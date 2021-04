Die Polizei in Rheinland-Pfalz hat knapp 650 mutmaßliche Bandenmitglieder kontrolliert. Die Aktion war Teil einer EU-weiten Fahndungsaktion in 17 Staaten und neun Bundesländern. In Rheinland-Pfalz wurde das Vorgehen vom Landeskriminalamt koordiniert. Demzufolge kam es im Land zu einer Festnahme. Auch knapp 400 Fahrzeuge wurden kontrolliert. Die Aktion richtete sich gegen Banden, die unter anderem in Läden- und Wohnungen einbrechen sowie Menschen- und Waffenhandel betreiben. In Rheinland-Pfalz waren bei der viertägigen Aktion über 200 Polizisten im Einsatz.