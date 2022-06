Entwicklungen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz bis 15. August

Die Entwicklungen zur Corona-Lage in Rheinland-Pfalz bis 15. August hier im Blog.

Sonntag (15. August)

+++ Baden-Württemberg: 3G-Regel im Alltag statt Inzidenz +++

13:15 Uhr

Die baden-württembergische Landesregierung hat eine neue Corona-Verordnung veröffentlicht, die morgen in Kraft tritt. Sie orientiert sich nicht mehr an den 7-Tages-Inzidenzen. Für Geimpfte, Genesene und Getestete werden Beschränkungen zum großen Teil aufgehoben. Wer vollständig geimpft oder genesen ist, genießt weitgehende Freiheiten; alle anderen müssen für den Zutritt in bestimmte Einrichtungen oder die Teilnahme an Veranstaltungen einen negativen Antigen-Schnelltest vorweisen, etwa für Besuche in Krankenhäusern oder Pflegeheimen, beim Friseur, in der Innengastronomie, im Theater, Kino oder Museum. Auch Clubs und Diskotheken dürfen wieder öffnen, hier ist allerdings ein PCR-Test erforderlich, der schon jetzt selbst bezahlt werden muss. Die Antigen-Schnelltests sind bis 11. Oktober kostenfrei. Kontaktbeschränkungen und Personenobergrenzen für private Feiern gibt es ab morgen nicht mehr. Maskenpflicht und Abstandsregeln gelten allerdings weiter. Die Regierung von Rheinland-Pfalz strebt derzeit "ein gemeinsames System aus verschiedenen Indikatoren" an. Details gibt es noch nicht.

+++ Inzidenz in Rheinland-Pfalz jetzt über 30 +++

12:00 Uhr

Das Landesuntersuchungsamt meldet heute 127 bestätigte Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden (Samstag: 93). Damit sind aktuell im Land 2.690 Menschen infiziert. Seit Beginn der Pandemie gab es 159.755 laborbestätigte Infektionen in Rheinland-Pfalz. Die Zahl der im Zusammenhang mit Covid-19 gestorbenen Menschen liegt seit zwei Tagen bei 3.916. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 30,2 (Vortag: 28,1). Vor einer Woche lag die Inzidenz bei 19,7 und es gab 55 Neuinfektionen. Den höchsten Wert meldet weiterhin die Stadt Frankenthal mit 73,8 (Samstag: 63,6) - den niedrigsten Pirmasens mit weiterhin 5,0.

+++ Flughafen Hahn: Weiter Zuwachs bei Fracht +++

07:15 Uhr

Der Flughafen Frankfurt-Hahn im Hunsrück sucht mehr Personal. "Wir werden zusätzliche zukunftsfähige Arbeitsplätze in allen Bereichen schaffen", sagte Betriebsleiter Christoph Goetzmann der Deutschen Presse-Agentur. Hahn sei in der Pandemie der Flughafen in Deutschland mit den höchsten Zuwachsraten in der Fracht. Dagegen liegt die Zahl der Passagiere immer noch deutlich unter dem Niveau vor der Pandemie.

+++ Kinderärzte: Stiko soll psychosoziale Probleme einbeziehen +++

2:30 Uhr

Die deutschen Kinderärzte appellieren an die Ständige Impfkommission, in der Debatte über eine Impfempfehlung für 12- bis 17-Jährige auch psychosoziale Auswirkungen zu berücksichtigen. "Die Stiko orientiert sich allein am individuellen Nutzen einer Impfung im Verhältnis zur Gefährlichkeit einer Erkrankung", sagte der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Thomas Fischbach, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Da sind Kollateralschäden bei der psychosozialen Entwicklung der Kinder und Jugendlichen nicht berücksichtigt." Bisher hat die Stiko Corona-Impfungen für 12- bis 17-Jährige nicht generell empfohlen.

Samstag (14. August)

+++ Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 28,1 +++

12:00 Uhr

Das Landesuntersuchungsamt meldet am Samstag 93 bestätigte Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz innerhalb von 24 Stunden. Damit sind aktuell im Land 2.672 Menschen infiziert. Seit Beginn der Pandemie gab es 159.628 laborbestätigte Infektionen in Rheinland-Pfalz. Die Zahl der im Zusammenhang mit Covid-19 gestorbenen Menschen blieb bei 3.916. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 28,1 (Vortag: 27,7). Den höchsten Wert meldet weiterhin die Stadt Frankenthal mit 63,6 - den niedrigsten Pirmasens mit 5,0.

+++ Ludwigshafen verschärft Corona-Regeln ab Sonntag +++

11:00 Uhr

Wegen der gestiegen Corona-Fallzahlen gelten in Ludwigshafen ab Sonntag weitere Einschränkungen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, hat der Inzidenzwert an drei aufeinander folgenden Tagen den Grenzwert von 35 überschritten. Daher seien Veranstaltungen in geschlossenen Räumen ab sofort auf 350 Teilnehmer begrenzt. An Veranstaltungen im Freien dürften maximal 500 Menschen teilnehmen. Für den Schulunterricht gelte außerdem eine Maskenpflicht.

+++ Mehr schwere Fälle von Lungenkrebs während der Pandemie +++

9:15 Uhr

Experten des Lungenkrebszentrums in Mainz haben eine starke Zunahme schwerer Lungenkrebserkrankungen registriert. Hintergrund ist demnach die Corona-Pandemie. Viele Patienten seien aus Angst vor einer Ansteckung zu spät zum Arzt gegangen, so die Experten am Marien-Krankenhaus. Mittlerweile sei jeder fünfte Fall im Zentrum ein schwerer. Vor der Pandemie sei es nur jeder zwölfte gewesen.

+++ Lehrerverband für längerfristige Maskenpflicht an Schulen +++

7:00 Uhr

Der Deutsche Lehrerverband fordert, dass in Schulen noch für längere Zeit Masken zum Schutz vor Corona getragen werden sollen. In den ersten Monaten des neuen Schuljahres müsse es eine umfassende Maskenpflicht und weiterhin regelmäßige Tests von Schülerinnen und Schülern geben, sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger. Er begründete das damit, dass jüngere Kinder bisher nicht geimpft sind und von den größeren nur ein Teil. "Eine Begrenzung von Maskenpflicht und Testungen auf die ersten beiden Schulwochen, wie in einigen Bundesländern vorgesehen, greift unserer Ansicht nach zu kurz", kritisierte Meidinger. Es gehe nicht nur um die Kontrolle der Infektionseinschleppung durch Reiserückkehrer, sondern auch generell um die Eindämmung der vierten Welle, die erst im Herbst ihren Höhepunkt erreichen dürfte.

+++ IHK: Digitalisierungsschub für Wirtschaft durch Corona +++

6:30 Uhr

Die Digitalisierung der rheinland-pfälzischen Wirtschaft hat durch die Corona-Pandemie nach Einschätzung der Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern (IHK) einen erheblichen Schub bekommen. Umgekehrt habe die Pandemie aber auch die Schwächen bei digitalen Verwaltungsanwendungen der öffentlichen Hand offengelegt, sagte der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft, Arne Rössel. "Das ist für die nächsten Wochen und Monate eine der Hauptaufgaben für das Land und auch für die Kommunen." Die Digitalisierung treibe immer mehr Betriebe im Land um, berichtete der IHK-Hauptgeschäftsführer Rheinhessen, Günter Jertz. Die Unternehmen schätzten laut Mitgliederbefragungen inzwischen die Chancen aus der Digitalisierung höher ein als die Risiken. 2018 sei dies noch umgekehrt gewesen.

Freitag (13. August)

+++ Unions-Kanzlerkandidat Laschet für Impfungen an Hochschulen +++

22:45 Uhr

Der CDU-Bundesvorsitzende und Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat sich für Corona-Impfungen in den Hochschulen ausgesprochen. "Studenten impfen ist wichtig", sagte er bei einer Diskussionsveranstaltung mit Bürgern und der rheinland-pfälzischen CDU-Vorsitzenden Julia Klöckner in Bad Kreuznach. Außerdem sprach er sich dafür aus, das Wintersemester an den Hochschulen wieder in Präsenz abzuhalten. Auf die Frage nach einer dritten Impfung in Altenheimen sagte er: "Die Auffrischimpfung wird kommen." Dafür würden sich wieder mobile Teams auf den Weg machen.

+++ Wissing (FDP): Corona-Schnelltests werden zu früh kostenpflichtig +++

16:15 Uhr

Der FDP Generalsekretär und Landeschef der FDP in Rheinland-Pfalz, Volker Wissing, fordert im SWR Sommerinterview die Bundesregierung dazu auf, das Ende der Kostenübernahme für Corona-Schnelltests im Herbst zu überdenken. Die Tests sollten nicht dauerhaft kostenlos bleiben, so Wissing. Aber mit Blick auf den zu erwartenden Anstieg der Infektionszahlen im Herbst, sei es zu früh, die Kosten für Tests auf die Bürger zu übertragen. Bund und Länder hatten am Dienstag beschlossen, dass Corona-Schnelltests ab dem 11. Oktober für alle kostenpflichtig werden. Kostenlose Tests erhalten dann nur noch Menschen, für die keine Impfempfehlung vorliegt.

+++ Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter +++

14:30 Uhr

Das Landesuntersuchungsamt meldet am Freitag 255 bestätigte Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Damit sind aktuell im Land 2.688 Menschen infiziert. Seit Beginn der Pandemie gab es 159.535 laborbestätigte Infektionen in Rheinland-Pfalz. Die Zahl der im Zusammenhang mit Covid-19 gestorbenen Menschen erhöhte sich zuletzt um Zwei auf jetzt 3.916. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 27,7 (Vortag: 25,7). Den höchsten Wert meldet aktuell die Stadt Frankenthal mit 57,4 - den niedrigsten Pirmasens mit 5,0.

+++ Club in Trier öffnet - Einlass nur mit Clubausweis oder PCR-Test +++

11.30 Uhr

Der Trierer Club Luckys Luke war fast ein Jahr wegen Corona geschlossen. Jetzt macht er wieder auf - hinein dürfen aber nur Leute mit Clubausweis, den man nur als Geimpfter oder Genesener erhält - oder mit einem negativen PCR-Test. Der Clubbetreiber wehrt sich gegen Kritik an dieser Maßnahme.

+++ CO2-Ampeln für Schulen im Donnersbergkreis +++

9:30 Uhr

Noch sind Sommerferien, aber die Vorbereitungen für Schule unter Corona-Bedingungen laufen. Der Donnersbergkreis hat jetzt für rund 83.000 Euro 500 CO2-Ampeln für Schulen angeschafft.

+++ Prozess um unrechtmäßig beantragte Hilfsgelder +++

9:00 Uhr

Ein Ehepaar aus Nieder-Olm steht wegen Betrugs vor dem Koblenzer Landgericht. Der 58-jährige Mann und seine 60 Jahre alte Frau sollen über einen längeren Zeitraum die Sozialversicherung betrogen und unrechtmäßig Corona-Soforthilfen beantragt haben. Das Ehepaar betreibt nach Angaben der Staatsanwaltschaft ein Raumausstattungs- und Bauunternehmen. Die beiden werden nun beschuldigt, einige scheinselbstständige Mitarbeiter angestiftet zu haben, unrechtmäßig Corona-Hilfen in Höhe von insgesamt etwa 60.000 Euro zu beantragen. Außerdem sollen sie Beiträge zur Sozialversicherung hinterzogen haben. Laut Anklageschrift ist dadurch ein Schaden in Höhe von knapp 400.000 Euro entstanden.

Donnerstag (12. August)

+++ Keine neuen Corona-Fälle bei Mainz 05 +++

20:45

Nachdem am Donnerstag bei Tests keine neuen Corona-Fälle aufgetreten sind, richtet Mainz 05 seinen "vollen Fokus" auf das Spiel am Sonntag gegen RB Leipzig.

+++ Fraunhofer Institut in Mainz entwickelt PCR Schnelltests für die breite Masse +++

17:30 Uhr

PCR-Schnelltests für die Massenanwendung in der Bevölkerung – das ist das Ziel des Fraunhofer Instituts in Mainz. Die EU fördert das Projekt jetzt mit 1,8 Millionen Euro. Einen Prototyp eines Corona-PCR-Schnelltests haben die Forschenden am Fraunhofer Institut in Mainz schon entwickelt. Dieser liefere nach 15 Minuten genauere Ergebnisse, als ein Antigen-Schnelltest.

+++ Erst-Impfquote bei unter-60-Jährigen höher als bekannt? Land verweist an RKI +++

16:15 Uhr

In der Debatte über eine möglicherweise höhere, tatsächliche Impfquote bei den unter-60-Jährigen in Deutschland verweist das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium an das Robert Koch-Institut (RKI). Ministeriums-Sprecher Markus Nöhl begründete das auf SWR-Anfrage damit, dass die Daten der niedergelassenen Ärzte direkt beim RKI einliefen. Durch den Aufbau der Impf-Dokumentation des Landes, so Nöhl, sei die Datengrundlage für die Impfungen durch Impfzentren, mobile Teams und die Impfbusse gesichert. Die Daten zum Impfen der niedergelassenen Ärzteschaft gingen an das RKI direkt. Laut Nöhl liegen dem Ministerium diese Daten in Auszügen vor. Aktuell prüfe man intern die Studien-ergebnisse. Abschließende Antworten für das Abweichen von den aggregierten Zahlen des Bundes könnten nur durch das RKI gegeben werden, so Nöhl weiter. Eine aktuelle Befragung des Robert Koch-Instituts hatte ergeben, dass womöglich mehr Erwachsene in Deutschland mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft sind als bislang offiziell erfasst.

+++ Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter +++

14:45 Uhr

Das Landesuntersuchungsamt meldet 261 neue Corona-Fälle innerhalb von 24 Stunden. Damit sind aktuell in Rheinland-Pfalz 2.535 Menschen nachweislich infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt von 22,8 am Mittwoch auf jetzt 25,7. Vor einer Woche lag die Inzidenz bei 19,9. Den höchsten Wert meldet heute die Stadt Frankenthal mit 71,8. Den niedrigsten Stand hat Pirmasens mit 5,0. Im Zusammenhang mit Covid-19 sind im Land seit Beginn der Pandemie 3.914 Menschen gestorben (Stand wie Mittwoch).

+++ Dehoga kritisiert Festhalten an Inzidenzwert +++

13:30 Uhr

Die Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern stoßen im Gastgewerbe in Rheinland-Pfalz auf ein geteiltes Echo. Die Abkehr von Lockdown-Szenarien und die Verlängerung der Corona-Hilfen sehe man positiv, so der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) im Land. Kritik gibt es aber an der Fokussierung bei der 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet) auf den Inzidenzwert von 35. Es müsse vielmehr ein Indikatorensystem entwickelt werden, in dem die Impfquote, die Hospitalisierungsrate und die Belegung der Intensivbetten berücksichtigt würden. Ab einer Inzidenz von 35 dürfen künftig nur Personen in die Innengastronomie eingelassen werden, die geimpft, genesen oder frisch getestet sind. Diese Regelung soll spätestens ab dem 23. August gelten.

+++ Land hält auch an Tests fest +++

11:30 Uhr

Rheinland-Pfalz setzt trotz empfohlener Impfungen und bereits vieler Geimpfter weiter auch auf Tests. Das sagte Landesimpfkoordinator Daniel Stich (SPD) am Donnerstag bei einem Besuch im Fraunhofer Institut in Mainz. Das Institut entwickelt einen Corona-PCR-Test für die Massenanwendung. Der Test soll Ergebnisse in etwa 15 Minuten anzeigen. Perspektivisch sei das Ziel, einen breit einsetzbaren und kostengünstigen Test zu entwickeln. Das Mainzer Fraunhofer Institut arbeitet parallel dazu an einer Plattform, mit der positive Testergebnisse an Behörden übermittelt werden können. Das Projekt soll von der EU mit 1,8 Millionen Euro gefördert werden.

+++ Kaum Corona-Impfstoff in Rheinland-Pfalz vernichtet +++

10:00 Uhr

In Rheinland-Pfalz ist bislang kaum Corona-Impfstoff wegen abgelaufener Mindesthaltbarkeit vernichtet worden. Grund dafür sei, dass sich die Versorgung der Impfzentren an deren Bedarf orientiere, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums mit. Wegen des Ablaufs des Mindesthaltbarkeitsdatums hätten bisher nur 200 Impfdosen des Astrazeneca-Impfstoffs im August aus dem Verkehr gezogen müssen. Hinzu kommen den Angaben zufolge im August 490 Impfdosen des Impfstoffs von Johnson&Johnson, die abgelaufen und verfallen sind. Grund dafür sei eine Unterbrechung der Kühlkette bei der Anlieferung durch den Bund.

+++ Nachfrage nach Impfung für Kinder und Jugendliche in Westpfalz verhalten +++

6:30 Uhr

In der Westpfalz ist die Nachfrage nach der Corona-Impfung für Kinder und Jugendliche verhalten. Das teilten die Kommunen auf Nachfrage mit. Seit einer Woche können sich junge Menschen zwischen 12 und 17 Jahren impfen lassen. Im Impfzentrum Zweibrücken haben sich den Angaben zufolge bisher rund 200 Kinder mit dem Corona-Impfstoff von Biontech impfen lassen. Das sei noch ausbaufähig, sagte ein Sprecher.

Mittwoch (11. August)

+++ Weitere Corona-Fälle bei Mainz 05 - 14 Personen in Quarantäne +++

23:45 Uhr

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat drei neue Corona-Fälle vermeldet und muss insgesamt 14 Personen in Quarantäne schicken. Nach dem Positivfall von Stürmer Karim Onisiwo seien am Montag und Dienstag zwei weitere Mainzer Profis positiv getestet worden, hieß es. Am Mittwoch sei zudem der Test bei einem Mitglied des Trainerteams positiv ausgefallen. Das Gesundheitsamt habe für die vier Infizierten sowie für acht weitere Profis und zwei Co-Trainer eine sofortige häusliche Isolation angeordnet. Das für den Mittwochnachmittag geplante Training der Rheinhessen wurde "auf Anraten des Gesundheitsamtes" abgesagt. Mainz 05 soll am Sonntag eigentlich gegen RB Leipzig spielen. Ob die Partie stattfinden kann, ist derzeit offen.

+++ Schnelltests müssen ab Herbst nicht zwingend im Testzentrum durchgeführt werden +++

19:45 Uhr

Ab Herbst ist es in Rheinland-Pfalz nicht zwingend nötig, die Antigen-Schnelltests in Testzentren machen zu lassen. Das sagte der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) im Interview mit SWR Aktuell. Ungeimpfte könnten auch einen Selbsttest kaufen und unter Aufsicht, beispielsweise beim Frisör, selbst durchführen.

Bund und Länder hatten gestern beschlossen, dass ab dem 11. Oktober keine Kosten mehr für Antigen-Schnelltests vom Bund übernommen werden. Es gebe im Moment ein kostenfreies Impfangebot, so Hoch. Er empfehle jeder und jedem, dieses anzunehmen. Die Kosten für Schnelltests vermutet Hoch ab Herbst im "einstelligen Eurobereich". Eine politische Verabredung zur Preisgestaltung gebe es bisher nicht. Der Markt werde den Preis regeln.

+++ Deutschland verzichtet auf Moderna-Lieferungen +++

18:00 Uhr

Wegen der sinkenden Impfbereitschaft verzichtet Deutschland auf die Lieferung von rund 2,65 Millionen Impfstoff-Dosen des Herstellers Moderna. Das geht aus einer Auflistung des Bundesgesundheitsministeriums hervor, über die zuerst der "Spiegel" berichtet hatte. In der vergangenen Woche war bereits bekannt geworden, dass die Bundesrepublik im August zugunsten anderer Länder auf Dosen des Corona-Impfstoffs von Johnson & Johnson verzichtet, die Deutschland nach EU-Verträgen eigentlich zustehen würden. Zudem werden derzeit alle Lieferungen des Herstellers Astrazeneca an die internationale Hilfsinitiative Covax gespendet.

+++ Inzidenz steigt auf 22,8 +++

14:30 Uhr

In Rheinland-Pfalz meldet das Landesuntersuchungsamt am Mittwoch 249 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus. 2.375 Menschen im Land sind damit aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Es gibt einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Virus. Die landesweite Inzidenz steigt auf 22,8 (Vortag 20,9).

+++ Kirchen sollen eigene Impfaktionen starten +++

14:15 Uhr

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat die Kirchen und Religionsgemeinschaften im Land gebeten, eigene Corona-Impfaktionen zu starten. Mobile Teams des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) stünden für die konkrete Organisation bereit, heißt es in einem Schreiben von Staatssekretär Denis Alt (SPD) an die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften. Eine Zusammenarbeit von Kirchen und DRK könne unkomplizierte Impfungen vor Ort ermöglichen. Die Bistümer Trier und Speyer teilten auf Anfrage mit, die Bitte der Landesregierung an die Kirchengemeinden vor Ort weiterzuleiten.

+++ Druck auf nicht geimpfte Beschäftigte in Pfalz wird offenbar größer +++

11:00 Uhr

In Industriebetrieben der Pfalz wächst offenbar der soziale Druck auf nicht geimpfte Beschäftigte in der Belegschaft. Das hat, dem Arbeitgeberverband Pfalz-Metall zufolge, eine Umfrage unter elf Mitgliedsbetrieben ergeben. Die Stimmung in Betrieben des Verbandes sei schwieriger geworden, nachdem sich jetzt theoretisch jeder impfen lassen könne, so ein Pfalz-Metall-Sprecher. In Zeiten, da sogar spontanes Impfen in Impfbussen neben der Firma möglich sei, würden Ungeimpfte schon mal gefragt, warum sie das Angebot nicht nutzten. Jeder Einzelne habe jedoch weiterhin das Recht, diese Frage nicht zu beantworten und müsse auch keine Auskunft darüber geben, ob er geimpft ist, so der Sprecher von Pfalz-Metall.

+++ Uni Landau erhält Geld für Digital-Projekt +++

10:00 Uhr

Die Universität in Landau erhält aus dem Corona-Sondervermögen des Landes 1,3 Millionen Euro für ein Digitalisierungs-Projekt an Hochschulen. Der rheinland-pfälzische Wissenschaftsminister Clemens Hoch (SPD) übergibt am Mittag den Förderbescheid. Das Geld soll beispielweise in digitale Lernlabore und Werkstätten fließen, die den Studierenden helfen, ihr Studium per Internet effektiver zu machen.

+++ Ethikrat-Chefin: Keine versteckte Impfpflicht +++

4:15 Uhr

Die Abschaffung kostenloser Corona-Schnelltests ist nach Ansicht der Vorsitzenden des Deutschen Ethikrates, Alena Buyx, keine versteckte Impfpflicht: "Das ist keine Impfpflicht, auch nicht durch die Hintertür", sagte sie im ZDF. Sie sagte weiter: "Eine Impfpflicht beinhaltet, dass man insgesamt sanktioniert wird, wenn man nicht geimpft ist - unabhängig davon was man macht". Tatsächlich seien nach den Beschlüssen von Bund und Ländern vom Dienstag beispielsweise Restaurantbesuche auch für Ungeimpfte bei Nachweis eines negativen Testergebnisses möglich. Außerdem bestehe die Alternative, nicht ins Restaurant zu gehen. Eine echte Impfpflicht gebe es dagegen für die Masern-Impfung, so Buyx. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Länder hatten zuvor beschlossen, dass die kostenlosen Corona-Bürgertests am 11. Oktober abgeschafft werden.

Dienstag (10. August)

+++ Impfen in Speyer ohne "den Bürokratie-Scheiß" +++

21:45 Uhr

Mehrere Impfbusse ziehen in der zweiten Woche durch Rheinland-Pfalz. Einer ist am Dienstagvormittag auch in Speyer gewesen. Besucher sagen, das sei besser als das Impfzentrum. Die Frage ist: Warum?

+++ Testpflicht für Ungeimpfte noch im August +++

19:00 Uhr

Ab dem 23. August soll es für Menschen, die weder geimpft noch genesen sind, wieder eine strengere Testpflicht geben, vor allem in Innenbereichen. Das kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nach einer Konferenz von Bund und Ländern an. Sie dürfen dann nur mit negativem Coronatest Restaurants, Friseure oder Sportstudios und Schwimmbäder besuchen. Auch für Veranstaltungen, Feiern und den Zugang zu Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen müssen Ungeimpfte ein negatives Testergebnis vorweisen. Der Antigen-Schnelltest darf dabei nicht älter als 24 Stunden, der PCR-Test maximal 48 Stunden alt sein. Ob Rheinland-Pfalz die Möglichkeit nutzt, die 3G-Regel "Geimpft, Genesen oder Getestet" bei einer Inzidenz unter 35 auszusetzen, wird noch entschieden.

+++ Kostenlose Corona-Bürgertests enden am 11. Oktober +++

17:00

Der Bund wird ab dem 11. Oktober nicht mehr die Kosten für die Corona-Schnelltests für alle Bürger übernehmen. Wer sich nicht impfen lässt und zum Beispiel für einen Restaurantbesuch einen negativen Test braucht, muss diesen dann selbst bezahlen. Ausnahmen gelten nach einem Beschluss von Bund und Ländern vom Dienstag für Personen, die nicht geimpft werden können oder für die es keine allgemeine Impfempfehlung gibt, wie zum Beispiel Kinder.

+++ Inzidenz steigt erneut leicht +++

15:30 Uhr

Das rheinland-pfälzische Landesuntersuchungsamt hat am Dienstag 188 Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Land gemeldet. Die Inzidenz in Rheinland-Pfalz stieg damit von 20,6 leicht an auf 20,9. Vor genau einer Woche hatte die Inzidenz bei 18,1 gelegen. 2.193 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert, 3.913 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben - das ist eine Person mehr als am Vortag. Die höchste Inzidenz hat aktuell die Stadt Frankenthal mit 65,6. Mit einem Wert von 5,0 haben die Stadt Pirmasens und der Kreis Bitburg-Prüm die niedrigste Inzidenz.

+++ Dreyer für kostenpflichtige Schnelltests ab Oktober +++

14:15 Uhr

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat sich dafür ausgesprochen, dass Corona-Schnelltests ab Oktober nur noch für Kinder und Menschen, die nicht geimpft werden können, kostenlos sind. Kurz vor Beginn der Bund-Länder-Konferenz sagte sie dem SWR, sie gehe davon aus, dass der Beschluss so gefasst werde. "Ich hab immer gesagt, acht Wochen, das wäre eigentlich 'ne ganz gute Zahl. Das jeder weiß, ab heute zählt es nochmal. Ich überlege meine eigene Impf-Entscheidung. Ich hab ja die Freiheit, mich impfen zu lassen. Und in dem Fall, wenn ich mich dagegen entscheide, ist aber auch klar, dass dann nach acht Wochen, die Tests öffentlich nicht mehr finanziert werden."

+++ Biontech kurbelt deutsche Wirtschaft an +++

14:00 Uhr

Der Erfolg des Mainzer Biopharma-Unternehmens Biontech mit seinem Corona-Impfstoff schiebt Ökonomen zufolge das Wirtschaftswachstum in Deutschland an. "Biontech könnte in diesem Jahr rund 0,5 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt beitragen", sagte der Wissenschaftliche Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Sebastian Dullien. "Auch das Wirtschaftswachstum dürfte dadurch um etwa einen halben Punkt zulegen." Viele Experten trauen Europas größter Volkswirtschaft in diesem Jahr ein Wachstum von etwa vier Prozent zu, wovon etwa ein Achtel allein auf Biontech entfiel. "Ich kann mich an keinen Fall erinnern, in dem ein Unternehmen einen solchen Einfluss auf das deutsche BIP hatte", sagte Dullien. Als Makroökonom picke er sich normalerweise keine Unternehmen heraus. "Manchmal gibt es jedoch seltene Fälle, in denen einzelne Unternehmen eine gesamtwirtschaftliche Relevanz haben", sagte der Wissenschaftler.

+++ RP gibt 100.900 Dosen Impfstoff an den Bund zurück +++

10:15 Uhr

Wegen der derzeit geringeren Nachfrage nach Corona-Impfungen gibt Rheinland-Pfalz 100.900 Impfdosen an den Bund zurück. Das geht aus einer Übersicht des Bundesgesundheitsministeriums hervor. Dabei handelt es sich um Impfstoff von Astrazeneca. Geimpft wird momentan hauptsächlich mit den Impfstoffen von Biontech und Moderna. Der Bund will die zurückgegebenen Impfstoffe nun rasch an andere Staaten mit akutem Bedarf spenden.

+++ Wirtschaftsministerin Schmitt: Weiterer Lockdown nicht angemessen +++

4:15 Uhr

Vor der Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) heute hat sich die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) klar gegen einen möglichen neuerlichen Corona-Lockdown im Herbst ausgesprochen. "Wir haben nach eineinhalb Jahren Corona-Pandemie so viel Erfahrung und so viele Instrumente zum Schutz und zur Vorsorge zur Verfügung, dass ich einen weiteren Lockdown für nicht angemessen halte", sagte die Ministerin der Deutschen Presse-Agentur.

+++ Gesundheitsminister: "Epidemische Lage" soll verlängert werden +++

3:30 Uhr

Bei den Bund-Länder-Gesprächen heute wird aller Voraussicht nach eine wichtige rechtliche Grundlage etwa für Corona-Verordnungen verlängert: Die Gesundheitsminister der Länder haben sich bereits am Montag einstimmig dafür ausgesprochen, dass der Bundestag die "epidemische Lage von nationaler Tragweite" erneut verlängert. Bislang gilt sie bis zum 11. September. Das Parlament hatte sie zuletzt am 11. Juni bestätigt - ohne erneutes Votum würde die Sonderlage nach drei Monaten auslaufen. Solch eine "epidemische Lage" gibt dem Bund das Recht, direkt Verordnungen etwa zu Tests und Impfungen zu erlassen. Auch Maßnahmen wie Maskenpflicht oder Kontaktbeschränkungen, die die Länder festlegen können, beziehen sich laut Infektionsschutzgesetz auf die Feststellung dieser "epidemischen Lage".

+++ Apotheker gegen kostenpflichtige Corona-Tests +++

3:00 Uhr

Die mögliche Abschaffung der kostenlosen Corona-Schnelltests stößt bei Apothekern auf Vorbehalte. Der Präsident der Bundesapothekerkammer, Thomas Benkert, sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: Kostenlose Schnelltests müssten für jene Bevölkerungsgruppen flächendeckend zur Verfügung stehen, für die kein Impfstoff zugelassen sei oder die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen dürften. Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, spricht sich dagegen für kostenpflichtige Corona-Tests ab Oktober aus.

Montag (9. August)

+++ Kostenlose Schnelltests sollen offenbar im Oktober enden +++

21:50 Uhr

Die kostenlosen Corona-Tests für Bürger sollen offenbar im Oktober beendet werden. Das geht aus dem Beschlussentwurf für die Ministerpräsidentenkonferenz an diesem Dienstag hervor. In dem Papier, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, heißt es: "Die kostenlosen Bürgertests haben einen wichtigen Beitrag geleistet, um die dritte Welle der SARS-CoV2-Pandemie in Deutschland zu unterbrechen.(…) Da mittlerweile allen Bürgerinnen und Bürgern ein unmittelbares Impfangebot gemacht werden kann, ist allerdings eine dauerhafte Übernahme der Kosten für alle Tests durch den Bund und damit den Steuerzahler nicht angezeigt." Daher werde der Bund das Angebot kostenloser Bürgertests für alle beenden. Ein genaues Datum steht nicht in dem Beschlussvorschlag. Es wird lediglich "mit Wirkung vom X. Oktober 2021" gesprochen. Für Personen, die nicht geimpft werden können und für die keine allgemeine Impfempfehlung vorliegt (insbesondere Schwangere, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren), soll es weiterhin die Möglichkeit zum kostenlosen Antigen-Schnelltest geben.

+++ US-Militär führt Corona-Impfpflicht für Soldaten ein +++

21:00 Uhr

Für die Soldatinnen und Soldaten der US-Streitkräfte soll spätestens ab 15. September eine Impfpflicht gegen das Coronavirus gelten. Das ging am Montag aus einem Schreiben von Verteidigungsminister Lloyd Austin hervor. Präsident Joe Biden erklärte, dass er Austins Vorgehen voll unterstütze. "Diese Impfungen werden Leben retten. Punkt. Sie sind sicher. Sie sind wirksam", so Biden. In den US-Streitkräften dienen mehr als 1,3 Millionen Soldatinnen und Soldaten, von denen rund 1,05 Millionen bereits vollständig geimpft sind, wie Daten des Pentagons zeigen. In Deutschland sind rund 35.000 US-Soldaten stationiert. Etwa die Hälfte von ihnen dient in Rheinland-Pfalz - unter anderem an den Standorten Ramstein, Spangdahlem, Baumholder und Landstuhl.

+++ CDU-Politiker: Masken gehören noch in fünf Jahren zum Alltag +++

17:30 Uhr

Auch in fünf Jahren werden in Deutschland noch Masken zum Schutz vor Corona getragen. Das glaubt der CDU-Gesundheitspolitiker Erwin Rüddel. "Die Maske wird, glaube ich, auch in fünf Jahren unser Leben noch mitgestalten", sagte der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Bundestag im Deutschlandfunk. Er hoffe dabei aber mehr auf die Vernunft der Einzelnen als auf verbindliche Vorgaben. Insgesamt sprach sich der Abgeordnete aus dem Wahlkreis Neuwied dafür aus, angesichts der recht hohen Impfquote das gesellschaftliche Leben hierzulande mehr zu öffnen und den Mut zu haben, "dass wir im Herbst wieder zu deutlich mehr Normalität kommen". Rüddel sagte: "Wir sind jetzt fast zwei Jahre im Ausnahmezustand und müssen wieder lernen, normal zu werden." Zum Leben gehöre auch ein gewisses Risiko.

+++ Frankenthal: Hohe Inzidenz hat derzeit keine Folgen +++

17:00 Uhr

Die Stadt Frankenthal hat zurzeit die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Rheinland-Pfalz. Der Wert liegt bei knapp 64 (63,6). Seit mehr als drei Tagen ist die Inzidenz damit höher als 35, was eigentlich zu einer Verschärfung der Corona-Maßnahmen führen würde. Diese greifen aber in Frankenthal im Moment nicht, wie eine Sprecherin sagte. Denn es gebe keine Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 350 Teilnehmern oder im Freien mit mehr als 500 Teilnehmern, die verboten werden müssten. Auch die Maskenpflicht an Schulen greife nicht, da Sommerferien seien und die Sommerschule erst kommenden Montag starte.

+++ Biontech fährt Milliardengewinn im zweiten Quartal ein +++

16:45 Uhr

Das Mainzer Pharma-Unternehmen Biontech meldet für das zweite Quartal des laufenden Jahres einen Gewinn von rund 2,8 Milliarden Euro. Zum Wachstum habe vor allem die große Nachfrage nach dem Corona-Impfstoff Comirnaty beigetragen, hieß es. "Wir sind im Plan“, sagte Gründer Ugur Sahin bei der Präsentation der Zahlen. Im Frühjahr des vergangenen Jahres hatte Biontech noch einen Verlust von 88,3 Millionen Euro verbucht.

+++ Inzidenz in Rheinland-Pfalz steigt leicht +++

14:30 Uhr

Am Montag meldet das rheinland-pfälzische Landesuntersuchungsamt 126 Corona-Neuinfektionen und einen neuen Todesfall in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Die landesweite Inzidenz steigt auf einen Wert von 20,6. Gestern lag sie bei 19,7. Die höchste Inzidenz hat aktuell die Stadt Frankenthal mit 63,6. Mit einem Wert von 2,5 hat die Stadt Pirmasens die niedrigste Inzidenz.

+++ Sonder-Impfaktion auf dem Betzenberg +++

7:45 Uhr

Auf dem Betzenberg in Kaiserslautern findet heute vor dem DFB-Pokal-Spiel eine weitere Sonder-Impfaktion gegen Corona statt. Von 14 bis 21 Uhr kann sich am Stadion jeder impfen lassen, der möchte - unabhängig davon, ob man eine Eintrittskarte für das Spiel hat. Auch Kinder ab zwölf Jahren können sich mit Einverständnis der Eltern impfen lassen. Allerdings müssen diese dabei sein. Der 1. FC Kaiserslautern spielt am Abend im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach.

+++ Strengere Corona-Regeln in Frankreich +++

7:30 Uhr

In Frankreich gelten von heute an strengere Corona-Regeln. Unter anderem sind Restaurantbesuche und Reisen mit Fernzügen nur mit dem Nachweis über eine Impfung, Genesung oder negativen Test erlaubt. Außerdem tritt eine Corona-Impfpflicht für das Gesundheitspersonal in Kraft.

+++ Viele Wahlhelfer für Bundestagswahl gemeldet +++

7:00 Uhr

Trotz Corona-Pandemie haben sich in rheinland-pfälzischen Städten schon viele Menschen als Wahlhelfer für die Bundestagswahl gemeldet. Es wird zudem mit vielen Briefwählern gerechnet. Wo noch Wahlhelfer gesucht werden, welche Aufgaben sie haben und welche Gegenleistung sie bekommen:

+++ Positive Bilanz nach erster Woche mit Impfbussen +++

5:00 Uhr

In Rheinland-Pfalz haben sich vergangene Woche rund 4.500 Menschen in Impfbussen gegen das Coronavirus impfen lassen. Das hat das Gesundheitsministerium dem SWR mitgeteilt. In den Impfzentren werden laut Ministerium pro Tag rund 12.000 Impfungen verabreicht. Rund 52 Prozent der Menschen hätten sich in den Impfbussen für den Wirkstoff von Johnson & Johnson entschieden. Die Aktion, die vor einer Woche gestartet war, wird heute fortgesetzt. Dabei sind sechs Impfbusse in Rheinland-Pfalz unterwegs und stehen jeweils für ein paar Stunden auf Parkplätzen von Supermärkten.