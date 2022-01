Wie das politische Berlin mit Corona weiter umgehen will

Sowohl in der Kultusministerkonferenz als auch in der Konferenz der Gesundheitsminister und -ministerinnen war die Corona-Pandemie das beherrschende Thema in Berlin. Was die Ergebnisse dieser Konferenzen mit Blick auf die Schulen und Quarantäneregeln sind, hat Hauptstadtkorrespondent Axel Primavesi beobachtet.

Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog.