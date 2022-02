Jetzt live: Nach tödlichen Schüssen auf Polizisten bei Kusel in RLP

Es ist eine schockierende Tat und die Hintergründe liegen noch weitgehend im Dunkeln: In der Nacht auf Montag wurde bei einer Verkehrskontrolle im Landkreis Kusel auf zwei Polizisten geschossen. Dabei starben eine 24-jährige Polizeianwärterin und ein 29-jähriger Polizeibeamter. Die Fahndung nach den Tätern läuft auf Hochtouren. Politiker aller Parteien und die Polizeigewerkschaften zeigten sich tief bestürzt. Was ist im Kreis Kusel passiert? Was ist über die mutmaßlichen Täter und ein mögliches Tatmotiv bekannt? Diese Fragen versuchen wir in einem SWR Extra zu klären. Hier live ab 18:15 Uhr.