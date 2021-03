Das Landeskriminalamt (LKA) Rheinland-Pfalz warnt vor Kräutermischungen mit psychoaktiven Stoffen. Vor allem in Koblenz habe es in den vergangenen Tagen nach dem Konsum von sogenannten Neuen psychoaktiven Substanzen vermehrt medizinische Notfälle gegeben, so das LKA am Freitag." Auch für Todesfälle in der jüngsten Zeit könnten diese Substanzen verantwortlich sein", hieß es weiter. Die Kräutermischungen enthalten laut LKA synthetisch hergestellte psychoaktive Stoffe, das heißt, sie wirken bewusstseinsverändernd. Häufig werden die Mischungen im Internet verkauft. Es kann zu Kreislaufkollaps, Krämpfen bis hin zu Herzinfarkt kommen. Die Behandlung ist schwierig, weil die Ärzte oft die genaue Zusammensetzung der Kräutermischung nicht kennen.