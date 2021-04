Das Coronavirus ist weiter das bestimmende Thema in Rheinland-Pfalz. Die Zahl der Neuinfektionen steigt wieder deutlich, mancherorts wird die Notbremse gezogen. Die aktuelle Entwicklung hier im Blog.

Samstag (10. April)

+++ Gastronomen in Frankenthal protestieren +++

18:30 Uhr

In Frankenthal haben etliche Gastronomen gegen die corona-bedingte Schließung ihrer Lokale demonstriert. Sie forderten, spätestens zum 1. Mai wieder öffnen zu dürfen. Nach fünf Monaten Lockdown hätten viele die Hoffnung verloren.

+++ Klinikum Ludwigshafen: Corona-Patienten werden zunehmend jünger +++

16:45 Uhr

Im Klinikum Ludwigshafen sind fast alle Intensivbetten belegt. Das teilte der Ärztliche Direktor, Günter Layer, dem SWR im Interview mit. Auffallend sei, dass die Corona-Patienten derzeit jünger - im Schnitt zwischen 50 und 58 Jahre alt - seien. Außerdem erkrankten viele deutlich schwerer als die Patienten in den ersten beiden Pandemiewellen, so Günter Layer. Hier das ausführliche Interview:

+++ Bund schlägt einheitliche Corona-Regeln vor +++

16:30 Uhr

Keine Bund-Länder-Runden bis tief in die Nacht, stattdessen ein Gesetz: Die Corona-Regeln sollen überall in Deutschland einheitlich werden. Dazu soll das Infektionsschutzgesetz geändert werden. Die Bundesregierung hat jetzt ein Konzept dafür vorgelegt. Vorgesehen sind auch Ausgangsbeschränkungen und Schulschließungen bei bestimmten Inzidenzen. Der Bund will das Gesetz so schnell wie möglich durch Bundestag und Bundesrat bringen. Eine eigentlich für Montag geplante neue Bund-Länder-Runde war abgesagt worden.

+++ Mainz verlängert Ausgangssperre bis zum 25. April +++

15:15 Uhr

Die Stadt Mainz hat die seit 1. April geltenden Ausgangsbeschränkungen zwischen 21 und 5 Uhr verlängert - und zwar bis zum 25. April. Das teilte ein Sprecher der Stadt mit. Zunächst war die Sperre bis zum 12. April terminiert. Zudem wurden die Corona-Schutzmaßnahmen in wenigen Punkten ergänzt. Neu seien Regelungen, wonach Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sowie der Jugendsozialarbeit nur als Einzelangebote erlaubt seien. Zudem werde der außerschulische Musik- und Kunstunterricht in Gruppen untersagt. Die Inzidenz in Mainz liegt derzeit bei 131,8.

+++ Mainz intensiviert Aufklärung über Corona-Regeln +++

12:30 Uhr

Die Stadt Mainz verstärkt die Information der Bürger über die Corona-Regeln. Dafür wurden die Plakate ersetzt, die am Rheinufer auf die Maskenpflicht hinweisen. Nach Angaben der Stadt waren sie am Ostersonntag beschädigt oder entfernt worden. Außerdem seien wieder Corona-Scouts im Einsatz. Sie sollen die Bürger über die geltenden Regeln aufklären. Die Scouts hätten auch Info-Zettel in verschiedenen Sprachen dabei.

+++ 533 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz +++

12:15 Uhr

In Rheinland-Pfalz hat sich die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag um 533 erhöht. Das teilte das Landesuntersuchungsamt am Samstag mit. Seit Beginn der Pandemie gab es damit 123.362 laborbestätigte Infektionen im Land. Aktuell sind 12.488 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit Covid-19 starben, stieg um sieben auf 3.394. Die landesweite Inzidenz sank leicht auf 99,8. Alle Kreise und Städte liegen weiterhin über der kritischen 50er-Marke. Die höchste Inzidenz weist die Stadt Ludwigshafen mit 194,5 auf. Die Sieben-Tage-Inzidenz beschreibt die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.

+++ Impfen ab 12: Biontech/Pfizer beantragen Notfallzulassung in USA +++

9:00 Uhr

Der Mainzer Impfstoffhersteller Biontech und sein Partner Pfizer wollen ihren Corona-Impfstoff in den USA künftig auch bei Jugendlichen ab zwölf Jahren einsetzen. Eine Notfallzulassung wurde beantragt. Ähnliche Anträge sollen in den nächsten Tagen weltweit eingereicht werden, teilten die Firmen am Freitagabend mit. Bislang ist der Einsatz des Impfstoffs in den USA erst ab 16 Jahren zugelassen. Eine klinische Studie in der Altersgruppe von 12 bis 15 Jahren habe gezeigt, dass der Impfstoff 100 Prozent wirke.

+++ Pirmasens verlängert Corona-Schutzmaßnahmen +++

7:30 Uhr

Die Stadt Pirmasens verlängert nach eigenen Angaben ihre Corona-Schutzmaßnahmen. Dazu ist sie vom Land aufgefordert worden. Eigentlich wäre die derzeitige Allgemeinverfügung am Sonntag ausgelaufen. Sie muss aber verlängert werden, weil die Corona-Inzidenz in der Stadt noch keine sieben Tage in Folge unter 100 lag. Pirmasens liegt erst seit vier Tagen darunter, am Freitag meldete das Landesuntersuchungsamt einen Wert von 82. Somit bleiben in der Stadt vorerst die derzeitigen Beschränkungen, wie das sogenannte Terminshopping im Einzelhandel und eine Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr.

+++ Zweites Schnelltestzentrum in Frankenthal +++

7:15 Uhr

Im pfälzischen Frankenthal öffnet nach Angaben der Stadt am kommenden Mittwoch ein zweites Corona-Schnelltestzentrum in der Innenstadt. Im City Center können sich Bürgerinnen und Bürger dann mittwochs, freitags und samstags durch den Arbeitersamariterbund testen lassen. Zusätzlich bleibt das Schnelltestzentrum auf dem Frankenthaler Festplatz bestehen. In den Zentren kann sich jeder unabhängig vom Wohnort einmal pro Woche kostenlos auf das Coronavirus testen lassen.

Freitag (9. April)

+++ Immer mehr Corona-Intensivpatienten im Land +++

20:45 Uhr

Die Kliniken in Rheinland-Pfalz stehen bei freien Intensivbetten im Ländervergleich ganz gut da - aber auch hier steigt die Zahl an Corona-Intensivpatienten. Nicht so rasant wie in anderen Bundesländern, aber stetig.

+++ Keine Test- und Absonderungspflicht mehr für vollständig Geimpfte +++

17:45 Uhr

Für vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Menschen gelten in Rheinland-Pfalz künftig Ausnahmen von der Testpflicht und der Absonderungspflicht nach der Einreise aus einem Risikogebiet. Das hat das Kabinett am Freitag beschlossen, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte.

+++ Zweibrücken und Kaiserslautern wollen Luca-App flächendeckend einführen +++

17:30 Uhr

Die Städte Zweibrücken und Kaiserslautern haben angekündigt, unabhängig von ihrer Bewerbung als Corona-Modellkommune die Luca-App flächendeckend einführen zu wollen. Nach Angaben eines Sprechers der Stadt Zweibrücken kann die App dabei helfen, die Gastronomie in der Stadt wieder zu öffnen und die Kontaktnachverfolgung für Gastwirte einfacher zu machen.

+++ KV RLP: 30.000 Impfungen in Hausarzt-Praxen in ersten drei Tagen +++

16:00 Uhr

Die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz teilte am Freitag mit, in den ersten drei Tagen hätten sich knapp über 1.000 Hausarzt-Praxen an der Impfung gegen das Coronavirus beteiligt. Während dieser Zeit seien fast 30.000 Dosen verimpft worden. Weitere Daten bekäme man voraussichtlich am Montag.

+++ Mehr als 1.000 Neuinfektionen, Inzidenz wieder über 100 +++

15:00 Uhr

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz in Rheinland-Pfalz ist wieder über die Marke von 100 geklettert. Laut Landesuntersuchungsamt (LUA) lag sie am Freitag bei 101,4, am Vortag bei 90,9. Die Zahl der laborbestätigten Infektionen stieg binnen eines Tages um 1.018. Zehn weitere Menschen sind im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben.

+++ Kreis Alzey-Worms verlängert Ausgangssperre bis 18. April +++

12:00 Uhr

Auch der Kreis Alzey-Worms verlängert nach eigenen Angaben "aufgrund des anhaltend diffusen Infektionsgeschehens" seine nächtliche Ausgangssperre bis zum 18. April. Das bedeutet, dass die Bürgerinnen und Bürger auch weiterhin zwischen 21:30 Uhr und 5 Uhr morgens ihre Häuser und Wohnungen nicht verlassen dürfen. Zudem bleiben körpernahe Dienstleistungen verboten, heißt es in einer Mitteilung. Für den Einzelhandel bedeutet dies: auch weiterhin nur Terminshopping mit maximal einem Hausstand.

+++ KV RLP: Impfungen bei Hausärzten sind gut angelaufen +++

11:15 Uhr

Seit 6. April impfen die ersten Hausarzt-Praxen in Rheinland-Pfalz gegen das Coronavirus. Die Kassenärztliche Vereingung RLP (KV) teilte am Freitag mit, in den ersten beiden Tagen habe es etwa 14.000 Impfungen gegeben. Rund 800 Praxen seien daran beteiligt gewesen. KV-Pressesprecher Rainer Saurwein spricht von einem erfolgreichen Start - das sei knapp die Hälfte aller Hausarzt-Praxen in Rheinland-Pfalz.

+++ Für Montag geplante Bund-Länder-Gespräche abgesagt +++

11:00 Uhr

Am Montag wird es keine Konferenz zwischen den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten und der Bundeskanzlerin geben. Wegen der teils großen Uneinigkeit bei bestehenden und künftigen Corona-Einschränkungen und einem möglichen härteren Lockdown stand der Termin bereits auf der Kippe, nun steht die Absage nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios fest. Hintergrund sei demnach, dass es keine Einigung zwischen Ländern und Kanzleramt gebe, was konkret beschlossen werden soll. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters sollen die bestehenden Beschlüsse fortgelten und die Länder damit ihre Zuständigkeit behalten.

+++ Zwei Corona-Testzentren in Mainz setzen Bürgertests aus +++

10:45 Uhr

In zwei Mainzer Testzentren, am Hauptbahnhof und im Stadtteil Gonsenheim, werden derzeit keine neuen Termine mehr für kostenlose Corona-Tests vergeben. Laut Betreiber sind bislang vom Bund keine Kosten übernommen worden, daher sei dieser Schritt notwendig. Wer bereits einen Termin für die kommende Woche dort vereinbart hat, könne ihn noch wahrnehmen, sagte ein Sprecher des Unternehmens auf SWR-Anfrage. Die Testzentren seien weiterhin geöffnet. Dort können auch Antikörpertests und PCR-Tests gebucht werden, die kostenpflichtig sind.

+++ G8-Abiturienten in Rheinland-Pfalz schreiben wie geplant Prüfungen +++

09:25 Uhr

Die Abiturprüfungen in Rheinland-Pfalz sollen in diesem Jahr trotz Corona-Pandemie ablegt werden. Das wurde auf der Kultusministerkonferenz (KMK) am Donnerstag beschlossen. Bei den Abiturprüfungen müssen keine Masken getragen werden.

Abiturprüfungen in Rheinland-Pfalz finden trotz Corona statt

+++ Kreis Mayen-Koblenz verlängert nächtliche Ausgangssperre +++

8:45 Uhr

Im Kreis Mayen-Koblenz wird die nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr bis zum 25. April verlängert. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. Grund ist die anhaltend hohe 7-Tage-Inzidenz mit einem Wert über 100. Neben den allgemeinen Regeln wie den Kontaktbeschränkungen und der geschlossenen Gastronomie dürfen im Kreis nun Kinder- und Jugendarbeit sowie außerschulischer Kunst- und Musikunterricht nicht mehr in Gruppen angeboten werden.

+++ Kinder und Jugendliche zocken mehr +++

7:00 Uhr

Kinder und Jugendliche verbringen in der Corona-Krise wesentlich mehr Zeit mit Computerspielen und Social Media. Eine Umfrage der Krankenkasse DAK hat ergeben, dass sie vor Corona im Schnitt knapp zwei Stunden täglich auf Instagram, TikTok oder anderen Plattformen waren. Während der Schulschließungen im April 2020 waren es drei Stunden. Laut DAK hat sich im Laufe der Pandemie aber eine gewisse Entspannung eingestellt. Die Kinder hätten wieder Alternativen zur Online-Welt, die sie auch nutzten.

+++ Ausgangssperre im Eifelkreis Bitburg-Prüm +++

6:30 Uhr

Im Eifelkreis Bitburg-Prüm gilt seit Mitternacht eine nächtliche Ausgangsbeschränkung - bis Sonntag jeweils von 21 bis 5 Uhr. Dazu hat das Land den Kreis angewiesen. Grund ist eine Sieben-Tage-Inzidenz von Corona-Neuinfektionen über 100. Der Kreis hatte deshalb seine Corona-Regeln bereits Anfang der Woche verschärft - und dabei ausdrücklich keine Ausgangsbeschränkung verhängt.

Donnerstag (8. April)

+++ Es gibt zu wenige Pflegerinnen und Pfleger +++

22 Uhr

Die Coronakrise zeigt, welche enorme Arbeit Pflegekräfte leisten. Dass es zu wenige Pflegerinnen und Pfleger gibt, verschärft die Situation. Manche von ihnen können einfach nicht mehr, andere entscheiden sich trotzdem für den Beruf.

+++ Abiturprüfungen finden in diesem Jahr statt +++

19:45 Uhr

Die Abiturientinnen und Abiturienten in Deutschland sollen ihre Prüfungen in diesem Jahr trotz Corona-Pandemie ablegen. Die Kultusministerinnen und Kultusminister lassen die Abschlussprüfungen im Schuljahr 2020/21 durchführen, wie die Kultusministerkonferenz (KMK) nach einer Mitteilung vom Donnerstag beschlossen hat. Zudem sollen die Coronatest-Möglichkeiten ausgebaut werden. Zwei Tests pro Woche sollten so allen Lehrern, Schülern und sonstigen Schulangestellten ermöglicht werden, hieß es.

+++ Stadt Speyer verbietet mutmaßliche "Querdenker"-Demo +++

16:30 Uhr

Die Stadt Speyer hat für eine am Samstag geplante Kundgebung keine Genehmigung erteilt. Eine Privatperson hat auf dem Domplatz eine Veranstaltung mit mehr als 60 Personen angemeldet. Die Stadtverwaltung habe festgestellt, dass der Antragsteller die Corona-Auflagen für die Kundgebung kritisch sieht und möglicherweise der "Querdenker"-Bewegung nahe steht. Es bestehe deshalb die Gefahr, dass die Teilnehmer, ähnlich wie an Karsamstag in Stuttgart, das Abstandsgebot und die Maskenpflicht ignorieren würden.

+++ Nächtliche Ausgangssperre im Eifelkreis +++

16:15 Uhr

Der Eifelkreis Bitburg-Prüm hat eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Sie gelte ab Freitag, 0 Uhr, teilte der Kreis mit. Das Land habe den Kreis zu dieser Maßnahmen angewiesen. Landrat Joachim Streit (Freie Wähler) kritisierte das als ungeeignet.

+++ Dehoga fordert 48-stündige Geltungsdauer von Corona-Tests +++

16 Uhr

Die Hotels und Gaststätten in Rheinland-Pfalz fordern eine Abkehr von der bisherigen Linie zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Ein negativer Test als "personalisierte Eintrittskarte" für Gastronomie wie für andere Bereiche des öffentlichen Lebens sei der richtige Ansatz, erklärte der Dehoga-Vorstand. Ein negatives Testergebnis solle aber nicht nur 24, sondern 48 Stunden gültig bleiben und in eine digitale Kontakterfassung aufgenommen werden. Anstelle eines negativen Testergebnisses sollte auch der Nachweis einer Impfung ausreichen.

+++ Landesweite 7-Tage-Inzidenz steigt wieder leicht über 90 +++

14:45 Uhr

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen in Rheinland-Pfalz wieder leicht gestiegen - auf 90,9. Für heute meldet das Landesamt 966 neue Fälle. Damit sind seit Beginn der Pandemie 121.811 laborbestätigte Infektionen im Land verzeichnet worden. Aktuell mit dem Coronavirus infiziert sind 12.268 Menschen im Land. 7.341 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht. 15 weitere Menschen sind im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben, insgesamt sind es nun 3.377 Todesfälle.

+++ Dreyer für Umsetzung der Notbremse +++

13:45 Uhr

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat in der Debatte über einen harten Lockdown und eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes die bundesweite Umsetzung des Stufenplans mit der Notbremse gefordert. Die Beschlüsse, die da seien, müssten in jedem Bundesland umgesetzt werden, sagte Dreyer. Vor der Ministerpräsidentenkonferenz nächste Woche bräuchte man eine klare Vorlage. Den von CDU-Chef Armin Laschet vorgeschlagenen "Brücken-Lockdown" lehnte Dreyer ab.

+++ Land will weiter keinen Impfstoff selbst beschaffen +++

11:45 Uhr

In Rheinland-Pfalz gibt es weiter keine Bestrebungen, auf eigenem Weg Impfstoff zu beschaffen. Beschaffung und Logistik sieht man weiterhin beim Bund, wie das Gesundheitsministerium dem SWR bestätigte. Bayern hat nach Angaben von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) einen Vorvertrag für den russischen Corona-Impfstoff Sputnik V geschlossen - noch vor einer möglichen EU-Zulassung. Der Freistaat soll nach der Zulassung 2,5 Millionen Impfdosen erhalten. Auch Rheinland-Pfalz würde laut Gesundheitsministerium Sputnik einsetzen, jedoch erst nach einer Empfehlung des Impfstoffes durch die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) und die Ständige Impfkommission (Stiko).

+++ Ausgangssperre im Rhein-Hunsrück-Kreis +++

10:00 Uhr

Ab heute gilt im Rhein-Hunsrück-Kreis eine nächtliche Ausgangssperre. Die Menschen dort dürfen ihre Wohnungen zwischen 21 und 5 Uhr nur in Ausnahmefällen - etwa wie dem Weg zur Arbeit - verlassen. Auch Geschäfte müssen um 21 Uhr schließen. Das teilte der Landkreis mit. Die Ausgangssperre wurde angeordnet, weil die 7-Tage-Inzidenz im Kreis an fünf Tagen in Folge über 100 lag. Aktuell liegt sie bei knapp 68. Die neuen Regeln gelten vorerst bis zum 20. April.

+++ Wieder strengere Corona-Regeln in Kaiserslautern +++

7:00 Uhr

In Kaiserslautern gelten ab heute wieder strengere Corona-Regeln. Grund sind die gestiegenen Inzidenzzahlen von mehr als 50 Neuinfektionen. Einzelhändler dürfen nur noch öffnen, wenn vorher ein Termin vereinbart wurde. Proben und Auftritte im Kulturbereich sind verboten. Sport ist jetzt ausschließlich im Freien gestattet - erlaubt sind nur noch kontaktlose Sportarten.

+++ Kreis Altenkirchen und Vulkaneifelkreis lockern +++

6:30 Uhr

Der Kreis Altenkirchen im Westerwald und der Vulkaneifelkreis lockern ab heute ihre Corona-Regeln. In beiden Kreisen ist der Inzidenzwert entsprechend zurückgegangen. Im Kreis Altenkirchen liegt der Wert seit sieben Tagen unter 200. Damit entfällt zum Beispiel die Testpflicht für den Besuch von Friseuren oder Fahrschulen. Zudem können etwa Buchhandlungen oder Baumärkte wieder öffnen. Im Vulkaneifelkreis liegt der Inzidenzwert wieder stabil unter 100. Damit dürfen sich im öffentlichen Raum wieder bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Geschäfte dürfen pro 40 Quadratmeter Fläche einen Kunden eintreten lassen, nach vorheriger Terminvereinbarung.

+++ Biontech liefert ausgefallenen Impfstoff nach +++

6:15 Uhr

Die Mainzer Firma Biontech hat angekündigt, 10.000 Impfstoff-Dosen nach Rheinland-Pfalz nachzuliefern. Eine Sprecherin teilte mit, es habe einen Fehler in der Auftragsbearbeitung gegeben. Deshalb seien in dieser Woche zu wenig Dosen geliefert worden. In der kommenden Woche würden 6.000 Dosen, in der Woche danach 4.000 Dosen nachgeliefert. Zuvor hatte Landesimpfkoordinator Alexander Wilhelm (SPD) auf die fehlende Lieferung hingewiesen.

Mittwoch (7. April)

+++ Landesgartenschau 2022 wird verschoben +++

19:30 Uhr

Die für das kommende Jahr geplante Landesgartenschau in Bad Neuenahr-Ahrweiler wird auf 2023 verschoben. Das hat die Stadt gemeinsam mit der Landesgartenschau-Gesellschaft bekanntgegeben. Grund ist demnach unter anderem, dass die Bauarbeiten in den Park- und Grünanlagen wegen der Corona-Pandemie erst in den vergangenen Wochen begonnen haben. Deshalb sei eine Fertigstellung bis zum Frühjahr 2022 nicht realistisch. Bereits gekaufte Karten für die Landesgartenschau sollen auch 2023 gelten.

+++ Sechs Kreise in Rheinland-Pfalz erproben Luca-App +++

17:30 Uhr

Sechs Kreise in Rheinland-Pfalz erproben von kommendem Montag an die Luca-App für die Kontaktnachverfolgung bei Corona-Infektionen. Dies sei eine Voraussetzung, um Modellregion zur behutsamen Öffnung im Lockdown zu werden, sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD). Andere Kritierien seien eine Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 und ein regional wirksames Schnelltestkonzept. Zur Luca-Testregion werden nun zunächst die Kreise Bad Dürkheim, Westerwald, Rhein-Lahn, Mayen-Koblenz, Bad Kreuznach und Ahrweiler.

+++ Maskenpflicht für Erzieherinnen und Erzieher in Kitas +++

17:15 Uhr

In den rheinland-pfälzischen Kindertagesstätten werden die Corona-Schutzmaßnahmen ausgeweitet. Hintergrund sind laut Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) die erhöhten Corona-Infektionszahlen. So wird unter anderem eine Maskenpflicht für Erzieherinnen und Erzieher eingeführt. Diese gelte - mit Ausnahmen - auch für die direkte Arbeit mit den Kindern.

+++ Land stellt Lockerungen in Altenheimen in Aussicht +++

16:45 Uhr

Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) hat angekündigt, dass es bis Ende April Lockerungen in den rheinland-pfälzischen Altenheimen geben könnte. Dazu müssten die Impfungen abgeschlossen sein. Die Erst- und Zweitimpfungen in den Heimen sollen nach Angaben der Ministerin bis Ende dieses Monats beendet sein.

+++ EMA empfiehlt Astrazeneca-Impfstoff trotz seltener Hirnthrombosen +++

16:00 Uhr

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) sieht einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Corona-Impfstoff des Herstellers Astrazeneca und selten auftretenden Hirnthrombosen bei Geimpften. Das teilte die EMA mit. Trotz dieser Fälle empfehle sie den Impfstoff aber uneingeschränkt. Der Nutzen des Mittels sei höher zu bewerten als die Risiken.

+++ Biontech-Lieferung mit 10.000 Dosen fällt aus +++

15:45 Uhr

Eine ausgefallene Impfstoff-Lieferung von Biontech/Pfizer bremst in Rheinland-Pfalz das Impftempo. Am Dienstag seien rund 10.000 fest zugesagte Dosen nicht geliefert worden, sagte Landesimpfkoordinator und Gesundheitsstaatssekretär Alexander Wilhelm (SPD). Die Gründe seien unklar. Zudem gebe es Hinweise, dass Ende April eine Lieferung von Moderna ausfallen könne. Der Bund habe zugesagt, dass künftig jede Woche mit 110.000 Impfstoff-Dosen zu rechnen sei, sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD).

+++ Kreis Bad Dürkheim wird Modellregion für Luca-App +++

15:00 Uhr

Der Landkreis Bad Dürkheim wird als vorerst einzige Region in Rheinland-Pfalz die Luca-App zur Kontaktnachverfolgung ausprobieren.

+++ Landesweite 7-Tage-Inzidenz sinkt auf 89,8 +++

14:45 Uhr

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen in Rheinland-Pfalz ist auf 89,8 gesunken. Für heute meldet das Landesuntersuchungsamt 735 neue Fälle, damit sind seit Beginn der Pandemie 120.845 laborbestätigte Infektionen im Land verzeichnet worden. Aktuell mit dem Coronavirus infiziert sind 11.730 Menschen im Land. 7.316 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht. Neun weitere Menschen sind im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben, insgesamt sind es nun 3.362 Todesfälle.

+++ Viele Erstkommunionfeiern im Bistum Mainz fallen aus +++

14:00 Uhr

Wegen der Corona-Pandemie fällt in zahlreichen katholischen Gemeinden im Bistum Mainz die Feier der Erstkommunion aus. Bereits im vergangenen Jahr hatten viele Familien im Sommer nachgefeiert. Am kommenden Sonntag ist weißer Sonntag - an diesem ersten Sonntag nach Ostern feiern in der Regel viele katholische Mädchen und Jungen, dass sie erstmals in der Messe an der Abendmahl- beziehungsweise Eucharistiefeier teilnehmen.

+++ Für die Über-60-Jährigen beginnt der Impfprozess +++

13:00 Uhr

Jeder Rheinland-Pfälzer über 60 kann sich seit heute für die Corona-Impfung registrieren. Das betrifft nach Angaben des Gesundheitsministeriums rund 550.000 Menschen im Land.

+++ Fachkräfteverband will Stopp des Regelbetriebs in Kitas +++

12:45 Uhr

Der Verband Kita-Fachkräfte Rheinland-Pfalz kann nicht nachvollziehen, dass Kitakinder nicht regelmäßig auf das Coronavirus getestet werden. Die Vorsitzende Claudia Theobald sagte dem SWR: "In vielen Kitas sind über 100 Kontakte jeden Tag, die fröhlich ohne Abstand, ohne Maske zusammen sind." Abstandsregeln einzuhalten, sei nicht möglich. Sie warte jeden Tag auf die Quarantäne. Die Sorge, dass ein Infektionsfall auftrete, sei umso größer, da die britische Mutante des Coronavirus gerade von Kindern weiterverbreitet wird. Die Kita werde damit zum "Drehkreuz für das Virus", sagte Theobald. Unter diesen Umständen sei es falsch, den Regelbetrieb in den Kitas aufrechtzuerhalten. Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) informiert am Nachmittag über die Situation an den Kindertagesstätten angesichts erhöhter Corona-Infektionen.

+++ Wird in Pirmasens das Prostitutionsverbot umgangen? +++

12:30 Uhr

Das Ordnungsamt Pirmasens ermittelt nach Angaben der Stadt wegen des Verdachts der illegalen Prostitution. Es gebe Hinweise, dass Prostituierte trotz Corona-Pandemie arbeiten.

+++ Mainzer "Open Ohr" soll stattfinden - ohne Publikum +++

10:45 Uhr

Die Veranstalter des "Open Ohr"-Festivals in Mainz wollen in diesem Jahr das Kulturfestival wegen der Corona-Krise nicht ausfallen lassen. Diesmal sollen auf der Bühne an der Mainzer Zitadelle Podiumsdiskussionen, Workshops und Live-Musik stattfinden, allerdings ohne Publikum. Laut Veranstalter sollen die Zuschauer das Programm per Internet live verfolgen können. Einzelheiten wollen die Organisatoren in Kürze bekanntgeben. Zum "Open Ohr"-Festival auf die Mainzer Zitadelle an Pfingsten kommen normalerweise um die 11.000 Besucher.

+++ Lockerungen in Frankenthal und der Südwestpfalz +++

9:00 Uhr

Die Stadt Frankenthal lockert ab heute ihre Corona-Einschränkungen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, lag der Inzidenzwert acht Tage in Folge unter 100, deswegen seien Öffnungsschritte bei Handel, Dienstleistungen, Sport, Freizeit und Kultur möglich. Auch die nächtliche Ausgangssperre falle weg, deshalb könnten Tankstellen und Geschäfte wieder länger öffnen. In der Öffentlichkeit sind wieder Treffen von bis zu fünf Menschen aus zwei Haushalten erlaubt. Die Maskenpflicht in der Innenstadt bleibt weiter bestehen. Auch der Kreis Südwestpfalz lockert aufgrund des gesunkenen Inzidenzwerts die Corona-Maßnahmen und verzichtet unter anderem auf die nächtliche Ausgangssperre.

+++ Betriebe sollen "dritte Säule" beim Impfen werden +++

8:15 Uhr

Die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz bietet beim Impfen gegen das Coronavirus ihre Hilfe an. Sobald genügend Impfstoff vorhanden sei, sollen künftig auch Betriebsärzte in Unternehmen Impfungen durchführen, heißt es von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rheinland-Pfalz. Es liefen die ersten Vorbereitungen für den Aufbau sogenannter Ankerbetriebe, in denen die Betriebsärzte die Belegschaft, deren Familien, die Mitarbeiter umliegender Firmen und die örtliche Bevölkerung impfen sollen. Neben den beiden bisherigen Standpfeilern beim Impfen - den regionalen Zentren und den Hausarztpraxen - kämen bei diesem Plan die Betriebe als "dritte Säule" hinzu, so Jan Glockauer, Hauptgeschäftsführer der IHK Trier.

+++ Ministerin informiert über Impffortschritt im Land +++

7:15 Uhr

Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) und Gesundheitsstaatssekretär Alexander Wilhelm (SPD) informieren am Nachmittag über den Stand der Impfungen in Rheinland-Pfalz. Seit dieser Woche können auch Hausärzte gegen Corona impfen. Das soll die Impfquote im Land nach oben treiben.

+++ Erstis starten ins virtuelle Sommersemester +++

7:00 Uhr

Unter dem Eindruck der Corona-Pandemie hat an den Universitäten und Hochschulen in Rheinland-Pfalz der Semesterbetrieb online begonnen. Die Universitäten und Hochschulen des Landes begrüßen in diesen Tagen mehrere Erstsemester, die nun größtenteils online ins Sommersemester starten. Wie bereits vor einem Jahr wird wegen der Corona-Pandemie auf die sonst üblichen Infostände verzichtet. Daher präsentieren sich Servicestellen und Dozenten mit virtuellen Infoständen im Netz. Anders als in der Zeit vor Corona mussten Touren über den Campus und Orientierungsphasen für die Erstsemester entfallen, oder sie wurden ebenfalls ins Netz verlagert.