Das Coronavirus verändert das Leben im Land. Hier die Entwicklungen bis zum 17. Mai

Sonntag, (17. Mai)

+++ Die Bundesliga spielt wieder +++

21:15 Uhr

Nach der Corona-Pause hat für Mainz 05 wieder die Fußball-Bundesliga begonnen. Es ging zum Geisterspiel nach Köln (2:2). Einige Fans haben sich in Mainzer Kneipen getroffen und mitgefiebert. Am Anfang war die Stimmung noch gedrückt, am Ende herrschte beste Laune.

Dauer 1:40 min Sendezeit 19:45 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Stimmung bei Mainzer Fans trotz leerer Stadien gut Nach der Corona-Pause hat für Mainz 05 wieder die Bundesliga begonnen. Es ging zum Geisterspiel nach Köln (2:2). Und so haben die Fans in Mainz mitgefiebert. Video herunterladen (4,1 MB | MP4)

+++ Fast 90 Prozent der Menschen in Rheinland-Pfalz wieder genesen +++

19:45 Uhr

Bislang wurde in Rheinland-Pfalz bei insgesamt 6.486 Menschen das Coronavirus festgestellt. 89,9 Prozent sind wieder gesund oder frei vom Virus.

Dauer 0:47 min Coronavirus: Fast 90 Prozent der Menschen genesen Bislang wurde in Rheinland-Pfalz bei insgesamt 6.486 Menschen das Coronavirus festgestellt. 89,9 Prozent sind wieder gesund oder frei vom Virus.

+++ CDU will Erzieherinnen in Kita-Notbetreuung auf Coronavirus testen +++

14:00 Uhr

CDU-Landtagsfraktionschef Christian Baldauf hat regelmäßige Coronavirus-Tests auch für symptomfreie Erzieherinnen und Erzieher in der Kita-Notbetreuung gefordert. "Nur mit regelmäßigen Tests können potentielle Ausbreitungsherde in den Kitas schnell und effektiv erkannt werden", sagte der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl. Am Mittwoch will das Land Leitlinien für die Öffnung der Kitas vorgestellen. "Es muss Bestandteil dieser Leitlinien sein, dass Erzieherinnen und Erzieher in der Notbetreuung an den Kitas regelmäßig auf das Coronavirus getestet werden."

+++ Leichter Anstieg der Infiziertenzahlen im Land +++

13:15 Uhr

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz hat sich am Sonntag im Vergleich zum Vortag um 41 Fälle erhöht. Das entspricht einem Anstieg um 0,6 Prozent. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 liegt laut Gesundheitsministerium bei 217, ein Toter mehr als gestern. 5.831 Menschen sind mittlerweile genesen. 24 Menschen mehr als am Samstag.

+++ Mann widersetzt sich Corona-Beschränkungen - Polizeieinsatz +++

13:00 Uhr

Weil er an einer Tankstelle im pfälzischen Schifferstadt aggressiv aufgetreten sei und die Corona-Beschränkungen nicht eingehalten haben soll, erwartet einen Mann ein Strafverfahren wegen Beleidigung und eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit. Das teilte die Polizeidirektion Ludwigshafen am Sonntag mit. Demnach hatte der Kassierer der Tankstelle den 25-Jährigen am Samstag mehrfach auffordert, den Mindestabstand einzuhalten. Der Mann sei dem nicht nachgekommen, habe den Kassierer beleidigt und sei gegenüber der angerückten Polizei "unkooperativ und verbal aggressiv" gewesen, hieß es. Schließlich habe er einem Platzverweis widerwillig befolgt.

+++ CDU: Höhere Strafen bei Verstößen in Schlachthöfen +++

11:30 Uhr

Nach den Coronavirus-Ausbrüchen in Schlachtbetrieben fordert die CDU Rheinland-Pfalz höhere Bußgelder für Unternehmen, die gegen Arbeitszeitbestimmungen verstoßen. Man unterstütze einen entsprechenden Vorschlag aus Nordrhein-Westfalen, teilten die CDU-Landesvorsitzende Julia Klöckner und der Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf mit. "Der Bußgeldrahmen sollte von 15.000 auf 30.000 Euro erhöht werden", sagte Klöckner. Auch bei der Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer müssten die Betriebe die Standards zur Vermeidung von Infektionsrisiken am Arbeitsplatz einhalten, forderte die Bundeslandwirtschaftsministerin weiter.

+++ "Geisterspiel" auch im Mainzer Staatstheater +++

11:00 Uhr

Im Mai sollte am Mainzer Staatstheater ein Projekt anlässlich des 250. Geburtstags des Komponisten Ludwig van Beethoven uraufgeführt werden. Wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie wird daraus nichts - stattdessen wird die Inszenierung nun im Juni zu einem "Geisterspiel" ohne Publikum.

Samstag (16. Mai)

+++ MCV plant vorerst normal für nächste Kampagne +++

20:30 Uhr

Der Mainzer Carneval-Verein (MCV) plant erstmal ganz normal wie in jedem anderen Jahr auch - im Gegensatz zum Dachverband Rheinische Karnevals-Korporationen. Der hat seinen Mitgliedern empfohlen, in der nächsten Session auf Karnevalsveranstaltungen zu verzichten. Der MCV entwirft nach eigenen Angaben aber zusätzlich einen alternativen Plan B, falls bestimmte Veranstaltungen nicht möglich sein sollten. "Dann findet Fastnacht auch statt, nur eben anders", sagte MCV-Präsident Reinhard Urban.

+++ Corona-Update vom 16. Mai +++

20:15 Uhr

Dauer 1:31 min Das Corona-Update vom 16. Mai Mittlerweile sind in Rheinland-Pfalz etwa 90 Prozent der Menschen, bei denen eine Infektion mit dem Coronavirus bestätigt wurde, wieder genesen.

+++ RKI und Kanzleramtschef gegen Impfpflicht +++

19:15 Uhr

Der Chef des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, hat sich gegen eine Impfpflicht ausgesprochen. "Wir haben keinen Anlass, an eine Impfpflicht zu denken", so Wieler. Die Bürger seien definitiv klug genug zu wissen, wenn es einen sicheren Impfstoff gebe, dass dieser ihre Gesundheit fördern würde. Auch Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) sprach sich gegen eine Impfpflicht aus. Liege ein Impfstoff vor, sei es gut, wenn sich viele impfen ließen. Aber das entscheide jeder selbst, sagte Braun Medienberichten zufolge.

+++ Trotz Verbots: Demonstration in Koblenz +++

16:15 Uhr

In Koblenz haben sich trotz eines Verbots laut Polizei etwa 100 Demonstranten versammelt, um gegen die Corona-Beschränkungen zu protestieren. Einige verstießen gegen die Hygiene- und Abstandsregeln. Sie standen den Angaben zufolge in kleinen Gruppen ohne Mund-Nasenschutz zusammen und begrüßten sich per Handschlag. Die Polizei nahm die Personalien auf. In einem Fall kam es zu einer Rangelei mit den Beamten. In Mainz protestierten etwa 200 (aktualisierte Zahl 18.30 Uhr) Menschen unangemeldet vor dem Staatstheater. Nachdem die Polizei dazu aufforderte, den Platz zu verlassen, löste sich die Demonstration auf. In Worms kamen laut Polizei zwischen 50 und 100 Menschen zu einer angemeldeten Demonstration. Der Protest sei friedlich verlaufen, hieß es.

+++ Wenige neue Corona-Fälle im Land +++

14:00 Uhr

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz hat sich am Samstag um 6 Fälle auf 6.445 erhöht. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 liegt laut Gesundheitsministerium unverändert bei 216. 5.807 Patienten seien inzwischen genesen.

+++ Finanzministerin Ahnen begrüßt Schutz für Kommunen +++

13:00 Uhr

Der geplante Milliarden-Schutzschirm für die Kommunen stößt in Rheinland- Pfalz auf Zustimmung. Finanzministerin Doris Ahnen begrüßte den Plan von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (beide SPD), die Kommunen in der Corona-Krise mit fast 57 Milliarden Euro zu unterstützen. Nach einem Bericht der Rheinischen Post soll das Geld von Bund und Ländern kommen. Ahnen sagte, Rheinland-Pfalz sei bereit, seinen Beitrag zu leisten.

+++ Erste Demos gegen Corona-Beschränkungen +++

12:00 Uhr

In Rheinland-Pfalz haben erste kleine Demonstrationen gegen die Corona-Auflagen begonnen. In Schifferstadt trafen sich nach Polizeiangaben 13 bis 15 Familien, um für die Rechte von Kindern in der Corona-Krise zu demonstrieren. In Frankenthal kamen laut Polizei etwa 20 Menschen zusammen. In Kaiserslautern und Worms wurden Demonstrationen für heute unter Auflagen genehmigt. So müssen die Demonstranten Abstand halten und einen Mund-Nasenschutz tragen.

+++Gericht bestätigt Demo-Verbot in Koblenz +++

11:00 Uhr

Das Verwaltungsgericht Koblenz hat einen Eilantrag auf eine Demonstrationsveranstaltung in Koblenz gegen Corona-Auflagen abgelehnt. Zuvor hatten die Behörden eine beantragte Demonstration verboten. In der vergangenen Woche habe es bei den Protesten zu viele Verstöße gegen die Hygiene-Vorschriften gegeben.

+++ Landtagspräsident: Corona-Krise zeigt Leistungsstärke der Demokratie +++

11:00 Uhr

Der rheinland-pfälzische Landtagspräsident Hendrik Hering hält eine funktionierende Demokratie wie in Deutschland auch in der Corona-Krise für die beste Staatsform. "Die Corona-Krise zeigt, wie leistungsstark die Demokratie ist", sagte der SPD-Politiker im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. "Demokratie hat nicht nur großen Wohlstand gebracht, sondern ist auch in Krisen besser als Diktaturen und populistische Systeme." Dies sei ja manchmal bezweifelt worden, sagte er mit Blick auf Diskussionen um den Lockdown in China. "Die Grundrechtseingriffe sind immer befristet und dienen im keinen Fall dazu, die Macht oder Einfluss der Regierung zu stärken, sondern ausschließlich Menschenleben zu schützen."

+++ Geöffnete Grenze zu Luxemburg +++

9:30 Uhr

Einzelhändler in der Region Trier erwarten ab heute wieder luxemburgische Kunden. Seit Mitternacht sind die Grenzen zwischen Luxemburg und Deutschland wieder offen. Die Öffnung markiert den Beginn der schrittweisen Aufhebung der Kontrollen, die im März zur Eindämmung der Corona-Pandemie an den Übergängen zu den Nachbarländern eingeführt wurden. Zwei Monate lang waren mehr als ein Dutzend Übergänge an der deutsch-luxemburgischen Grenze gesperrt gewesen. An der Grenze zu Frankreich soll es nur noch stichprobenartige Kontrollen geben.

Dauer 0:22 min Grenze zu Luxemburg wieder offen Der Verkehr rollt wieder ungehindert. Die Kontrollen an der deutsch-luxemburgischen Grenze sind vorbei.

+++ Keine Umzüge 2021? Karnevals-Dachverband rät zur Absage +++

8:30 Uhr

Können Fastnachtssitzungen und Straßenumzüge im nächsten Jahr wie gewohnt stattfinden? Viele Karnevalsvereine hätten auf eine verbindliche Entscheidung gedrängt - nun hat der Dachverband Rheinische Karnevals-Korporationen (RKK) den Verzicht wegen Corona empfohlen.

Freitag (15. Mai)

+++ Sterben in diesen Corona-Zeiten mehr Menschen als sonst +++

21:30 Uhr

+++ Corona-Update vom 15. Mai +++

20:00 Uhr

Dauer 0:44 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Das Corona-Update vom 15. Mai Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist am Freitag erneut nur leicht angestiegen. Weitere Zahlen und Fakten in unserem Corona-Update. Video herunterladen (1,8 MB | MP4)

+++ Umsätze im Gastgewerbe eingebrochen +++

17:30 Uhr

Die Umsätze von Gastronomen und Hoteliers in Rheinland-Pfalz sind wegen der Coronakrise im März um mehr als ein Drittel eingebrochen. Nach vorläufigen Berechnungen lagen sie preisbereinigt 43 Prozent niedriger als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte. Die Zahl der Beschäftigten im Gastgewerbe sank demnach ebenfalls. Im März seien 7,3 Prozent weniger Menschen in der Branche angestellt gewesen als ein Jahr zuvor.

+++ Corona-Ausbreitung verlangsamt sich +++

17:00

Die Ausbreitung der Corona-Pandemie hat sich in der ersten Hälfte dieses Monats deutlich verlangsamt. Bis zur Monatsmitte stieg die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz um 5,7 Prozent. In der zweiten Aprilhälfte waren es noch 17,3 Prozent. Und in den ersten 15 April-Tagen lag die Steigerung bei 65,7 Prozent.

+++ Ein Dutzend Beschwerden zu Umgang mit Kundendaten +++

15.15 Uhr

Beim rheinland-pfälzischen Datenschutzbeauftragten Dieter Kugelmann sind ein gutes Dutzend Beschwerden eingegangen – zum Umgang mit Kundendaten. Seit Mittwoch müssen Restaurants und Kneipen von allen Gästen den Namen, die Adresse und die Telefonnummer erfassen, damit Corona-Infektionen nachverfolgt werden können. Gäste hätten sich beschwert, dass die Listen mit den Kundendaten offen ausliegen - andere Gäste könnten die Daten sehen. Er werde die entsprechenden Restaurants auffordern, Stellung zu nehmen. Weigere sich ein Wirt hartnäckig, die Regeln zu befolgen, könne ein Bußgeld von mehreren tausend Euro verhängt werden.

+++ Zahl der bestätigten Infektionen steigt geringfügig +++

14:03

Im Vergleich zu Donnerstag gibt es im Land 33 zusätzliche bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. Das ist ein Anstieg um 0,5 Prozent. Die Gesamtzahl der Infizierten liegt damit bei 6.439. Außerdem wurden vier neue Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gemeldet. Hier liegt die Gesamtzahl für das Land nun bei 216.

+++ Das Corona-Update am Mittag +++

14:00 Uhr

Alle Entwicklungen rund um Corona im SWR-Gebiet werden jeden Mittag live auf Facebook gezeigt. Das Video zum Nachschauen:

Dauer 12:47 min Das gilt für Hochzeiten und den Start der Bundesliga Feste mit maximal 100 Leuten sollen auch in Baden-Württemberg wieder möglich sein. Aber was bedeutet das genau für Hochzeiten? Außerdem startet die Bundesliga am Wochenende wieder. Wie gut werden dort die Hygieneregeln kontrolliert? Das klären wir in unserem Corona-Update.

+++ Koblenz: Demo gegen Corona-Maßnahmen verboten +++

13:45 Uhr

Das Ordnungsamt der Stadt Koblenz hat eine für Samstagnachmittag geplante Demonstration gegen die aktuellen Corona-Auflagen verboten. Zu dem Protest vor der Rhein-Mosel-Halle waren 600 Teilnehmer angekündigt worden. Nach Angaben der Koblenzer Polizei gab es allerdings bei der Demonstration am vergangenen Samstag teils massive Verstöße gegen die Hygiene-Vorschriften. Viele Teilnehmer hätten ohne Mundschutz in engen Gruppen zusammengestanden, so ein Sprecher. Um weitere Verstöße und dadurch eine drohende Massen-Infektion zu verhindern, sei das Verbot unumgänglich gewesen.

+++ Neue Regeln für Hochzeiten und Bestattungen +++

13:15 Uhr

In Rheinland-Pfalz gelten neue Vorschriften für Hochzeiten und Bestattungen. So dürfen jetzt mehr Menschen daran teilnehmen als bislang. Bei Hochzeiten in Standesämtern dürfen neben Brautpaar und Trauzeugen auch Verwandte ersten Grades dabei sein, außerdem die Angehörigen eines weiteren Hausstands, beispielsweise eine befreundete Familie. Weitere können dabei sein, wenn für jeden Anwesenden zehn Quadratmeter Platz vorhanden sind. Ähnlich sind die Vorschriften bei Bestattungen. Kirchliche Trauungen und Trauergottesdienste sind ebenfalls möglich. Dann gelten die Vorschriften für Gottesdienste, die ebenfalls nur eine Person auf zehn Quadratmetern Grundfläche erlauben. Zudem muss der Mindestabstand eingehalten sowie eine Maske getragen werden. Chöre dürfen nicht singen.

+++ Kein Normalbetrieb an Hochschulen bis Semesterende +++

13:00 Uhr

An den rheinland-pfälzischen Hochschulen wird es bis zum Vorlesungsende im Sommer keine Rückkehr zum Normalbetrieb mehr geben. Das laufende Sommersemester 2020 solle als "digitales Semester" fortgesetzt werden, teilte das Mainzer Wissenschaftsministerium mit. Darauf hätten sich Landesregierung und Hochschulen bei einer Videokonferenz geeinigt. Präsenzveranstaltungen gebe es daher auch in den kommenden beiden Monaten nur in begründeten Ausnahmefällen, etwa für Laborpraktika, Mediziner-Präparierkurse oder Werkstätten.

+++ Pfälzerwald-Hütten werden wieder geöffnet +++

10:45 Uhr

Auch die Pfälzerwald-Hütten dürfen nach den neuesten Corona-Lockerungen wieder öffnen. Den Betrieb wieder aufnehmen werden allerdings zunächst nur fünf von ihnen - und zwar die Fritz-Claus-Hütte (Martinshöhe), das Waldhaus Starkenbrunnen (Pirmasens), das Hilschberghaus (Rodalben), die Igelborner Hütte (Winnweiler) sowie das Waldhaus "Drei Buchen" (Pirmasens). Die 13 übrigen Pfälzerwald-Hütten bleiben zunächst geschlossen. Grund ist, dass in den Hütten keine Selbstbedienung mehr erlaubt ist. Die Betriebe müssen deshalb zusätzliches Personal einstellen. Das können sich aber nicht alle von ihnen leisten.

+++ Quarantäne-Bestimmungen für Einreisende gelockert +++

10:30 Uhr

Rheinland-Pfalz hat die Quarantäne-Vorschrift für Einreisende gelockert. Das teilte die Landesregierung mit. Wer länger als drei Tage im EU-Ausland war, muss nach der Einreise nicht mehr in Quarantäne. Die Lockerung gilt seit Mitternacht und betrifft auch Einreisende etwa aus Großbritannien und der Schweiz. Menschen, die aus anderen Nicht-EU-Staaten einreisen, müssen sich weiterhin nach der Einreise 14 Tage in Quarantäne begeben.

+++ Dreyer: Hilfen für Gastronomie und Schutzschirm für Kommunen +++

8:30 Uhr

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat weitere Hilfen für die Gastronomie angekündigt. "Es ist vollkommen klar, mit 30 Prozent der Menschen, die da überhaupt noch bedient werden können, kann ein Gastwirt nicht den gleichen Umsatz machen wie vorher", so Dreyer im SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz". Deshalb werde man den Gaststätten "wieder Landesmittel" zur Verfügung stellen. Dabei werde man sich mit dem Bund abstimmen. Dreyer kündigte zudem einen Schutzschirm für die Kommunen an. Grund seien die hohen Steuerausfälle in diesem Jahr. Wie der Schirm ausgestaltet werden soll, sagte sie nicht.

+++ Hambacher Schloss wieder für Besucher geöffnet +++

08:00 Uhr

In der Vorder- und Südpfalz öffnen heute weitere Ausflugsziele für Besucher. Darunter das Hambacher Schloss. Besucher können laut Stiftung wieder durch den Park laufen und die Dauerausstellung "Hinauf, hinauf zum Schloss" besuchen. Die Ausstellung befasst sich mit der Geschichte des Hambacher Festes im Jahr 1832. Auch weitere Ausflugsziele sind ab heute wieder geöffnet: Die Burg Trifels bei Annweiler und die Hardenburg bei Bad Dürkheim.

+++ Dehoga wirbt für Urlaub vor der Tür +++

06:00 Uhr

Die rund 4.000 Hotels in Rheinland-Pfalz dürfen am Montag nach rund acht Wochen wieder öffnen. Der Präsident des Dehoga-Landesverbands, Gereon Haumann, geht davon aus, dass auch die meisten Häuser spätestens bis Pfingsten wieder Gäste beherbergen werden. Trotzdem sei auch im zweiten Halbjahr wegen der Corona-Krise mit einem deutlichen Minus bei den Umsätzen zu rechnen. Rheinland-Pfalz mit seinen ganz unterschiedlichen touristischen Destinationen sei jedoch ideal für Urlaub vor der Haustür, warb Haumann. Maximal 40 bis 50 Prozent der Häuser seien für den Rest des Jahres ausgebucht.

Donnerstag (14. Mai)

+++ Gesundheitsämter zuständig für Tests in Pflegeheimen +++

23:00 Uhr

Die örtlichen Gesundheitsämter sind verpflichtet, bestimmte Tests bei Pflegeheim-Bewohnern durchzuführen. Das teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstagabend mit und beendete damit bestehende Unsicherheiten. Dabei geht es um Tests, um die Quarantänezeit für Bewohner zu verkürzen. Eigentlich müssen Bewohner 14 Tage alleine in ihren Zimmern bleiben, wenn sie neu in ein Pflegeheim kommen oder von einem Klinik-Aufenthalt zurückkehren. Werden diese Bewohner aber in den ersten sieben Tagen dreimal negativ getestet, dürfen sie vorzeitig aus der Quarantäne.

+++ Zu lockerer Umgang mit Kundendaten in Lokalen +++

22:30 Uhr

Der rheinland-pfälzische Datenschutzbeauftragte Dieter Kugelmann hat angemahnt, dass sich Restaurants beim Erfassen der Kundendaten an den Datenschutz halten. In einigen Restaurants liegen offen Listen aus, in die sich die Gäste eintragen. Jeder kann dabei die Daten der anderen sehen. Laut Kugelmann ist das datenschutzrechtlich nicht erlaubt. Die Restaurantbetreiber müssten die Daten so erfassen, dass andere Gäste keinen Einblick hätten.

+++ Corona-Update vom 14. Mai +++

20:00 Uhr

Dauer 1:35 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Das Corona-Update vom 14. Mai Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist am Donnerstag nur leicht angestiegen. Weitere Zahlen und Fakten in unserem Corona-Update. Video herunterladen (4 MB | MP4)

+++ Steuerschätzung: Zwei Milliarden Euro weniger Einnahmen in RP +++

16:30 Uhr

Unter der Last der Coronakrise wird Rheinland-Pfalz in diesem Jahr zwei Milliarden Euro weniger an Steuern einnehmen als bislang geplant. Nach der aktuellen Steuerschätzung kann das Land nur noch mit 13,3 Milliarden Euro rechnen. Für 2021 werden mit 14,8 Milliarden Euro 875 Millionen weniger erwartet als bei der letzten Steuerschätzung vom Herbst vergangenen Jahres. Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) kündigte einen zweiten Nachtragshaushalt an, um die Lage für das Land bewältigen zu können. Dabei sollen mehr Kredite aufgenommen werden als bisher vorgesehen. Für die ebenfalls von deutlich weniger Einnahmen betroffenen Kommunen stellte Ahnen einen finanziellen Rettungsschirm in Aussicht.

+++ Dreyer will Quarantäne für Rückkehrer aufheben lassen +++

15:45 Uhr

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) will die Quarantänepflicht für Rückkehrer aus dem Ausland gemäß der Absprachen mit dem Bund "rückabwickeln". Es werde dann nur noch für Einreisende aus Drittstaaten die Quarantänepflicht gelten, sagte Dreyer. Einzelheiten nannte sie nicht. Die SPD-Politikerin kündigte zudem mit Blick auf die anhaltenden Grenzkontrollen etwa zu Frankreich an, sich dafür einzusetzen, dass es bald weitere Öffnungsschritte bis zur vollständigen Rückkehr zur Normalität geben könne - unter Beobachtung des Infektionsgeschehens. "Ich kann die Ungeduld verstehen, die die Menschen in den Grenzregionen weiter belastet", sagte Dreyer.

+++ Neue Test-Strategie läuft bereits an +++

14:45 Uhr

In einem Reha-Zentrum in Bad Bertrich im Kreis Cochem-Zell haben sich drei Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Etwa 180 Menschen wurden daraufhin getestet. Die Klinik in Bad Bertrich ist damit eine der ersten Einrichtungen in Rheinland-Pfalz, in der die neue Teststrategie der Landesregierung umgesetzt wird. Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) kündigte gestern an, dass das Land auf "anlassbezogene Populationstestungen" setze.

+++ US-Militär in Ramstein hilft Italien mit Transportflugzeug +++

14:30 Uhr

Italien ist in Europa mit am schlimmsten von der Corona-Pandemie betroffen. Hilfe kommt jetzt auch vom US-Luftwaffenstützpunkt in Ramstein - in Form eines Transportflugzeugs. Die amerikanische Luftwaffe stellt nach eigenen Angaben ein Flugzeug, das medizinische Versorgungsgüter zwischen Mailand und Rom transportiert.

+++ Fallzahlen von bestätigten Infektionen weiter niedrig +++

13:45 Uhr

Nach den aktuellem Zahlen des Gesundheitsministeriums weisen in Rheinland-Pfalz 6.406 Menschen eine bestätigte Infektion mit dem neuartigen Coronavirus auf.

Das sind 28 Fälle mehr als am Mittwoch und eine Steigerung von 0,4 Prozent.

Besonders deutlich fiel die Veränderung im Rhein-Pfalz-Kreis (+8) und im Kreis Alzey-Worms (+5) aus. Die Zahl der am Virus SARS-CoV-2 gestorbenen Menschen blieb gegenüber dem Vortag unverändert bei 212. Insgesamt wurden 5.737 genesene Fälle gezählt. 457 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

+++ Das Corona-Update am Mittag +++

13:15 Uhr

Alle Entwicklungen rund um Corona im SWR-Gebiet werden jeden Mittag live auf Facebook gezeigt. Das Video zum Nachschauen:

Dauer 12:14 min Verwirrung um Kita-Öffnungen bei den Eltern Verwirrung bei vielen Eltern in Baden-Württemberg: Das Kultusministerium plant die Kitas im Land ab Montag wieder schrittweise zu öffnen. Doch wer kann eigentlich sein Kind in die Betreuung bringen? Und wie sicher ist die neue Corona-Warn-App? Das und vieles mehr im Corona-Update für den Südwesten.

+++ Mainzer Stadtschreiber bleibt wegen Corona auch 2021 im Amt +++

12:45 Uhr

Der Schriftsteller Eugen Ruge bleibt auch 2021 Mainzer Stadtschreiber. Wegen der Corona-Pandemie verlängern die Preisgeber der Auszeichnung seine Amtszeit um ein Jahr. Das Wohnrecht im Dachgeschoss des Gutenbergmuseums werde verlängert, die Preissumme von 12.500 Euro bekommt der 65-Jährige aber nicht noch ein zweites Mal. Ruge war wegen der Corona-Beschränkungen am 13. März nur im kleinsten Kreis in sein Amt eingeführt worden. Danach "ging gar nichts mehr", sagte er. "Ich freue mich daher, dass mir die Gelegenheit gegeben wird, mein Stadtschreiber-Amt im nächsten Jahr so ausüben zu können, wie Mainz es erwarten darf."

+++ Kommunale Spitzenverbände fordern Schutzschirm +++

13:30 Uhr

Die Kommunalen Spitzenverbände im Land fordern die Landesregierung auf, einen Schutzschirm für Kommunen einzurichten. Aufgrund der Corona-Einschränkungen würden die Städte und Gemeinden deutlich weniger einnehmen, da die Gewerbesteuer wegbreche. Schätzungen zufolge müssten die Kommunen in Rheinland-Pfalz damit rechnen, allein in diesem Jahr mindestens eine Milliarde Euro weniger einzunehmen.

+++ Verkauf von OP-Masken - Kritik von Verbraucherschützern +++

12:15 Uhr

Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz hat Ende April einen nicht repräsentativen Marktcheck zum Verkauf von OP-Masken gemacht. Die Beratung und Informationen in Apotheken und Online-Shops seien nicht immer korrekt, so das Ergebnis. So fehlten in den Online-Shops häufig klare Angaben zu den Schutzeigenschaften der Masken. In mehreren Apotheken wurden falsche oder veraltete Informationen zur Wiederverwendung von Masken gemacht. Außerdem habe es einige "kuriose Einzelempfehlungen" gegeben - so den Vorschlag, Masken zur Reinigung mit Desinfektionsmittel oder Alkohol zu besprühen oder den Mundschutz zur Reinigung "abends in die Sonne zu legen". Ein solches Vorgehen gilt als völlig untauglich. Bei der Abfrage wurden 45 Apotheken im Land und 25 Online-Shops unter die Lupe genommen. Auch die Preise für die Masken wurden abgefragt: Die Spanne lag zwischen 57 Cent und 3,95 pro OP-Maske.

+++ Wie die Gesundheitsämter Kontakten von Infizierten nachspüren +++

11:00 Uhr

Gibt es einen neuen Corona-Fall, sollen möglichst weitere Ansteckungen verhindert werden. Dafür müssen alle Kontaktpersonen gefunden werden - eine Aufgabe für die Gesundheitsämter. Der SWR war beim Amt in Bad Dürkheim zu Besuch.

+++ Phase mit weniger Fluglärm nützt Gesundheit langfristig kaum +++

10:30 Uhr

Es ist ruhig geworden am Himmel über Mainz und Rheinhessen. Der Flugverkehr Richtung Frankfurt ist durch die Corona-Pandemie fast zum Erliegen gekommen. Das freut all die lärmgeplagten Menschen, denen die Flieger sonst den Schlaf rauben und den Blutdruck in die Höhe treiben. Allerdings sind das nur kurzfristig positive Aspekte. Der Mainzer Professor Thomas Münzel ist sich sicher: Eine kurze Lärmpause hilft nicht, um die langfristigen negativen Prozesse im Körper aufzuhalten.

+++ 10 Dinge, die nicht gegen das Coronavirus helfen +++

9:15 Uhr

Es kursieren unzählige Tipps zu vermeintlichen Wundermitteln gegen eine Corona-Infektion. Unsere Wissenschaftsredaktion hat auf die Fakten geschaut.

+++ Gesundheitsministerium: Hausärzte sollen Corona-Tests machen +++

08:45 Uhr

Für die Corona-Tests in Pflegeheimen sind nach Angaben des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium die niedergelassenen Ärzte zuständig. Auf SWR-Anfrage hieß es, zu den Öffnungszeiten der Praxen sei dies Aufgabe der niedergelassenen Hausärzte. Außerhalb der Sprechzeiten sei der Ärztliche Bereitschaftsdienst zuständig. Pflegeheime in der Region Trier hatten sich darüber beschwert, dass die kassenärztliche Vereinigung keine mobilen Teams mehr schickt. Damit finde sich meist niemand, der die Corona-Tests mache. Denn viele Hausärzte seien nicht bereit, in die Heime zu kommen, sagten Vertreter mehrerer Pflegeheime dem SWR.

+++ Attraktion ohne Besucher - Eine Million Euro Umsatzverlust für Eifelpark Gondorf +++

6:45 Uhr

Wie alle anderen Einrichtungen auch sind die Freizeitparks in Rheinland-Pfalz seit Wochen geschlossen. Der Eifelpark Gondorf verbucht nach eigenen Angaben durch die Zwangspause einen Umsatzverlust von etwa einer Million Euro. "Wir halten das noch ein paar Wochen durch", sagte Eifelpark-Chefin Nadine Löwenthal. "Aber wenn wir von Monaten reden, ist die Existenz des Eifelparks bedroht." In Gondorf ist nur der Wildpark geöffnet, die Attraktionen sind geschlossen. Gestern hatte die Landesregierung angekündigt, dass Freizeitparks vom 10. Juni an unter Auflagen wieder öffnen dürfen.

+++ Fast 90 Vereine stellen Antrag auf Soforthilfe +++

6:15 Uhr

Auch viele Vereine in Rheinland-Pfalz hat der Lockdown infolge des Coronavirus in wirtschaftliche Schwierigkeiten gebracht. 90 Vereine haben deshalb nach Angaben der Staatskanzlei einen Antrag auf Soforthilfe gestellt. 50 stammen aus dem kulturellen Bereich und 20 aus dem Sport. Seit dem 4. Mai können gemeinnützige Vereine, die aufgrund der Corona-Pandemie in Existenznot geraten, den Antrag auf Soforthilfe stellen.

Mittwoch (13. Mai)

+++ Worms sagt Backfischfest und Jazz and Joy ab +++

19:45 Uhr

In Worms fallen im Sommer zwei Großveranstaltungen wegen der Corona-Pandemie aus. Das Backfischfest und das Musikfestival Jazz and Joy wurden abgesagt. Begründet wird die Absage damit, dass Bund und Länder wegen Corona Großveranstaltungen bis Ende August untersagt haben und dass niemand absehen kann, wie sich das Infektionsgeschehen entwickeln wird. Nach Angaben der Stadt Worms tragen sowohl Schausteller als auch Winzer die Entscheidung mit. Ein Arbeitskreis solle jetzt versuchen, Ideen für ein anderes Fest zu sammeln. Ebenfalls abgesagt wurde am Mittwoch endgültig die Veranstaltung Jazz and Joy. Die 30. Auflage des internationalen Musikfestivals wird nächstes Jahr stattfinden. Die bereits verkauften Karten für Jazz and Joy behalten ihre Gültigkeit, können aber auch bei den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

+++ "Rock am Ring"-Tickets übertragbar auf 2021 +++

17:30 Uhr +++

Fans des abgesagten Musikfestivals "Rock am Ring" in der Eifel können ihre Eintrittskarten auch im kommenden Jahr nutzen. Nach Angaben des Veranstalters können sie ihre Tickets online übertragen lassen. Das Festival soll am zweiten Juni-Wochenende 2021 am Nürburgring stattfinden.

+++ 6.378 Corona-Infektionen - 5.669 davon genesen +++

16:15 Uhr

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen ist in Rheinland-Pfalz um 27 auf 6.378 gestiegen. Das ist ein Anstieg um 0,4 Prozent. Wie das Gesundheitsministerium weiter mitteilte, sind zudem 212 Menschen infolge einer Covid-19-Infektion gestorben. Das sind im Vergleich zum Dienstag fünf Fälle mehr (+2,4 Prozent). Die Zahl der als genesen geltenden Patienten stieg auf 5.669 Fälle.

+++ Neues Testkonzept zur Erkennung von Infektionen +++

16:00 Uhr

In einem Drei-Stufen-Konzept soll es künftig mehr Corona-Tests geben, das kündigte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) an. So sollen steigende Infektionen frühzeitig erkannt und möglichst schnell eingedämmt werden. Die Kapazität reiche für bis zu 6.200 Tests pro Woche.

+++ Landtag zieht in Rheingoldhalle +++

14:45 Uhr

Um auch in der Coronakrise wieder komplett tagen zu können, wird der rheinland-pfälzische Landtag Ende Mai zunächst für zwei Plenartage in die Rheingoldhalle umziehen. Darauf habe sich der Ältestenrat verständigt. Zuletzt war der Landtag mehrfach in ausgedünnter Besetzung und nur an einem Tag für mehrere Stunden in seinem Interimsquartier im Landesmuseum Mainz zusammengetreten. "Wir können nicht länger als Rumpfparlament tagen, sondern insbesondere in diesen Krisenzeiten braucht es das Parlament und seine Abgeordneten mehr denn je", sagte Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD). Das Parlament müsse Regelungen kritisch diskutieren, Meinungen aus Wahlkreisen kanalisieren und politische Entscheidungen erklären. Nur so könne Falschnachrichten und Verschwörungsmythen entgegengewirkt werden.

+++ Nächste Phase der Lockerungen ab Ende Mai +++

12 Uhr

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat den Zeitplan für ein Vier-Phasen-Modell vorgestellt, wie weitere Lockerungen umgesetzt werden sollen. Bei einem Anstieg der Infektionszahlen könnten diese jedoch jeweils wieder zurückgenommen werden. "Alle Maßnahmen sind kombiniert mit sehr strengen Auflagen", sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). In vielen Fällen würden zunächst Außenanlagen wieder geöffnet, da im Freien die Infektionsgefahr geringer sei.

So sollen Freibäder, Zirkusse und Flohmärkte draußen, sowie Theater, Konzert- und Kleinkunstbühnen ab dem 27. Mai wieder geöffnet werden. Ebenso soll dann Sport in Innensportanlagen, zu denen auch Fitnessstudios und Tanzschulen gehören, unter Auflagen zugelassen werden. Ab 10. Juni könnten nach dem Modell dann auch Hallenbäder und Innenbereiche von Freizeitparks, Zirkussen und Flohmärkte drinnen erlaubt sein.

Am 20. Mai sollen Leitlinien zur Öffnung des eingeschränkten Regelbetriebs in den Kindertagesstätten ab Anfang Juni vorgelegt werden. Das bereits angelaufene Stufenkonzept in den Schulen soll weitergeführt werden.

Dauer 1:05 min Ministerpräsidentin Dreyer zu Freizeit-Lockerungen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat den Zeitplan für ein Vier-Phasen-Modell vorgestellt, wie weitere Lockerungen in Rheinland-Pfalz umgesetzt werden sollen.

+++ Grenzkontrollen zu Luxemburg werden gelockert +++

11:45 Uhr

Die Kontrollen an der deutschen Grenze sollen ab Samstag vorsichtig gelockert werden. Vor allem der Grenzübertritt aus Luxemburg wird erleichtert. So plant das Bundesinnenministerium aber erst für den 15. Juni ein vollständiges Ende aller derzeitigen Grenzkontrollen.

+++ Demos der Reisebranche, TUI streicht Stellen +++

9:00 Uhr

In mehreren deutschen Städten wollen heute Inhaber von Reisebüros und kleinere Reiseveranstalter für mehr staatliche Unterstützung in der Corona-Krise demonstrieren. In Rheinland-Pfalz soll es unter anderem Aktionen in Koblenz und Kaiserslautern geben. Aufgerufen dazu hat die Allianz selbstständiger Reiseunternehmen. Gemeinsam mit anderen Verbänden fordert die Allianz einen Sonderfonds des Bundes, um die Rückzahlungen für stornierte Reisen abzuwickeln. Unterdessen hat der Reisekonzern TUI angekündigt, infolge der Corona-Krise weltweit 8.000 Stellen zu streichen - und damit etwa jeden zehnten Arbeitsplatz. Das Unternehmen begründet das mit starken Auftragseinbrüchen.

+++ Fahrschulen dürfen öffnen - mit strengen Auflagen +++

8:00 Uhr

Auch die Fahrschüler im Land mussten wegen der Corona-Pandemie einen Zwangsstopp einlegen. Nun dürfen sie wieder in die Fahrschule gehen. Allerdings gelten auch hier strenge Regeln - sowohl für den Theorieunterricht als auch für die Praxisstunden hinterm Lenkrad.

+++ Weitere Lockerungen treten in Kraft +++

7:30 Uhr

Das Leben in Rheinland-Pfalz wird durch weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen wieder ein Stück normaler. So darf nicht nur die Gastronomie wieder öffnen, sondern auch Kosmetik- und Nagelstudios dürfen ihren Betrieb wieder aufnehmen. Ausflugsschiffe dürfen wieder fahren und in Musik-, Kunst- und Volkshochschulen darf wieder unterrichtet werden. Außerdem werden die Kontaktbeschränkungen etwas gelockert. Angehörige von zwei verschiedenen Haushalten dürfen sich nun in der Öffentlichkeit wieder treffen. Bei allen Lockerungen sind zugleich strenge Hygieneregeln einzuhalten.

+++ Gewerkschaft sorgt sich um Personal in der Gastronomie+++

7:00 Uhr

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) sorgt sich um die Sicherheit der Beschäftigten. Schon vor der Corona-Pandemie hätten die Mitarbeiter laut Landesbezirk Südwest unter Zeitdruck gestanden und es habe in vielen Bereichen zu wenig Personal gegeben. Gerade unter den aktuellen Bedingungen seien aber Personalknappheit, Multitasking, Zeitdruck oder "eine Vermischung des Arbeitsbereiche" fatal. Jedes noch so gut gemeinte Hygienekonzept werde dabei scheitern. Deshalb sei es wichtig neben der Hygiene darauf zu schauen, dass das Personal gut bemessen werde. Es müsse der Schutz der Beschäftigten und Gäste im Vordergrund stehen.

+++ Restaurants, Kneipen und Cafés dürfen wieder öffnen ++

6:45 Uhr

Es ist soweit: Nach langer Durststrecke darf die Gastronomie im Land von heute an wieder ihre Türen öffnen. Dabei müssen jedoch viele Regeln eingehalten werden - und zwar sowohl von den Wirten als auch von den Gästen.

Dienstag (12. Mai)

+++ Landesregierung stellt Konzept für Alltag in Corona-Zeiten vor +++

22:15 Uhr

Die Landesregierung hat ein Konzept entwickelt, wie in der Corona-Pandemie für alle Lebens- und Geschäftsbereiche eine verlässliche Perspektive geschaffen und der veränderte Alltag gestaltet werden kann. Diesen Stufenplan mit dem Titel "Zukunftsperspektive Rheinland-Pfalz" will Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Mittwoch gemeinsam mit mehreren Mitgliedern des Kabinetts vorstellen. Der SWR überträgt ab 12.00 Uhr online live die Pressekonferenz.

+++ Das Corona-Update mit den aktuellen Zahlen und Entwicklungen ++++

20:15 Uhr

Dauer 1:28 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Das Corona-Update vom 12. Mai Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen ist in Rheinland-Pfalz leicht gestiegen. Weitere Zahlen und Fakten in unserem Corona-Update. Video herunterladen (4,6 MB | MP4)

++++ Ministerin dankt "Alltagshelden" am "Tag der Pflege"

18:30 Uhr

Am Internationalen Tag der Pflege hat die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) allen Pflegekräften für ihr Engagement gedankt: "Als Alltagshelden der Pandemie meistern sie jeden Tag große Herausforderungen." Sie trügen mit hohem Engagement und viel Durchhaltevermögen dazu bei, dass die medizinische Versorgung auch weiterhin auf hohem Niveau aufrecht erhalten bleibe. Die Anerkennung der Pflegeberufe in der Gesellschaft sei ein wichtiges Anliegen der Landesregierung, betonte Bätzing-Lichtenthäler.

+++ Erste Daten zur Corona-Impfstoffstudie Ende Juni erwartet +++

16:45 Uhr

Das Mainzer Biopharma-Unternehmen Biontech erwartet für Ende Juni oder Juli erste Daten zu klinischen Tests eines möglichen Impfstoffs gegen die Lungenerkrankung Covid-19. Aktuell würden mögliche Impfstoffe an 200 Menschen in Europa und 360 in den USA getestet, sagte Vorstandschef Ugur Sahin in einer Telefonkonferenz. Bei den Tests gehe es darum, Sicherheit, Wirksamkeit und optimale Dosierung von vier verschiedenen Impfstoffkandidaten zu ermitteln.

+++ Gezielte Hilfen für arme Menschen gefordert +++

16:30 Uhr

Die Landesarmutskonferenz hat gezielte Maßnahmen für Wohnungslose, Hartz-IV-Bezieher und Flüchtlinge gefordert. "Arme Menschen sind von Krisen immer am stärksten und nachhaltigsten betroffen", erklärten die beiden Sprecher der Landesarmutskonferenz Rheinland-Pfalz, Gerhard Trabert und Albrecht Bähr. "Wenn jetzt allerorten gesellschaftliche Solidarität beschworen wird, dürfen diese Menschen nicht vergessen werden." Die Forderungen reichen von der Erhöhung des Kurzarbeitergelds auf mindestens 80 Prozent des bisherigen Lohns über die kostenlose Bereitstellung von Schutzmasken bis zur Aussetzung von Zwangsräumungen. Auch sollte jedes schulpflichtige Kind in Rheinland-Pfalz aus Familien mit geringem Einkommen mit einem Laptop und einem Internetzugang ausgestattet werden.

+++ Neun Corona-Todesfälle mehr in Rheinland-Pfalz +++

14:00 Uhr

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen ist in Rheinland-Pfalz um 26 auf 6.351 gestiegen. Das ist ein Anstieg um 0,4 Prozent. Wie das Gesundheitsministerium weiter mitteilte, sind zudem 207 Menschen an Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus verstorben. Das sind im Vergleich zum Montag neun Fälle mehr (+4.5 Prozent). Die Zahl der als genesen geltenden Patienten stieg auf 5.627 Fälle.

+++ Kultursommer findet trotz Corona statt +++

14:00 Uhr

Rheinland-Pfalz hält auch unter erschwerten Bedingungen am Kultursommer fest: Die Veranstaltungsreihe beginnt in dieser Woche im PuppentheaterKultur (PuK) Bad Kreuznach. Dort gibt es wie geplant eine Sonderausstellung zur Veröffentlichung von Astrid Lindgrens Kinderbuch "Pippi Langstrumpf" vor 75 Jahren.

+++ Entscheidung über Öffnung von Fitnessstudios könnte fallen +++

13:45 Uhr

Für Millionen Deutsche gehört Bewegung im Fitnessstudio zum Alltag. In Rheinland-Pfalz ist das seit knapp zwei Monaten nicht mehr möglich, die Türen müssen geschlossen bleiben. Wie lange das noch so ist, könnte sich am 12. Mai entscheiden.

+++ Hebammen warten auf Schutzkleidung vom Land +++

11.30 Uhr

Der Hebammen-Landesverband Rheinland-Pfalz hat letzte Woche im SWR-Interview Schutzkleidung für Hebammen gefordert. Das Gesundheitsministerium reagierte und versicherte über 800 Schutzausrüstungpakete. Bis diese bereitgestellt werden, arbeiten Hebammen immer noch ohne ausreichende Schutzkleidung.

+++ Sozialpsychologin Pia Lamberty zu Verschwörungstheorien +++

11:00 Uhr

In den vergangenen Tagen sind in mehreren rheinland-pfälzischen Städten Menschen auf die Straßen gegangen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Schon im März hat Pia Lamberty im SWR-Interview vor den Verschwörungstheorien gewarnt. Sie forscht seit Jahren zu dem Thema.

+++ Rheinland-Pfälzer sollen fehlerhafte Masken verkauft haben +++

10:45 Uhr

Zwei Männer aus Rheinland-Pfalz stehen im Verdacht, Atemschutzmasken mit gefälschten Zertifikaten verkauft zu haben. Die Masken wurden demnach als sogenannte FFP2-Masken angeboten, entsprachen aber laut Staatsanwaltschaft Koblenz nicht dem versprochenen Schutzstandard.

+++ Hoffnung für Pendler - Grenze bald wieder offen? +++

10:30 Uhr

Die Grenze nach Luxemburg könnte in wenigen Tagen wieder geöffnet werden. Der Landrat des Kreises Trier Saarburg, Günther Schartz, hat nach eigener Aussage entsprechende Signale aus dem Bundesinnenministerium bekommen.

+++ Homeschooling auch nach den Sommerferien? +++

6.00 Uhr

Die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz und rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) hält es für sinnvoll, dass sich die Lehrer auf Fernunterricht nach den Sommerferien vorbereiten. "Es wäre klug, wenn sich Lehrerinnen und Lehrer während der Ferien auch darüber Gedanken machen", sagte Hubig am Morgen in der Sendung "Frühstart" von RTL/n-tv. Inwiefern ein regulärer Schulbetrieb möglich sein werde, wollte sie nicht einschätzen. "Wir können im Moment nicht seriös sagen, wie der Unterricht nach den Ferien aussieht, weil das ganz maßgeblich davon abhängt, ob die Infektionszahlen weiterhin so stabil bleiben und ob die Abstandsregeln mit 1,50 Meter weiter gelten."

Montag (11.Mai)

+++ Betrug mit Atemschutz-Masken aufgeflogen +++

21:00 Uhr

Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt offenbar wegen des Vedachts auf Betrug mit Atemschutzmasken in großem Umfang. Das berichten WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung. Zwei Männer aus Rheinland-Pfalz sollen Atemschutzmasken mit gefälschten Zertifikaten verkauft haben. Sie haben demnach sogenannte FFP2-Masken angeboten, obwohl ihre Ware nicht diesem Schutzstandard entsprochen habe. Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs sitzen die Männer dem Bericht zufolge bereits seit Anfang Mai in Untersuchungshaft. Insgesamt 11.000 Atemschutzmasken seien sichergestellt worden.

+++ Sorgen der Einzelhändler halten an +++

18:45 Uhr

Seit einer Woche können in Rheinland Pfalz alle Geschäfte wieder öffnen. Aber das bedeutet nicht, dass für die Einzelhändler alle Sorgen vorbei sind.

Dauer 1:28 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Sorgen der Einzelhändler nicht verschwunden Seit einer Woche können in Rheinland Pfalz alle Geschäfte wieder öffnen. Aber das bedeutet nicht, dass für die Einzelhändler alle Sorgen vorbei sind. Im Gegenteil: der Andrang in den Geschäften ist ziemlich gering, zum Beispiel in Trier. Das hat dort mehrere Gründe. Video herunterladen (3,6 MB | MP4)

+++ 384 Millionen Euro Verluste im Eifel-Tourismus +++

16:30 Uhr

Der coronabedingte Tourismus-Stopp hat der Eifel nach Schätzungen bislang Bruttoumsatzverluste von 384 Millionen Euro beschert. Von den Einbußen von März bis Mai seien neben Hotellerie und Gastronomie auch Einzelhandel, Handwerk, Freizeitanbieter und Verkehrsbetriebe betroffen, sagte der Landrat des Kreises Vulkaneifel, Heinz-Peter Thiel, in Daun. Täglich fehlten der Branche 4,3 Millionen Euro Bruttoumsatz: Die Corona-Pandemie habe zu "einer Vollbremsung" geführt. In der Eifel gibt es rund 2.400 touristische Betriebe. Die Region liegt teils in Rheinland-Pfalz, teils in Nordrhein-Westfalen.

+++ 16 neue nachgewiesene Infektionen im Land +++

15:20 Uhr

Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden in Rheinland-Pfalz insgesamt 6.325 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Im Vergleich zum Sonntag waren das 16 Fälle mehr und damit ein Plus von 0,3 Prozent. 198 Menschen sind an den Folgen der Infektion gestorben und damit drei mehr als am Sonntag gemeldet wurden. 5.571 nachweislich Infizierte gelten als genesen. Die meisten Toten gibt es in Mainz (23) und im Westerwaldkreis (20).

+++ Weiterhin wenig Verstöße gegen die Corona-Verordnung +++

15:00 Uhr

Die Anzahl der Verstöße gegen die Corona-Verordnung in Rheinland-Pfalz bewegt sich nach Einschätzung des Innenministeriums weiter auf einem niedrigen Niveau. Am vergangenen Wochenende gab es nach Polizeiangaben im Land rund 300 Verstöße - das waren etwa 80 mehr als am Wochenende davor. Beispielsweise gab es verbotene Ansammlungen im öffentlichen Raum oder es wurde der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten. Die meisten Verstöße gegen die Pflicht einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, registrierte die Polizei auf dem Mainzer Wochenmarkt. Dort war einigen Kunden offenbar nicht bewusst, dass sie Masken tragen müssen. Landesweit gab es allerdings eher wenige Verstöße gegen die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

+++ Baldauf telefonierte mit Seehofer zum Thema Grenzöffnung +++

14:30 Uhr

Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Christian Baldauf, rechnet mit der Öffnung der Grenze nach Luxemburg und Frankreich noch in dieser Woche. Zwar sei noch nichts entschieden, sagte Baldauf in Anschluss an ein Telefonat mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). "Ich habe aber den Eindruck gewinnen können, dass die Kontrollen und die Grenzschließungen nicht verlängert werden." Bisher ist die Grenzschließung bis 15. Mai vorgesehen. Die anhaltenden Schließungen belasteten Familien und Berufstätige in den Grenzregionen wie auch den Warenfluss, sagte Baldauf. Auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) drängte in den vergangenen Tagen auf eine schnelle Öffnung.

Dauer 0:50 min "Es muss sich etwas verändern" "Wir sind alle gerade irgendwie an einer Grenze. Es muss sich etwas verändern", sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in der ARD-Sendung "Hart aber fair".

+++ Nicht für alle Gastronomiebetriebe lohnt Wiedereröffnung +++

14:15 Uhr

Die ab Mittwoch mögliche Wiedereröffnung unter Auflagen wird sich nach Einschätzung des Branchenverbandes Dehoga in Rheinland-Pfalz nicht für alle Gastronomiebetriebe lohnen. "Wir werden ein sehr differenziertes Bild haben", sagte Gereon Haumann, Präsident des Dehoga Rheinland-Pfalz. Jeder Gastronom müsse für sich schauen, ob die Öffnung betriebswirtschaftlich machbar sei. Es komme auf räumliche Gegebenheiten und die Art des Betriebs an. Für Restaurants mit sehr gutem Tisch-Service sei es einfacher als für Kneipen mit starkem Theken-Geschäft.

+++ Widersprüchliche Aussagen zu Testkapazitäten +++

13:15 Uhr

Auch zwei Monate nach Beginn der Coronavirus-Pandemie gibt es weiterhin Engpässe bei der Beschaffung einfacher Verbrauchsmaterialien für Testlabore. "Selbst wir haben Probleme, an diese Abstrichtupfer heranzukommen", sagte Bodo Plachter, Virologe an der Mainzer Universitätsmedizin, am Montag im Gesundheitsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags. Zudem könne in Einrichtungen mit genügend Materialien und Technik Personalmangel auftreten. Gesundheitsstaatssekretär Alexander Wilhelm (SPD) erklärte in derselben Sitzung, Rheinland-Pfalz sei bei den Testkapazitäten "gut aufgestellt".

+++ Mainz 05 Profis in einwöchiger Quarantäne +++

12:45 Uhr

Die Profis von Fußball-Bundesligist Mainz 05 begeben sich heute in eine einwöchige Quarantäne. Diese ist von der Deutschen Fußball Liga vor der Saison-Fortsetzung vorgeschrieben. Untergebracht sind die Spieler in einem Hotel am Mainzer Volkspark. Dort sind die 05er abgeschottet: ein eigener Eingang, ein eigener Essensraum, kein direkter Kontakt mit dem Personal. Genauso wenig wie mit den Familien. Nur Spaziergänge im Volkspark seien erlaubt, so eine Sprecherin. Auch diese Woche würden weitere Corona-Tests durchgeführt. Bislang seien alle negativ gewesen. Das erste Spiel nach der Corona-Pause bestreitet Mainz 05 am Sonntag beim 1. FC Köln.

+++ Schüler freuen sich über Rückkehr zum Unterricht +++

12:00 Uhr

Nach der Corona-Zwangspause haben seit diesem Montag 168.000 weitere Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz einen Klassenraum von innen gesehen. Das Bildungsministerium teilte mit, viele Schüler seien froh über das Wiedersehen nach der langen Schließung. Unterm Strich sei die erste Woche gut gelaufen. Das bestätigten auch Lehrerverbände. Hygienepläne seien umgesetzt worden, Schüler hielten überwiegend Abstände ein.

+++ Vergleichsweise wenig Stellenabbau in Rheinland-Pfalz +++

11:45 Uhr

Elf Prozent aller Betriebe in Rheinland-Pfalz wollen aufgrund der Corona-Pandemie Stellen abbauen. Vor allem im Hotel- und Gastronomiegewerbe. Dennoch sieht es in Rheinland-Pfalz nicht so schlimm aus, wie beispielsweise in Baden-Württemberg.

+++ Dreyer: Lieber gezielt testen, statt flächendeckend +++

08:15 Uhr

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat sich zurückhaltend zu flächendeckenden Corona-Tests geäußert. In der ARD sagte sie, die Aussagekraft solcher Untersuchungen sei begrenzt. Für Rheinland-Pfalz habe sich gezeigt, dass sich dadurch kaum verwertbare Ergebnisse erzielen lassen. In Rheinland-Pfalz werde gezielt getestet. Wenn ein Corona-Fall auftrete, werde das gesamte Umfeld überprüft. Das sei zielführender.

+++ Experten warnen vor Hackerangriffen +++

07:45 Uhr

Die Gefahr von Hackerangriffen auf Computer ist nach Einschätzung von Experten in der Corona-Krise gestiegen. Gründe dafür seien das vielfach geänderte Arbeitsverhalten im Homeoffice und das gesteigerte Informationsbedürfnis der Bevölkerung, teilte das Landeskriminalamt (LKA) Rheinland-Pfalz mit. Mehrere Sicherheitsbehörden, darunter das LKA, hätten vor diesem Hintergrund Präventionsangebote im Internet veröffentlicht.

+++ Weitere Lockerungen treten in Kraft +++

06:00 Uhr

In Rheinland-Pfalz dürfen ab heute wieder Museen und Ausstellungen öffnen. Auch Galerien, Gedenkstätten sowie Bau- und Kulturdenkmäler können wieder besucht werden. Allerdings werden nicht sofort alle Einrichtungen wieder zugänglich sein. So öffnen beispielsweise die Landesmuseen in Mainz, Trier und Koblenz erst am Freitag, das Gutenberg Museum in Mainz hat noch gar keinen Termin genannt. Ab Mittwoch können Fahrschüler wieder Unterricht nehmen, Nagel-, Kosmetik- und Tattoostudios dürfen ebenso wieder aufmachen wie Gaststätten.