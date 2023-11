Lkw-Fahrer demonstrieren gegen höhere Maut

250 Lkw-Fahrer haben am Samstag gegen die geplante Erhöhung der Lkw-Maut demonstriert. Stoßstange an Stoßstange führ der Konvoi von Mainz nach Wiesbaden. Dort versammelten sich die Fahrer und Fahrerinnen zu einer Kundgebung in der Innenstadt. Der Grund für die Protestaktion: Ein Großteil der Mehreinnahmen durch die Mauterhöhung soll in den Schienenverkehr fließen. Das passt der Lkw-Branche gar nicht. Sie befürchtet, dass die Kunden der Lkw-Transportbranche die Preiserhöhungen nicht mittragen werden und abwandern.