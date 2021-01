Starker Regen und schmelzender Schnee sorgen in vielen Teilen von Rheinland-Pfalz für Hochwasser. Die Pegelstände von Mosel, Rhein und anderen Flüssen steigen stark an. Hier alle Infos zur Lage im Land.

Freitag (29. Januar)

+++ Rheinland-Pfälzer bereiten sich auf Hochwasser vor +++

17:15 Uhr

Nicht nur an Rhein und Mosel steigt der Hochwasserpegel. Auch der sonst eher beschauliche Saynbach im Westerwald ist mittlerweile ein reißender Strom.

+++ Umweltministerium erwartet kein "Extremhochwasser" +++

16:45 Uhr

Das rheinland-pfälzische Umweltministerium erwartet nach eigenen Angaben "kein Extremhochwasser". Dennoch sei nach den derzeitigen Vorhersagen am Wochenende mit Höchstständen in Rheinland-Pfalz zu rechnen, die sich zwischen einem zwei- und zehnjährlichen Hochwasser bewegten, teilte das Ministerium mit. "Wir nehmen wir die Lage ernst", sagte Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne). "Wir sind als Land gut vorbereitet. So hat Rheinland-Pfalz in den vergangenen 25 Jahren insgesamt rund 1,2 Milliarden Euro in den Hochwasserschutz investiert."

+++ Erste Überflutungen im Westerwald +++

16:30 Uhr

Im Westerwald stehen bereits zahlreiche Straßen unter Wasser. In Maxsain hat die Feuerwehr Sandsäcke aufgeschichtet, um den Saynbach in Schach zu halten. Im Landkreis Neuwied ist die Wied an mehreren Stellen über die Ufer getreten.

+++ SWR-Reporterin Eva Lamby-Schmitt mit Eindrücken aus Traben-Trarbach +++

16:15 Uhr

+++ Erste Fähren auf dem Rhein stellen Betrieb ein +++

15:15 Uhr

Die Personenfähre auf dem Rhein zwischen Remagen und Erpel (Kreis Ahrweiler) stellt wegen des Hochwassers ab Samstag den Verkehr ein. Der Geschäftsführer der Rheinfähre "Linz-Kripp" teilte mit, er gehe davon aus, dass bei weiter steigendem Pegel auch die große Auto- und Personenfähre zwischen Remagen-Kripp und Linz ihren Dienst einstellen müsse - vermutlich am Sonntagabend. Eine genaue Zeitangabe sei derzeit noch nicht möglich.

+++ Pegel in Trier soll deutlich steigen +++

14:45 Uhr

Hochwasserexperten gehen von stark steigenden Wasserständen an der Mosel aus. Laut Prognosen könnte der Pegel Trier auf bis zu 8,70 Meter steigen.

+++ Aktuelle Messwerte und Infos zum Thema Hochwasser +++

14:30 Uhr

Die aktuellen Vorhersagen und Pegelstände finden Sie beim Hochwassermeldedienst Rheinland-Pfalz, beim Deutschen Wetterdienst und im Videotext des SWR ab Tafel 800. Weitere Infos zum Thema Hochwasser bietet eine Infoseite des Landesamts für Umwelt.

+++ Regen und Schneeschmelze sorgen für Hochwasser +++

14.00 Uhr

Regen und Tauwetter sorgen derzeit überall in Deutschland für Hochwasser. "Die Flüsse werden voll", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DW). Der Hochwassermeldedienst Rheinland-Pfalz kündigt steigende Wasserstände bis mindestens Sonntag an - für Rhein, Mosel, Saar und Sauer. Aber auch viele Nebenflüsse sind betroffen.