Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz warnt vor neuen Betrugsmaschen im Zusammenhang mit Corona-Schutzimpfungen. Kriminelle nutzten die Verunsicherung der Menschen beim Thema Impfen aus, um schnell an Geld zu kommen.

Beispielsweise gebe es betrügerische Anrufe oder Briefe zu angeblichen Impfterminen, so das Landeskriminalamt. Es rät, Betroffene sollten Informationen über Impftermine nicht an fremde Personen weitergeben. Tatsächlich würden Termine nur vergeben, wenn die Impfberechtigten über eine offizielle Telefonnummer selbst anrufen oder sich über eine spezielle Internetseite anmelden. Das Ziel solcher falschen Anrufe und Schreiben sei, die Bevölkerung weiter zu verunsichern und um tatsächliche Impftermine zu verhindern. Außerdem gäben sich Betrüger als mit dem Virus infizierte Enkel, Mitarbeiter einer Impfstofffirma, Ärzte oder Bundesinfektionsstelle aus, um mit erfundenen Geschichten wie angeblichen Corona-Tests oder privat angebotenem Impfstoff schnell an Geld zu kommen.

