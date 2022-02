Sturm über Rheinland-Pfalz - Alle Entwicklungen im Liveticker

Auf Rheinland-Pfalz kommen am Mittwoch und Donnerstag Sturm und womöglich orkanartige Böen zu. Der DWD warnt vor Aufenthalten im Freien. Alle Entwicklungen im Liveticker.

Landesforsten: Dürregeschädigte Bäume besonders gefährlich

17:45 Uhr

Die Behörde Landesforsten Rheinland-Pfalz warnt insbesondere vor herabstürzenden Ästen von Bäumen mit Dürreschäden. "Der Wald sollte daher vorsichtshalber gemieden werden", teilte Landesforsten mit. Zahlreiche Bäume, insbesondere Buchen, Birken und andere Laubbäume, hätten tote Kronenäste oder seien durch Dürre und Trockenheit abgestorben. "Von ihnen geht akute Gefahr durch Astbruch aus. Davon betroffen sind vor allem alte Buchen." Oft seien es große, breit verzweigte Äste, die herabstürzten. "Ihr Gewicht reicht aus, um einen Menschen schwer zu verletzen oder zu töten."

Kreis Ahrweiler: Schulen unter Kreisträgerschaft am Donnerstag geschlossen

17:30 Uhr

Im Kreis Ahrweiler bleiben die Schulen unter der Trägerschaft der Kreisverwaltung am Donnerstag geschlossen. Der Kreis empfiehlt darüber hinaus auch anderen Schulen, nicht zu öffnen. An den übrigen Schulen im nördlichen Rheinland-Pfalz findet am Donnerstag trotz des erwarteten Sturms größtenteils Unterricht statt. Das hat eine Stichprobe des SWR unter Schulen in der Region ergeben. Man werde sich an die Vorgaben des Landes halten, heißt es übereinstimmend. Demnach können Eltern selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder zur Schule schicken oder nicht.

Unwetterwarnung für den Norden teilweise herabgestuft

17:15 Uhr

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat seine Unwetterwarnung für den Norden von Rheinland-Pfalz aktualisiert. Die Vorhersage wurde demnach in weiten Teilen der Region von Rot auf Orange heruntergestuft. Orkanartige Böen werden laut dem Wetterdienst im nördlichen Westerwaldkreis und in Höhenlagen des Kreises Altenkirchen erwartet. Eine Unwetterwarnung gilt laut DWD weiterhin für Höhenlagen des Kreises Ahrweiler und des Kreises Mayen-Koblenz - die Warnungen gelten von Mitternacht bis Donnerstagfrüh.

Extremwetterwarnung für Maikammer - orkanartige Böen

17:00 Uhr

Die Behörden haben am Nachmittag über die Katwarn-App eine Extremwetterwarnung für Maikammer in der Südpfalz veröffentlicht. Darin wird für heute Nacht für die höheren Region ab 600 Meter vor orkanartigen Böen gewarnt. Dabei können Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Auch die Freiwillige Feuerwehr in Kirrweiler warnt auf ihrer Internetseite vor schweren Sturmböen. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten und sich möglichst nicht im Freien aufhalten.

Plöger: Sturm in RLP besonders am Donnerstag spürbar

16:30 Uhr

ARD-Wetterexperte Sven Plöger erwartet, dass der Sturm Rheinland-Pfalz besonders am Donnerstag stark trifft: "Da gilt es für Eifel, für Westerwald, für Hunsrück, dass wir uns auch in diesem Bereich zwischen schwerer Sturmböe und Orkanböen befinden, wo es dann schon wieder stärker ausfällt“, so Plöger im Gespräch mit dem SWR. Aber auch im Flachland gelte es, "hier wirklich ein dickes Ausrufezeichen zu setzen".

Bahn: Besondere Kulanzregeln für bereits gekaufte Tickets

15:45 Uhr

Wegen des Sturmtiefs rechnet die Bahn mit Zugausfällen und Verspätungen in Deutschland. Deshalb gelten am Donnerstag und Freitag für bereits gekaufte Fernverkehrs-Tickets gesonderte Regeln. Fahrgäste, die ihre geplante Reise aufgrund des Wetters verschieben möchten, können ihr bereits gebuchtes Ticket von Mittwoch bis einschließlich sieben Tage nach Störungsende entweder flexibel nutzen oder kostenfrei stornieren. Bahnkunden bekommen bei einer Stornierung den vollen Fahrpreis - einschließlich Sitzplatzreservierung - zurück. Bei einer Verschiebung ist die Zugbindung aufgehoben. Die Bahn betont, dass diese Regeln jetzt unabhängig davon sind, ob der Fernverkehrszug am Donnerstag oder Freitag fährt oder nicht. Unberührt von dieser zweitägigen Kulanzregel gelten die allgemeinen Fahrgastrechte für Verspätungen und Zugausfälle. Ansprüche auf Entschädigungen können online, in einem Bahn-Reisezentrum oder per Post beantragt werden.

Stadt Trier stellt Sturmteams zusammen

15:30 Uhr

Die Stadt Trier hat sich bereits auf die angekündigten Sturmböen vorbereitet. Es seien Teams zusammengestellt worden, die umgestürzte Bäume oder abgebrochene Äste beseitigen würden, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Die Berufsfeuerwehr sei ebenfalls einsatzbereit. "Unser Lagedienstführer beobachtet laufend die Situation und steht mit dem Wetterdienst in Kontakt, damit wir sofort reagieren können", sagte der Feuerwehrchef Andreas Kirchartz.

Eltern sollen über Schulbesuch entscheiden

15:15 Uhr

Wenn Sturmböen den Weg zur Schule in den nächsten Tagen zu gefährlich machen, sollen Eltern ihre Kinder nach eigenem Ermessen zu Hause behalten. Diese Empfehlung gab am Mittwoch das rheinland-pfälzische Bildungsministerium. "Bei extremen Witterungsverhältnissen entscheiden grundsätzlich die Erziehungsberechtigten am Morgen, ob der Schulweg für ihre Kinder zumutbar ist", erklärte das Ministerium. Volljährige Schülerinnen und Schüler könnten dies selbst entscheiden. In beiden Fällen müsse die Schule benachrichtigt werden. Darüber hinaus können Schulen in Abstimmung mit der Schulaufsicht auch entscheiden, den Unterricht witterungsbedingt ausfallen zu lassen. Wenn möglich soll dann eine Notbetreuung eingerichtet werden.

Polizei begrenzt Geschwindigkeit auf Talbrücken

15:00 Uhr

Die Polizei hat aufgrund des Unwetters die Höchstgeschwindigkeiten auf den Talbrücken rund um das Alzeyer Kreuz begrenzt. Eine erhöhte Unfallgefahr bestehe an Weinheimer Talbrücke auf der Autobahn 63 sowie auf der Alzeyer Talbrücke auf der Autobahn 61. Insbesondere für leichte, unbeladene Autos sowie Fahrzeuge mit hohen Aufbauten stelle das Wetter eine Gefahr dar. Die Fahrer solcher Wagen sollten die Autobahnen möglichst meiden, hieß es.

Warnung vor entwurzelten Bäumen und beschädigten Dächern

14:45 Uhr

Rheinland-Pfalz muss sich in den kommenden Tagen auf Unwetter mit Sturm und orkanartigen Böen einstellen. Bäume könnten entwurzelt und Dächer beschädigt werden, warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch. Die Meteorologen empfehlen, Aufenthalte im Freien zu vermeiden sowie Abstände zu Gebäuden, Gerüsten und Hochspannungsleitungen zu halten.