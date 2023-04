per Mail teilen

Die Polizei in Rheinland-Pfalz hat für Ostern und insbesondere Karfreitag zusätzliche Kontrollen angekündigt. Anlass ist der so genannte Carfriday, den Besitzer von getunten Autos nutzen, um sich gegenseitig ihre PS-starken Fahrzeuge zu zeigen, unter anderem am Nürburgring.