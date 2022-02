Corona-Live-Blog zum Nachlesen - 31. Januar bis 6. Februar

2G- und 3G-Regeln, Corona-Zahlen und alles rund ums Impfen: Die wichtigsten Entwicklungen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz der vergangenen Wochen finden Sie hier zum Nachlesen.

Sonntag, 6. Februar

Neuinfektionen weiter auf hohem Niveau in Rheinland-Pfalz

12:00 Uhr

Das Landesuntersuchungsamt hat am Sonntag 2.753 neue bestätigte Corona-Fälle gemeldet. Keine weiteren Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 1.068,5 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 1.050,6). Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz gibt es in der Stadt Worms (1.647,5), die niedrigste mit 561,7 in der Stadt Speyer. Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 5,61 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 5,66).

Omikron-Welle: Kliniken in RLP drohen Personalausfälle

10:30 Uhr

Die Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz haben Pläne für einen weiteren Anstieg der Zahl an Covid-19-Patienten in der Schublade. Einige Faktoren sind aber nicht kalkulierbar - etwa, wie die Omikron-Welle Personalausfälle steigern wird.

Hessen schafft 2G-Regel ab Montag ab

8:15 Uhr

Im benachbarten Hessen tritt am Montag eine neue Anti-Corona-Verordnung in Kraft. Mit dieser wird unter anderem die 2G-Regel im gesamten Einzelhandel wieder abgeschafft, auch Ungeimpfte können dann wieder in allen Geschäften einkaufen. "Wir ermöglichen damit mehr Freiheiten, gleichzeitig schützen wir die Menschen durch klare Vorgaben", erklärte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU). Das bedeutet, dass das Tragen einer FFP2-Maske beim Einkauf für alle Personen ab 16 Jahren verpflichtend wird, auch in Supermärkten. In den vergangenen Wochen war die 2G-Regel im Einzelhandel bereits von verschiedenen deutschen Gerichten gekippt worden, unter anderem, weil nicht klar zwischen Waren des täglichen Bedarfs und sonstigen Erzeugnissen unterschieden werden könne.

Starke Zunahme von Corona-Infektionen unter Geflüchteten

03:45 Uhr

In den Einrichtungen zur Erstaufnahme von Geflüchteten ist es zu einer starken Zunahme von Corona-Infektionen gekommen. Der Anteil der infizierten Menschen stieg im Januar von 0,3 auf 5,5 Prozent. Ende Januar waren unter den 2.864 Bewohnern der fünf Einrichtungen 157 Asylbewerber mit einer Corona-Infektion infiziert, wie aus Daten des Integrationsministeriums in Mainz hervorgeht. Am stärksten betroffen waren demnach die Aufnahmeeinrichtungen in Speyer (9,4 Prozent) und Trier (8,9 Prozent). Keine einzige Infektion meldete hingegen die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Kusel.