In den ersten Bundesländern haben die Sommerferien schon begonnen, in Rheinland-Pfalz geht es in zwei Wochen los. Das heißt: Die Autobahnen werden voller. Ein Lkw-Fahrverbot auch am Samstag soll lange Staus vermeiden.

Schwere Lastwagen durften in Deutschland wegen der Corona-Pandemie bislang auch an Sonn- und Feiertagen unterwegs sein. Seit 1. Juli ist das Lkw-Fahrverbot allerdings wieder in Kraft. Und um für einen flüssigeren Verkehr auf wichtigen Strecken in der Hauptreisezeit zu sorgen, gilt nun auch samstags in Rheinland-Pfalz auf bestimmten Straßenabschnitten in der Ferien- und Hauptreisezeit ein Lastwagen-Fahrverbot.

Das Verbot gelte für Fahrzeuge mit einer Gesamtmasse von mehr als 7,5 Tonnen sowie für Lastwagen mit Anhängern, teilte das Verkehrsministerium in Mainz mit. In der Zeit vom 1. Juli bis 31. August sind die festgelegten Strecken an Samstagen von sieben Uhr morgens bis 20 Uhr für sie tabu.

Lkw-Fahrverbot auf der A61 in Rheinland-Pfalz

Es gehe darum, dass die Fahrt in den Urlaub nicht mit langen Staus beginne, erklärte die rheinland-pfälzische Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP). Der erste Tag der Sommerferien in Rheinland-Pfalz ist der 19. Juli.

Betroffen davon sind bundesweit Autobahn- und Bundesstraßenabschnitte. In Rheinland-Pfalz ist es die A61 vom Autobahnkreuz Meckenheim über das Autobahnkreuz Koblenz bis zum Autobahndreieck Hockenheim.

Auf welchen Autobahnstrecken in Deutschland das Lkw-Fahrverbot samstags gilt, hat das Bundesministerium für Verkehr hier aufgelistet.

Ebenso Lkw-freie Zone sind einige Streckenabschnitte auf der wichtigen Nord-Süd-Verbindung A7. Rund um die besonders von Stau betroffenen Städte München, Stuttgart und Hamburg gilt ebenfalls das Lkw-Fahrverbot.

Polizeikontrollen angekündigt

Die Polizei werde das Fahrverbot kontrollieren, es drohten Bußgelder von bis zu 150 Euro, teilte das Ministerium mit. Ausgenommen seien Transporte frischer Lebensmittel und der Transport von Corona-Impfstoffen. Unabhängig davon gibt es noch das ganzjährig geltende Lastwagen-Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen von 0 bis 22 Uhr für das gesamte Straßennetz.

ADAC rechnet mit volleren Straßen wegen der Corona-Krise

Der ADAC rechnet zur Ferienzeit mit mehr Verkehr auf den deutschen Straßen - weil ähnlich wie im Vorjahr als Folge der Corona-Krise deutlich mehr Menschen Urlaub im eigenen Land oder in Nachbarländern und weniger Fernreisen machen würden. Hauptziel der Urlauber sind nach Einschätzung des ADAC die deutschen Küsten, die Alpen und der Süden.

Die A61 ist eine wichtige Achse auf der Strecke Amsterdam-Genua und schon durch zahlreiche Baustellen staugefährdet. Eine Großbaustelle gibt es bei Rheinböllen - dort werden zwei Talbrücken abgerissen und erneuert. Und auch andere Autobahnen im Land sind belastet. So verschärft etwa rund um Mainz die Sperrung der Salzbachtalbrücke die Verkehrssituation.