstagabend hatte ein Mann mit seinem Auto den Zaun am Flughafen Hamburg durchbrochen.) Wer sich fragt, wie es diesbezüglich an unserem Flughafen Hahn aussieht - der Betreiber hat darauf eine Antwort: Er sehe den Flughafen nicht gefährdet. Ein Sprecher sagte, die Sicherheitsmaßnahmen entsprächen den gesetzlichen Vorgaben. Die Luftfahrtbehörde Rheinland-Pfalz überwache die Sicherheitsmaßnahmen ständig. Ein vorgeschriebener Zaun um das Gelände sei vorhanden, an manchen Stellen müsste etwa die Feuerwehr bei Einsätzen aber durchkommen können. Der Zaun werde bewacht, im Ernstfall müsse aber die Polizei eingreifen, die immer am Flughafen sei. Weil sich das Risiko ständig ändere, sei der Zaun in den vergangenen Jahren etwa durch Videoüberwachung und mehr Licht ergänzt worden, so der Sprecher. Am Samstagabend hatte ein Mann mit seinem Auto den Zaun am Flughafen Hamburg durchbrochen. Passagiere gehen zu einer bereitgestellten Ryanair-Maschine auf dem Rollfeld von dem Flughafen Hahn. picture alliance/dpa | Andreas Arnold Darüber berichtete SWR4 RLP am 7. November 2023 um 06:30 Uhr

6:42 Uhr Ausfälle: Viele kranke Busfahrer in Kaiserslautern Wer in Kaiserslautern viel mit dem Bus unterwegs ist, hat in den vergangenen Tagen bestimmt schon einmal vergeblich an einer Haltestelle gewartet. Hintergrund ist, dass momentan viele Busfahrer krank sind. Die Stadtwerke Kaiserslautern versuchen nach eigenen Angaben händeringend, den Busfahrplan so gut es geht aufrecht zu erhalten. Mitarbeiter hätten bereits auf freie Tage verzichtet und jeder, der einen Busführerschein habe, sitze momentan hinter dem Lenkrad - selbst Mitarbeiter mit Bürojobs und der Betriebsleiter. Das Problem sei zudem, dass aus technischen Gründen Ausfälle nicht zuverlässig auf den Anzeigetafeln an den Haltestellen angezeigt werden könnten. Darüber berichtete SWR4 RLP am 7. November 2023 um 06:30 Uhr

6:35 Uhr Eure Fotos Schaut mal, das hat man auch nicht jeden Tag: So einen Regenbogen! Aufgenommen gestern Abend. Ein Dankeschön für dieses "Wow-Bild" an Marén Kottenstedde-Closheim! SWR Marén Kottenstedde-Closheim

6:04 Uhr Defekter Lkw in Wörth: Stundenlanges Verkehrschaos bis in den Abend Ein Lastwagen hat gestern für ein stundenlanges Verkehrschaos auf einer Landstraße in Wörth gesorgt - und zwar in einem Kreisverkehr. Der Tank des Lkw war aufgerissen. Wie die Polizei mitteilt, war fast der gesamte Treibstoff auf die Fahrbahn gelaufen. Der Kreisverkehr sei nicht mehr befahrbar gewesen. Es gab einen riesigen Stau auf den angrenzenden Bundesstraßen und im Stadtgebiet von Wörth, erst am Abend beruhigte sich die Lage wieder. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow Darüber berichtete SWR1 RP am 6. November 2023 um 19:30 Uhr

6:03 Uhr Ergebnis Bund-Länder-Treffen in Berlin zu Flüchtlingsthema Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten haben bis in die Nacht hinein beraten, wie die Flüchtlingszahlen reduziert werden können und wie die Finanzierung der Kosten für die Unterbringung künftig aussehen wird. Herausgekommen sind eine ganze Reihe von Maßnahmen. Unter anderem sollen die Asylverfahren beschleunigt und die Leistungen gekürzt werden. Wie der Tag in Berlin verlief und was noch alles beschlossen wurde, könnt ihr gerne hier in Ruhe nachlesen: Deutschland Nächtliche Einigung nach Treffen in Berlin So wollen Bund und Länder die Flüchtlingszahlen reduzieren Nach langen Verhandlungen haben sich Bundeskanzler Scholz und die Ministerpräsidenten auf eine Reihe von Maßnahmen zur Finanzierung von Flüchtlingen und Reduzierung der Flüchtlingszahlen geeinigt. 18:00 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR RP

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Landgericht Trier: Im Prozess um einen Coronatest-Betrug wird heute ein Geständnis des Angeklagten erwartet. Der Mann hatte laut Staatsanwaltschaft als Betreiber von Teststationen in der Coronazeit wesentlich mehr Tests abgerechnet, als tatsächlich durchgeführt wurden. Es geht um einen Schaden von gut 1,2 Millionen Euro. Vor mehr als dreieinhalb Jahren wurde ein 17-jähriges Mädchen am Willersinnweiher in Ludwigshafen vergewaltigt und dann ermordet. Am Dienstag wird der Fall vor dem Landgericht in Frankenthal neu verhandelt. Es geht um einen 20 Jahre alten Angeklagten. Der Mann war wegen Mordes, Vergewaltigung mit Todesfolge sowie sexuellen Missbrauchs von Kindern in drei Fällen zu zehn Jahren Jugendstrafe verurteilt worden. Mit einer Kundgebung in Ludwigshafen wollendie Gewerkschaft IG BCE und Beschäftigte der Chemieindustrie für einen auf Zeit gedeckelten Strompreis für die Branche Druck machen. Zur Veranstaltung heute (12 Uhr) werden am Stammsitz des BASF-Konzerns den Angaben zufolge mehr als 3000 Teilnehmer erwartet. Preview-Abend Nibelungen-Festspiele: Das Team der Nibelungen-Festspiele in Worms gibt vorab erste Einblicke in die Planungen der Festspiele für das kommende Jahr. Mit dabei sind Intendant Nico Hofmann, der künstlerische Leiter Thomas Laue, das Autorenduo Feridun Zaimoglu und Günter Senkel sowie der Regisseur Roger Vontobel. Pressekonferenz Mainzer Carneval Verein (MCV) zum 11.11.: Was in Mainz an diesem Tag geplant ist und wie das neue Zugplakettchen aussieht, soll heute auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben werden.

6:01 Uhr So wird das Wetter in RLP Der November bringt viel Regen. Auch heute seid ihr gut beraten, wenn ihr etwas Regenfestes dabei habt, denn es geht erstmal nass weiter. Aber gute Nachrichten habe ich auch für euch: Später lockern die Wolken zunehmend auf und es bleibt trocken. Video herunterladen (24,9 MB | MP4)