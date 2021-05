Das Coronavirus verändert das Leben im Land. Hier die Entwicklungen bis zum 2. Mai 2021.

Sonntag (2. Mai)

+++ Ein Museum in Bad Kreuznach will Familien Abwechslung bieten +++

18:00 Uhr

Ganz exklusiv nur für die Familie kann man in Bad Kreuznach einen Museumsbesuch buchen.

+++ 542 Neuinfektionen am Sonntag, Inzidenz steigt leicht +++

11:45 Uhr

In Rheinland-Pfalz sind am Sonntag 542 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Am Vortag waren es 448, am Sonntag vor einer Woche bestätigte das Landesuntersuchungsamt 695 Fälle. Die landesweite Inzidenz stieg gegenüber Samstag leicht auf 121,1. Vor sieben Tagen lag sie noch bei 143,1. Seit Beginn der Pandemie wurden landesweit 141.423 Coronafälle labortechnisch bestätigt. Derzeit gelten 16.009 Personen als infiziert. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung stieg um einen Fall auf jetzt 3.562. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz weist der Donnersbergkreis auf (183,2), die niedrigste der Kreis Cochem-Zell. mit 48,9.

+++ Betriebssärzte sollen ab dem 7. Juni impfen +++

9:00 Uhr

Beschäftigte sollen spätestens ab dem 7. Juni die Möglichkeit haben, sich in ihren Betrieben impfen zu lassen. Bislang war nur von Juni die Rede gewesen. Laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sind mindestens 500.000 Impfdosen pro Woche für Betriebsärzte vorgesehen. Sie könnten dann helfen, mit "niederschwelligen Angeboten" zu überzeugen, so Spahn. In wenigen Wochen werde es voraussichtlich mehr Impfstoff als Terminanfragen geben.

+++ Grenzregion Moselle kein Virusvariantengebiet mehr +++

7:30 Uhr

Das französische Departement Moselle gilt seit heute nicht mehr als Virusvariantengebiet. Die Region grenzt an Rheinland-Pfalz und an das Saarland - und wird von der Bundesregierung ab sofort nur noch als Hochinzidenzgebiet eingestuft, so wie der Rest von Frankreich. Das bedeutet deutliche Erleichterungen im kleinen Grenzverkehr. Der grenzüberschreitende ÖPNV kann wieder anlaufen. Gelockert werden auch die Quarantäne- und die Testpflicht.