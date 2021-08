Die Entwicklungen zur Corona-Lage in Rheinland-Pfalz bis 22. August hier im Blog.

Sonntag (22. August)

+++ Rochuswallfahrt in abgespeckter Version +++

18:30 Uhr

Zur Rochuswallfahrt in Bingen kommen normalerweise zahlreiche Pilger. Sie gilt als die größte Wallfahrt Europas zu Ehren des Schutzheiligen der Kranken. Doch wegen der Corona-Pandemie gibt es auch in diesem Jahr nur eine abgespeckte Version.

+++ Wieder höhere Inzidenz bei Neuinfektionen +++

12:30 Uhr

Das Landesuntersuchungsamt hat am Sonntag 162 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt wieder an auf 46,7 (Vortag: 44,9). Vor einer Woche lag die Inzidenz noch bei 30,2; damals gab es 127 Neuansteckungen. Die höchste Inzidenz weist die Stadt Worms auf mit 101,7 gefolgt von Germersheim mit 85,3.

+++ Rückreise von den Kanaren ist wieder einfacher +++

11:15 Uhr

Die kanarischen Inseln sind ab heute kein Corona-Hochrisikogebiet mehr. Wer von dort zurück nach Deutschland kommt, muss weniger Regeln bei der Einreise beachten. Denn auch wer noch nicht geimpft oder genesen ist, muss nicht mehr in Quarantäne. Auch andere spanische Regionen stehen ab heute nicht mehr auf der Liste: Zum Beispiel Valencia und Katalonien mit der Costa Brava und Barcelona.

+++ Bahn bietet in Tarifkonflikt Corona-Prämie an +++

9:45 Uhr

Die Deutsche Bahn bietet im Tarifkonflikt mit der Lokführergewerkschaft GDL zusätzlich eine Corona-Prämie an und will so weitere Streiks abwenden. "Mit einer Corona-Prämie kommen wir einem wichtigen Anliegen der Gewerkschaften entgegen", teilte Personalvorstand Martin Seiler am Sonntag mit. Zuvor hatte die "Bild am Sonntag" darüber berichtet. Das Geld soll laut Bahn für 2021 ausgezahlt werden. Einen Betrag nannte Seiler nicht.

+++ Lambrecht kritisiert Freiheiten nur für Geimpfte und Genesene +++

9:15 Uhr

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hat Bundesländer kritisiert, die im Herbst Freiheiten nur für Geimpfte und Genesene zulassen wollen. Solche Eingriffe in Freiheitsrechte seien mit dem Infektionsschutz nicht zu rechtfertigen, sagte sie der "Welt am Sonntag". Es sei ein Unterschied, ob ein Gastronom nur noch Geimpfte und Genesene bedienen wolle, oder ob der Staat so etwas vorgebe. In Bezug auf Arbeitgeber sagte die Justizministerin, diese dürften keinen Mitarbeiter entlassen, der sich einer Impfung verweigere. Möglich sei aber, dass Arbeitgeber ungeimpften Beschäftigten andere Aufgaben zuweisen.

+++ Altmaier rechnet nicht mit erneutem Lockdown +++

3:00 Uhr

In Deutschland wird es trotz rapide steigender Infektionszahlen keinen weiteren Corona-Lockdown geben. Das erklärte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). "Nach allem, was wir heute wissen, können wir einen neuen Lockdown für Geimpfte und Genesene vermeiden", sagte Altmaier den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Das heiße: "Restaurants und Geschäfte können im Winter offenbleiben." Zuvor hatten bereits SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) einen weiteren pauschalen Lockdown ausgeschlossen.