Nach der Schiffshavarie an der Moselschleuse in Müden bleibt der Fluss monatelang für die Schifffahrt gesperrt. Was bedeutet das für die Binnenschiffer? Sind sie für solche finanziellen Einbußen versichert?

Jens Schwanen vom Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt dämpft im Interview mit SWR Aktuell RP voreilige Erwartungen.