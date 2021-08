Die Corona-Entwicklung in Rheinland-Pfalz bis zum 8. August 2021 hier im Blog.

Sonntag (8. August)

+++ Scholz für kostenpflichtige Corona-Tests ab Herbst +++

19:00 Uhr

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat sich erneut dafür ausgesprochen, Corona-Tests ab dem Herbst nur noch gegen Bezahlung anzubieten. "Wichtig ist mir, dass diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, auch weiterhin über Tests die Möglichkeit haben, am öffentlichen Leben teilzunehmen", sagte Scholz der "Süddeutschen Zeitung". Allerdings werde die Allgemeinheit diese Tests nicht auf Dauer bezahlen. "Ich denke, im Herbst werden sie kostenpflichtig werden für alle Erwachsenen, bei denen keine gesundheitlichen Gründe gegen eine Impfung bestehen", sagte Scholz.

+++ Positiver Corona-Test bei Mainzer Stürmer Onisiwo +++

14:45 Uhr

Beim Fußball Bundesligisten FSV Mainz 05 ist ein Corona-Test von Angreifer Karim Onisiwo positiv ausgefallen. Das teilte der Verein unmittelbar vor dem DFB-Pokal-Spiel am Sonntag beim SV Elversberg mit. Der 29 Jahre alte Österreicher habe sich umgehend in häusliche Quarantäne begeben. Der Rest des Teams sei in den Tests am Freitag und Samstag negativ gewesen.

+++ Inzidenz in Rheinland-Pfalz wieder unter 20 +++

12:15 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist nach Angaben des Landesuntersuchungsamts in Rheinland-Pfalz am Sonntag minimal gesunken - auf 19,7 (Vortag 20,0). Es wurden 55 neue Corona-Infektionen gemeldet. Am Sonntag vor einer Woche waren es 37 Neuinfektionen. Aktuell gelten 2.074 Menschen im Land als infiziert. Seit dem Beginn der Pandemie wurden 158.456 Coronafälle bestätigt. 3.911 Menschen starben nachweislich im Zusammenhang mit einer Infektion, die Zahl blieb im Vergleich zum Vortag unverändert. Die höchste Inzidenz gibt es momentan in Frankenthal (61,5) die niedrigste Inzidenz im Kreis Südwestpfalz (1,1).

+++ Diskussion über Abkehr vom Inzidenzwert +++

10:00 Uhr

Mehrere Politiker von Union und SPD schlagen vor, die Corona-Situation nicht mehr allein anhand der Sieben-Tage-Inzidenz zu bewerten. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt setzt sich in der Bild am Sonntag zum Beispiel für einen "dynamischen 3-I-Wert" ein. Dieser Wert solle den Impffortschritt, die Auslastung der Intensivbetten und die Inzidenz berücksichtigen. Auch Armin Laschet (CDU) will nicht mehr allein auf den Inzidenzwert schauen. Er sagte, bei einer hohen Impfquote und nur wenigen Patienten erlebten wir derzeit keine Überlastung des Gesundheitssystems. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig fordert zusammen mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (beide SPD) eine bundesweite Corona-Ampel. Sie soll neben der Sieben-Tage-Inzidenz auch die Auslastung der Intensivbetten in den Krankenhäusern berücksichtigen.

+++ Südfrankreich ab heute Corona-Hochrisikogebiet +++

6:00 Uhr

Die Bundesregierung stuft große Teile Südfrankreichs ab heute als Corona-Hochrisikogebiet ein. Dies gilt unter anderem für die Provence, die Côte d'Azur, und die Insel Korsika. Betroffen sind auch französische Überseegebiete wie Guadeloupe, Martinique, Réunion, St. Martin und St. Barthélemy. Damit müssen Rückkehrer, die nicht geimpft oder genesen sind, in Deutschland in Quarantäne und können diese frühestens nach fünf Tagen durch einen negativen Test beenden. Frankreich steckt derzeit in einer vierten Corona-Welle. Innerhalb einer Woche gab es zuletzt landesweit etwa 225 neue Fälle auf 100.000 Einwohner.

+++ Verbraucherschützer für kostenpflichtige Coronatests +++

5:45 Uhr

Verbraucherschützer halten es für richtig, dass Ungeimpfte künftig die Kosten für Corona-Schnelltests selbst tragen sollen. Die Situation sei nicht mehr vergleichbar mit der der vergangenen 15 Monate, sagte der Vorstand der Verbraucherzentrale Bundesverband, Klaus Müller, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Der Staat muss sein Geld für die Aufgaben einsetzen, die wirklich notwendig sind und das sind nicht kostenlose Tests für Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, obwohl sie es könnten." Für vertretbar hält Müller auch, dass die Menschen weiter Mund-Nasen-Schutz tragen sollten. Am Dienstag beraten Bund und Länder erneut über das weitere Vorgehen in der Pandemie.

Samstag (7. August)

+++ Andrang bei Sonderimpfaktion im Landkreis Bad Kreuznach +++

18:00 Uhr

Mehr als 300 Menschen haben sich bei einer Sonderimpfaktion im Landkreis Bad Kreuznach gegen Corona impfen lassen. Die Aktion fand an vier Standorten statt, um den Impfwilligen ein wohnortnahes Angebot zu machen. In Stromberg kamen 67 Menschen, darunter etwa ein Drittel Jugendliche. Das Impfzentrum Bad Sobernheim, das die Aktion initiiert hatte, zeigte sich sehr zufrieden. Man habe nicht mit so vielen Menschen gerechnet.

+++ Eltern befürchten Unterrichtsausfälle im Herbst +++

17:15 Uhr

Eltern- und Lehrervertreter befürchten im Herbst weitere Unterrichtsausfälle an den Schulen. Der Präsident des Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, sagte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, die Kommunen hätten sich nicht vorbereitet und zum Beispiel Luftfilter angeschafft. Dabei werde oft vorgeschoben, dass nicht klar sei, wie wirksam solche Filter sind. Eine Sprecherin des Bundeselternrats kritisierte, die Verantwortlichen täten nicht genug, um Präsenzunterricht zu gewährleisten. Viele Eltern seien deshalb unzufrieden.

+++ Inzidenz sinkt leicht auf 20, keine neuen Todesfälle +++

13:30 Uhr

Das Landesuntersuchungsamt hat 54 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Rheinland-Pfalz gemeldet. Vor einer Woche lag die Zahl bei 57. Die landesweite Inzidenz sinkt auf 20,0 (Freitag 20,3). Vor einer Woche lag sie bei 17,5. Seit Beginn der Pandemie gab es 158.401 laborbestätigte Infektionen im Land. Aktuell sind 2.129 Rheinland-Pfälzer mit dem Coronavirus infiziert. Neue Todesfälle in Zusammenhang mit einer Infektion wurden nicht bekannt. Bisher sind 3.911 Menschen gestorben.

+++ Kaiserslautern verschärft Corona-Regeln +++

7:45 Uhr

In der Stadt Kaiserslautern gelten ab Sonntag schärfere Corona-Maßnahmen. Unter anderem sind Veranstaltungen in geschlossenen Räumen nur noch mit 350 Menschen gestattet; bei Veranstaltungen im Freien sind maximal 500 Teilnehmer erlaubt. Hintergrund der Verschärfungen ist die gestiegene Corona-Inzidenz. Sie lag in Kaiserslautern in den vergangenen drei Tagen über 35. Die Maßnahmen betreffen auch das DFB-Pokal-Spiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Borussia Mönchengladbach. Anstelle von 20.000 Zuschauern dürfen am Montag nur 5.000 Zuschauer ins Stadion auf dem Betzenberg. Die Stadt hat dem 1. FCK dafür eine Ausnahmegenehmigung erteilt.

+++ Weltärztebund fordert Testnachweis für alle Reiserückkehrer +++

6:15 Uhr

Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, hat sich für schärfere Corona-Regeln für Reiserückkehrer ausgesprochen. Er fordert, dass alle Einreisenden aus dem Ausland einen negativen Test vorlegen müssen. Diese Pflicht solle auch für Geimpfte und Genesene gelten, sagte Montgomery den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Ein solcher Schritt sei zumutbar. Wer sich eine Auslandsreise leisten könne, der könne sich auch einen Schnelltest leisten. Zur Begründung verwies der Mediziner auf die steigende Zahl sogenannter Impfdurchbrüche, also Erkrankungen trotz Impfungen. Das Robert-Koch-Institut habe bisher rund 7.500 Impfdurchbrüche festgestellt. Bislang gilt eine Testpflicht bei der Einreise aus den meisten Ländern nur für Menschen ab zwölf Jahren, die nicht geimpft oder genesen sind.

+++ Frauenärzte raten Schwangeren zu Corona-Impfung +++

6:00 Uhr

Der Berufsverband der Frauenärzte rät Schwangeren zu einer Impfung gegen das Coronavirus. Das sagte Verbandspräsident Christian Albring dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die inzwischen verbreitete Delta-Variante gehe nach internationalen Berichten auch bei Schwangeren mit einer hohen Infektiosität und einer erhöhten Erkrankungsrate einher. Deshalb sei eine Impfung vor und in der Schwangerschaft sowie im Wochenbett und in der Stillzeit sinnvoll. Die Ständige Impfkommission (Stiko) will bis Ende des Monats über eine generelle Impfempfehlung für Schwangere entscheiden.

+++ Dreyer für Pandemie-Krisenstab und offizielles Expertenteam +++

4:15 Uhr

Bessere Verzahnung der Corona-Krisenstäbe, Analyse der Schwachstellen und ein Aktionsplan für besonders Getroffene - das sind mögliche Lehren aus der Pandemie für die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD).

Freitag (6. August)

+++ Erste Impfungen für Kinder und Jugendliche in Bad Dürkheim +++

23:15 Uhr

Auf einmal geht alles ganz schnell: Anfang der Woche hat die Konferenz der Gesundheitsminister von Bund und Ländern beschlossen, dass auch Kinder gegen Corona geimpft werden können. Zum Wochenende ist zumindest in der Pfalz bereits eine kleine Zwischenbilanz möglich.

+++ Einzelhandel fordert Verzicht auf Lockdowns +++

23:00 Uhr

Der Einzelhandelsverband hat von der Bundesregierung und den Länderregierungen den Verzicht auf weitere Lockdowns gefordert. "Es muss klar sein, dass es keinen Lockdown mit Geschäftsschließungen mehr gibt", sagte Hauptgeschäftsführer Stefan Genth der Zeitung "Welt". Das würden viele Geschäfte nicht mehr verkraften.

+++ KMK setzt auf Regelbetrieb an Schulen nach den Sommerferien +++

16:30 Uhr

Die Kultusministerkonferenz (KMK) hat sich deutlich für einen Regelbetrieb an den Schulen nach den Sommerferien und ein Präsenzstudium an den Hochschulen im Wintersemester ausgesprochen. Den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen müsse höchste Priorität eingeräumt werden, heißt es in einem Beschluss vom Freitag. Das sei deshalb so wichtig, weil sie in der Vergangenheit auf viele Freiheiten und Möglichkeiten der Persönlichkeitsentfaltung hätten verzichten müssen. Bei fortgeschrittener Impfquote und bei gesicherter medizinischer Versorgung müsse auch der Präsenzbetrieb an den Unis unter Berücksichtigung der jeweiligen Bedingungen vor Ort wieder zum Regelfall werden.

+++ Bundesregierung erklärt Südfrankreich zum Hochrisikogebiet +++

16:15 Uhr

Die Bundesregierung hat Südfrankreich wegen hoher Corona-Infektionszahlen zum Hochrisikogebiet erklärt. Betroffen sind die Regionen Okzitanien, Provence-Alpes-Cote d'Azur sowie die Mittelmeerinsel Korsika, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag mitteilte. Damit gilt für Einreisende oder Reiserückkehrer eine mindestens fünftägige Quarantäne, wenn sie kein Impf- oder Genesenenzertifikat vorweisen können. Die geänderte Einstufung gilt ab Sonntag. Auch die französischen Überseegebiete Guadeloupe, Martinique, Reunion, St. Martin und St. Barthelemy gelten als Hochrisikogebiete. Zudem setzte das RKI weiterer Länder auf die Liste der Hochrisikogebiete, darunter Algerien, Marokko, Thailand und Mexiko.

+++ 163 Neuinfektionen, Inzidenz steigt über 20 +++

14:45 Uhr

Die landesweite Inzidenz bei den Corona-Ansteckungen ist auf 20,3 gestiegen. Das Landesuntersuchungsamt meldet für heute 163 Neuinfektionen. Am Freitag vor einer Woche lag die Inzident bei 17,8, es gab 132 neue Ansteckungen. Seit Beginn der Pandemie wurden 158.347 laborbestätigte Corona-Fälle gemeldet. Derzeit sind 2.169 Menschen infiziert. Im Vergleich zum Vortag gab es drei neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. In Kaiserslautern ist die Inzidenz mit 51,0 nach wie vor landesweit am höchsten, den niedrigsten Wert weist mit 1,1 die Südwestpfalz auf.

+++ Dreyer hält Debatte über Verschärfungen für Ungeimpfte für zu früh +++

08:15 Uhr

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) äußert sich skeptisch über mögliche Verschärfungen für Ungeimpfte. Diese Debatte sei im Moment verfrüht, sagte sie im Deutschlandfunk. "Ich kann mir schlecht vorstellen, dass der Staat die Menschen komplett ausschließt." Wichtig sei jetzt, alles zu tun, um allen ein Impfangebot zu machen. Es müssten möglichst viele Anreize geschaffen werden, um die Menschen zu erreichen. Wer nicht geimpft sei, solle dann wenigstens durch Tests die Möglichkeit zur Partizipation an der Gesellschaft haben. Allerdings müsse man darüber nachdenken, ob dieser Test auch in Zukunft vom Staat finanziert werde, sobald für alle Menschen das Impfangebot stehe.

+++ Verlängerung bei Kurzarbeitergeld geplant +++

02:30 Uhr

Die Bundesregierung plant die Verlängerung der vereinfachten Zugangsregeln beim Kurzarbeitergeld und der Wirtschaftshilfen für krisengeschüttelte Unternehmen bis zum Jahresende. Die grundsätzliche politische Entscheidung für die Verlängerung beim Kurzarbeitergeld und bei den Corona-Hilfen sei zwischen Union und SPD bereits gefallen, berichtet die "Rheinische Post" mit Bezug auf Informationen aus Regierungskreisen, einem Vorabbericht zufolge. Derzeit liefen dazu aber noch intensive Gespräche über Detailfragen. Bislang sind beide Regelungen bis Ende September befristet.

Donnerstag (5. August)

+++ Schott produziert zwei Milliarden Fläschchen für Impfstoff +++

22:15 Uhr

Der Mainzer Spezialglashersteller Schott hat bislang Fläschchen für rund zwei Milliarden Corona-Impfdosen produziert. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Nach Angaben eines Sprechers produziert Schott die Fläschchen weltweit - unter anderem in Werken in China, den USA und Ungarn. In Mainz würde das Vorprodukt hergestellt: sogenannte Pharmarohre aus Glas. Eigenen Angaben zufolge beliefert Schott fast alle Hersteller von Covid-19-Impfstoffen mit den nötigen Verpackungen.

+++ Corona-Schutzimpfungen in Sonderbussen gut angenommen +++

15:00 Uhr

Die Corona-Schutzimpfungen in Sonderbussen werden nach Angaben des Gesundheitsministeriums von den Menschen in Rheinland-Pfalz gut angenommen. In den ersten drei Tagen der Aktion, bei denen Parkplätze von Supermarktketten angesteuert und Impfungen ohne Termine angeboten werden, hätten 2.726 Frauen und Männer eine Spritze bekommen. Im Einzelnen waren das 1.399 Einmal-Impfungen von Johnson & Johnson, 1.232 Dosen von Biontech und 95 von Moderna. Die Aktion hatte am Montag begonnen. Am Freitag stehen Kirchberg, Neuwied-Engers, Neuwied-Ihrlich und Wöllstein auf dem Tourplan.

+++ Dritte Impfung in Rheinland-Pfalz ab September - für bestimmte Gruppen +++

15:00 Uhr

Ab September soll es auch in Rheinland-Pfalz Auffrischungsimpfungen gegen Corona geben. Gedacht ist die "Booster-Impfung" zunächst nur für Risikogruppen wie hochbetagte, pflegebedürftige und immungeschwächte Menschen. Dazu gehören nach Angaben des Gesundheitsministeriums Impfungen in Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen der Eingliederungshilfe und weiteren Einrichtungen mit vulnerablen Gruppen. Hinzu kommen Patientinnen und Patienten mit Immunschwäche oder Immunsuppression sowie Pflegebedürftige und Hochbetagte, die zuhause leben.

+++ Mainz 05 darf vor 13.500 Fans spielen +++

14:45 Uhr

Die Stadt Mainz hat das Zuschauerkonzept des FSV Mainz 05 gebilligt. Damit können – bei unveränderten Inzidenzen- bis zu 13.500 Zuschauer zum Bundesligaauftakt ins Mainzer Stadion. Zutritt zum Heimspiel gegen Leipzig am Sonntag in einer Woche erhalten nur geimpfte, getestete oder genese Personen. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen.

+++ Inzidenz nähert sich 20, landesweit 149 Neuinfektionen +++

14:30 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidens in Rheinland-Pfalz steigt weiter, sie liegt laut Landesuntersuchungsamt nun bei 19,9. Insgesamt zählte das LUA 149 Neuinfektionen seit dem Vortag. Am Donnerstag vor einer Woche waren es 106 neue Ansteckungen mit dem Virus, die Inzidenz lag noch bei 17,1. Seit Ausbruch der Pandemie wurden 158.184 Corona-Infektionen im Labor bestätigt. Derzeit gelten 2.108 Pesonen als infiziert. Seit dem Vortag gab es ein weiteres Todesopfer im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Die Gesamtzahl der Verstorbenen beträgt 3.907. Die Ansteckungsrate bei Jüngeren ist weiterhin höher als der Landesdurchschnitt. Bei den unter 20-Jährigen liegt die Inzidenz bei 30,5. Die Stadt Kaiserslautern überschreitet mit 51,0 als einzige Kommune die Marke von 50. Der Kreis Südwestpfalz hat mit 1,1 den niedrigsten Wert.

+++ Trotz WHO-Appell: Bundesregierung will Drittimpfung +++

11:15 Uhr

Die Bundesregierung will weiterhin eine dritte Corona-Auffrischungs-Impfung für Risikogruppen im Herbst, auch wenn die Weltgesundheitsorganisation (WHO) das kritisiert. Die WHO hatte gefordert, dass Impfdosen zunächst in ärmere Länder gehen sollen, um dort die Impfquoten zu erhöhen. Die Bundesregierung wolle aber Immungeschwächte, Hochbetagte und Pflegeheimbewohner vor dem Virus schützen, so Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU).

+++ Speyer will 400 Leute pro Tag impfen +++

10:45 Uhr

Die Stadt Speyer versucht, noch mehr Bürger zu impfen. Geplant sind weitere Sonderimpfaktionen. Das Impfzentrum könnte demnach bis zu 400 Leute pro Tag impfen. Mittlerweile braucht das Team laut Impfkoordinator aber eine ganze Woche, um auf diesen Wert zu kommen. Deswegen würden nun auch terminfreie Aktionen angeboten, seit gestern ausdrücklich auch für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren. Mit 60 Personen am ersten Tag sei dies sehr gut angelaufen. Außerdem wird das Deutsche Rote Kreuz am Freitag auf dem Berliner Platz und am Samstag auf dem Festplatz während der Märkte das Vakzin von Johnson & Johnson anbieten.

+++ Impfen für 12- bis 17-Jährige ohne Termin in Kaiserslautern +++

07:15 Uhr

Das Impfzentrum in Kaiserslautern öffnet ab heute für 12- bis 17-Jährige. Möglich macht das der jüngste Beschluss der Gesundheitsminister. Im Landesimpfzentrum am Opelkreisel können Kinder und Jugendliche heute und morgen ohne Termin vorbeikommen. Nach Angaben der Stadtverwaltung handelt es sich um eine Sonderaktion, bei der jeweils zwischen 8 und 16 Uhr der Corona-Impfstoff von Biontech verabreicht wird. Die Stadt erinnert daran, dass auf jeden Fall ein Erziehungsberechtigter dabei sein und sich ausweisen muss. Auch in den meisten Impfzentren in der Region Trier können sich Kinder im Alter zwischen 12 und 17 Jahren ohne Termin impfen lassen. Das teilten die Landkreise mit.

+++ Beschäftigte hatten deutlich weniger Krankentage +++

06:15 Uhr

Beschäftigte aus Rheinland-Pfalz hatten im ersten Halbjahr dieses Jahres so wenige Fehltage wie seit zehn Jahren nicht mehr. Das zeigen Daten der Krankenkasse DAK.

+++ Schnelltests kosteten Milliarden Euro +++

03:30 Uhr

Die bisher kostenlosen Corona-Schnelltests haben den Bund laut Medienberichten in diesem Jahr knapp 3,7 Milliarden Euro gekostet. Das schreibt die "Rheinische Post" und beruft sich auf Angaben des Bundesamts für Soziale Sicherung. In der Summe enthalten seien zum Beispiel Materialkosten für die Schnelltests, aber auch Laborkosten. Das Bundesgesundheitsministerium hatte zuletzt vorgeschlagen, die Gratis-Schnelltests ab Mitte Oktober für Menschen mit einer Impfempfehlung abzuschaffen.

Mittwoch (4. August)

+++ Wert von Biontech steigt auf über 100 Milliarden Dollar +++

22:00 Uhr

Der Mainzer Corona-Impfstoff-Entwickler Biontech hat seit dem Abend einen Börsenwert von mehr als 100 Milliarden Dollar (84,2 Milliarden Euro). Die Papiere von Biontech schossen am Mittwoch in New York zeitweise um fast ein Viertel in die Höhe auf 433,90 Dollar und setzten ihre Rekordrally damit fort. Eine gute halbe Stunde vor Handelsende gewannen sie noch 14 Prozent auf gut 401 Dollar. Wie die "New York Times" in der Nacht auf Mittwoch berichtet hatte, will die US-Gesundheitsbehörde FDA dem Corona-Impfstoff des Unternehmens noch im September die endgültige Zulassung erteilen. In wenigen Tagen will das Unternehmen Quartalszahlen veröffentlichen.

+++ Neuer RKI-Indikator hat Schwächen +++

16:00 Uhr

Seit Mitte Juli veröffentlicht das Robert Koch-Institut (RKI) in seinem Lagebericht täglich die "7-Tage-Inzidenz Hospitalisierte gesamt". Der neue Indikator soll frühzeitig einen Anstieg von Covid-19-Erkrankungen nach einer Coronavirus-Infektion anzeigen. Doch die neue Inzidenz startet mangelhaft: Der bislang veröffentlichte Wert unterschätzt die Klinikaufnahmen. Nach SWR-Recherchen fallen viele Covid-19-Patienten, die im Krankenhaus aufgenommen werden, aus der Statistik.

+++ Inzidenz steigt weiter, 188 Neuinfektionen +++

14:45 Uhr

Das Landesuntersuchungsamt meldet für heute 188 Neuinfektionen mit dem Coronavirus, am Dienstag waren es 162. Die landesweite Inzidenz steigt auf 19,2 (Vortag: 18,1). Am Mittwoch vor einer Woche waren es 179 neue Ansteckungen und eine Inzidenz von 17,8. Seit Beginn der Pandemie gab es 158.035 laborbestätigte Infektionen im Land. Aktuell gelten 2.026 Menschen als infiziert. Seit gestern gibt es einen neuen Todesfall; die Zahl der Patienten, die im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben sind, steigt auf 3.907. Es infizieren sich nach wie vor mehr Jüngere, bei den unter 20-Jährigen liegt die Inzidenz mit 29,9 deutlich über dem Durchschnitt. Aktuell liegt kein Kreis über der Marke von 50; in Kaiserslautern ist der Wert mit 48,0 am höchsten. Die niedrigste Inzidenz weist mit 1,1 weiterhin die Südwestpfalz auf.

+++ Lehrerverband gegen Ungleichbehandlung für Ungeimpfte +++

11:20 Uhr

In der Diskussion um Impfungen für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren hat sich nun auch der Deutsche Lehrerverband geäußert. Geimpfte und nicht geimpfte Schülerinnen und Schüler dürften nach den Sommerferien nicht unterschiedlich behandelt werden. "Das darf nicht passieren, so lange nicht alle Kinder die Möglichkeit hatten, sich impfen zu lassen", sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger. Er könne sich aber unterschiedliche Quarantäneregeln, wie eine kürzere Quarantäne für geimpfte Schülerinnen und Schüler, vorstellen.

+++ Schulleiter erwarten "heftige Diskussionen" über das Impfen +++

6:15 Uhr

Die Vorsitzende des Allgemeinen Schulleitungsverbandes Deutschlands, Gudrun Wolters-Vogeler, erwartet wegen des unterschiedlichen Corona-Impfstatus der Schülerinnen und Schüler Spannungen an den Schulen. "Natürlich wird es im Alltag heftige Diskussionen geben", sagte Wolters-Vogeler den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Denn wenn es künftig einen positiven Fall in einer Klasse gebe, müssten jene in Quarantäne, die nicht doppelt geimpft sind. "Die anderen dürfen hingegen im Präsenzunterricht bleiben und können sich weiterhin an schulischen Aktivitäten beteiligen", erläuterte die Verbandsvorsitzende.

+++ Wissenswertes für Reiserückkehrer +++

6:00 Uhr

Seit dem 1. August gilt: Wer nach Deutschland einreist, muss einen negativen Corona-Test oder einen Impf- oder Genesungsnachweis vorzeigen können - unabhängig aus welchem Land und auf welchem Weg man einreist. Doch wie ist die Testsituation im Ausland geregelt?

+++ Studie: Kinder mit Covid-19 im Durchschnitt nach sechs Tagen gesund +++

5:45 Uhr

Heranwachsende mit Covid-19-Symptomen sind einer Studie zufolge im Durchschnitt nach sechs Tagen wieder gesund. Das berichten britische Forscher im Fachmagazin "The Lancet Child & Adolescent Health". Nach eigenen Angaben liefern die Autoren, die unter anderem am King's College in London forschen, damit eine erste breit angelegte Untersuchung, die Erkenntnisse zu symptomatisch an Covid-19 erkrankten Kindern ermöglicht.

+++ Körperliche Entwicklung von Kindern in der Pandemie leidet +++

5:30 Uhr

Kinder und Jugendliche mussten in der Corona-Pandemie harte Einschnitte in ihren Leben hinnehmen. Kinderärzte stellen fest, dass unter dem eingeschränkten Sport- und Bewegungsangebot die motorische Entwicklung der Kinder gelitten hat.

Dienstag (3. August)

+++ Ministerium will Ende der kostenlosen Tests im Oktober +++

20:15 Uhr

Das Bundesgesundheitsministerium schlägt ein Ende der kostenlosen Corona-Schnelltests für alle Bürger für Mitte Oktober vor. Da mittlerweile allen Bürgern ein unmittelbares Impfangebot gemacht werden könne, sei eine dauerhafte Kostenübernahme durch den Steuerzahler nicht angezeigt, heißt es in einem Ministeriumsbericht zum weiteren Vorgehen im Herbst und Winter. Der Bericht sei den Ländern und dem Bundestag zugesandt worden. Nur für Personen, die nicht geimpft werden können oder für die keine allgemeine Impfempfehlung vorliege wie Schwangere oder Unter-18-Jährige, solle es weiterhin kostenlose Schnelltests geben.

+++ Inzidenz steigt minimal, 162 Neuinfektionen +++

14:45 Uhr

Das Landesuntersuchungsamt meldet für heute 162 Neuinfektionen mit dem Coronavirus, am Montag waren es 128. Die landesweite Inzidenz steigt auf 18,1 (Vortag: 18,0). Am Dienstag vor einer Woche waren es 145 neue Ansteckungen und eine Inzidenz von 16,9. Seit Beginn der Pandemie gab es 157.847 laborbestätigte Infektionen im Land. Aktuell gelten 1.901 Menschen als infiziert. In den letzten beiden Tagen gab es keine neuen Todesfälle; die Zahl der Patienten, die im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben sind, bleibt bei 3.906. Nach wie vor infizieren sich mehr Jüngere, bei den unter 20-Jährigen liegt die Inzidenz mit 31,7 deutlich über dem Durchschnitt. Aktuell liegt kein Kreis über der Marke von 50; in Ahrweiler ist der Wert mit 47,7 am höchsten, aber im Vortagsvergleich gesunken. Die niedrigste Inzidenz weist mit 1,1 die Südwestpfalz auf.

+++ FCK im Pokal vor bis zu 20.000 Fans +++

13:15 Uhr

Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern darf sein Heimspiel im DFB-Pokal gegen Möchengladbach vor bis zu 20.000 Fans austragen. Das gab der Klub bekannt. Die Partie wird am kommenden Montag um 20:45 Uhr angepfiffen. Im Fritz-Walter-Stadion gelten strenge Hygieneauflagen: Zutritt erhalten nur Geimpfte, Getestete und Genesene; ein Mund-Nasen-Schutz auch am Platz ist Pflicht. Mitglieder und Dauerkartenbesitzer haben ein Vorkaufsrecht. Schon beim Saisonauftakt der 3. Liga durften rund 10.000 Zuschauer gegen Braunschweig ins Stadion.

+++ Mehr als 1.000 Impfungen in den Bussen +++

10:00 Uhr

Am ersten Tag der Corona-Schutzimpfungen in dafür umgebauten Bussen haben 1.087 Menschen in Rheinland-Pfalz eine Spritze bekommen. Darunter waren 639 Einmal-Impfungen von Johnson & Johnson, so der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Markus Nöhl. Die anderen 448 hätten die erste Dosis Biontech/Pfizer bekommen. Ziel der Impfbus-Kampagne ist es, an gut frequentierten Standorten "aufsuchend Menschen zu erreichen", wie Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) am Montag sagte. Es gebe noch viele Lücken bei den 18- bis 59-Jährigen, "da geht noch mehr, diese Altersgruppe wollen wir verstärkt erreichen."

+++ Minister Hoch: "Nicht im Widerspruch zur Stiko" +++

9:00 Uhr

Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) sieht das Corona-Impfangebot für 12- bis 17-Jährige nicht im Widerspruch zur Haltung der Ständigen Impfkommission (Stiko). Der Beschluss der Gesundheitsminister wende sich nicht gegen die Stiko-Empfehlung. "Wir haben ein zusätzliches Angebot für die Eltern geschaffen", sagte Hoch dem SWR. Das Kindeswohl stehe im Vordergrund. Die Gesundheitsministerkonferenz habe lediglich beschlossen, dieser Gruppe weitere Möglichkeiten anzubieten: "Eltern, die ihre Kinder impfen lassen wollen, können nicht nur zum Hausarzt gehen, wie das bisher in Rheinland-Pfalz möglich war. Sie können zusätzlich auch einen Termin in einem Impfzentrum machen oder einen der 200 Standorte der Impfbusse aufsuchen."

+++ Kinderärzte-Verband wünscht Neubewertung von Impfungen ab zwölf +++

6:15 Uhr

Der Kinder- und Jugendärzte-Verband befürwortet Corona-Impfungen für Jugendliche ab zwölf Jahren - auch wenn die Ständige Impfkommission (Stiko) bisher keine allgemeine Empfehlung dafür abgegeben hat. Verbandspräsident Thomas Fischbach sagte der "Rheinischen Post", das Risiko von Nebenwirkungen sei extrem gering, das zeigten alle Daten aus anderen Ländern. Deshalb wünsche er sich eine Neubewertung durch die Stiko. Die Gesundheitsministerkonferenz hat gestern beschlossen, das Impfangebot für Jugendliche auszubauen.

Montag (2. August)

+++ Stiko-Chef ruft bestimmte Altersgruppen zur Impfung auf +++

22:00 Uhr

Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, hat die die 18- bis 59-Jährigen aufgerufen, sich verstärkt impfen zu lassen. Sie seien bei den Geimpften bisher unterrepräsentiert, sagte er in einer Online-Veranstaltung mit der CDU-Bundestagsabgeordneten Ronja Kemmer am Montagabend in Ulm. "Über 75 Prozent in dieser Altersgruppe wäre toll." Dann lasse sich auch eine vierte Welle abflachen. Der Gemeinschaftssinn sei dabei gefragt, denn Ungeimpfte könnten andere anstecken, die dann wiederum schwer an dem Virus erkranken könnten. Insbesondere die ungeimpften 20 Prozent der Lehrer sollten das nachholen.

+++ Auffrischungsimpfungen und Angebote für alle ab 12 kommen +++

18:30 Uhr

Die Gesundheitsminister der Länder haben in Einvernehmen mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) den Start von Corona-Auffrischungsimpfungen für Risikogruppen sowie flächendeckende Impfangebote für Jugendliche und Kinder ab zwölf Jahren beschlossen. Die Entscheidungen erfolgten einstimmig, wie nach der Gesundheitsministerkonferenz am Montagabend mitgeteilt wurde. Spahn begrüßte die zusätzlichen Angebote auch für Minderjährige.

+++ Wie entwickelt sich das Coronavirus weiter? +++

17:30 Uhr

Immer wieder entstehen neue Varianten des Coronavirus. Jede verhält sich anders als die vorherige und auch die Impfstoffe wirken teilweise weniger. Aber entwickelt sich das Coronavirus immer so weiter? David Beck aus der SWR-Wissenschaftsredaktion gibt einen Ausblick, wie es weitergehen könnte.

+++ Feuerwehrleute wegen Lautsprecherdurchsagen zur Impfung beleidigt +++

17:15 Uhr

Am vergangenen Samstag waren Feuerwehrleute zwischen 10 und 17 Uhr durch Ludwigshafen gefahren, um mit Lautsprecherdurchsagen auf die laufende Sonderimpfaktion im Impfzentrum hinzuweisen. Mehrfach seien sie dabei durch Zurufe und Gesten beleidigt worden, teilte die Stadtverwaltung mit. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) hat mit Unverständnis auf die Beleidigungen von Feuerwehrleuten reagiert. Es sei erschreckend, dass Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, die sich selbstlos für den Schutz der Allgemeinheit einsetzten, verächtlich gemacht werden, sagte Steinruck. Jeder und jedem stehe es frei, seine Meinung kundzutun, aber es sei nicht tolerabel, wenn diese Äußerungen in solch persönlich verletzender Weise erfolgten. Um die freiwilligen Feuerwehrleute vor Reaktionen dieser Art zu schützen, seien die für Sonntag geplanten Lautsprecherdurchsagen abgesagt worden.

+++ 128 Neuinfektionen, landesweite Inzidenz bei 18,0 +++

14:45 Uhr

Das Landesuntersuchungsamt hat heute 128 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die landesweite Inzidenz ist auf 18,0 gestiegen. Vor einer Woche lag sie bei 16,7, es gab 113 Neuinfektionen. Seit Ausbruch der Pandemie wurden 157.685 laborbestätigte Ansteckungen mit SARS-CoV-2 registriert. Aktuell gelten im Land 1.801 Personen als infiziert. Die Zahl der Patienten, die im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben sind, erhöhte sich gegenüber dem Vortag nicht. Weiterhin infizieren sich mehr junge Menschen mit dem Virus - bei den unter 20-Jährigen beträgt die Inzidenz 30,3. Der Kreis Ahrweiler meldet eine Inzidenz von 54,6 und liegt damit als Einziger über der Marke von 50. Am niedrigsten ist die Inzidenz in der Südwestpfalz, mit 2,1.

+++ Minister Hoch zurückhaltend bei Impfung ab 12 +++

12:30 Uhr

Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) hat sich zurückhaltend geäußert zu Forderungen anderer Gesundheitsminister, mehr Jugendliche ab zwölf Jahren in die Corona-Impfkampagne einzubeziehen. Hoch sagte dem SWR, Rheinland-Pfalz halte sich bisher ausnahmslos an die Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Die Stiko empfehle eine Impfung für unter 18-jährige nur in Ausnahmefällen in enger Absprache mit dem Hausarzt.

+++ Kaum Verstöße gegen Rückreise-Regeln +++

11:45 Uhr

In den Grenzregionen von Rheinland-Pfalz und dem Saarland sind die Kontrollen von Urlaubern angelaufen. Bei insgesamt rund 1.400 stichprobenartigen Überprüfungen seien keine größeren Verstöße gegen die Corona-Auflagen registriert worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Koblenz. Lediglich zwei Personen hätten im Saarland keinen Test vorweisen können. In beiden Bundesländern habe es Kontrollen im Radius von bis zu 30 Kilometer auf deutscher Seite gegeben. Seit Sonntag müssen alle Reisenden einen Nachweis über Impfung oder Genesung oder einen negativen Test vorweisen.

+++ Gesundheitsminister beraten über Impfung ab zwölf +++

9:30 Uhr

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beraten heute darüber, ob Kindern und Jugendlichen von 12 bis 17 Jahren generell eine Corona-Impfung angeboten werden soll. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sagte im Deutschlandfunk, es sei gut, dass die Politik hier nun Fakten schaffe. Wesentliche Studien hätten ergeben, dass eine Durchseuchung mit der Delta-Variante viel gefährlicher sei als die Impfung von Kindern. Die Ständige Impfkommission (Stiko) verteidigte dagegen ihre ablehnende Haltung. Stiko-Chef Thomas Mertens sagte, man habe nicht die nötige Datensicherheit.

+++ Was im Homeoffice alles erlaubt ist +++

7:45 Uhr

Coronabedingt sind noch immer viele Büros leer. Was erst notgedrungen umgesetzt wurde, hat sich inzwischen vielerorts eingespielt: Laut Umfrage will etwas mehr als die Hälfte der Deutschen auch nach dem Ende der Corona-Pandemie Homeoffice nutzen. Dabei gelten aber Regeln.

+++ Mobile Impfteams halten auf Supermarkt-Parkplätzen +++

6:00 Uhr

Sechs mobile Impfteams fahren ab heute mit Bussen Supermarkt-Parkplätze in ganz Rheinland-Pfalz an und bieten Corona-Impfungen ohne Termin an. Geimpft werden Menschen ab 18 Jahren mit den Impfstoffen von Johnson & Johnson und Biontech. Lediglich Ausweis und Impfpass muss man dabei haben.