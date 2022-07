Gewerkschaft: "Das 9-Euro-Ticket kann so nicht fortgeführt werden"

per Mail teilen

Nach Ansicht von Marcel Labonte, dem Landesvorsitzenden der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft in Rheinland-Pfalz, hat das 9-Euro-Ticket dazu geführt, dass das Bahn-Personal an seine Belastungsgrenzen gekommen ist. Zwar müssten grundsätzlich neue Verkehrskonzepte für die Zukunft entwickelt werden. Dazu brauche es aber zunächst weitere Investitionen in die Schiene, sagte Labonte dem SWR.